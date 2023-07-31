Как иммунная система разрушает поджелудочную железу, если у вас есть лишний вес

Иммунитет включает в себя массу разных клеток, которые выполняют особые функции, в том числе макрофаги, о которых мы говорили ранее. На фоне системного воспаления также активируется апоптоз — запрограммированная гибель клеток, в том числе и тех, что вырабатывают инсулин. Макрофаги удаляют поврежденные клетки и в поджелудочной железе, поэтому их активность в этом органе повышена при сахарном диабете.