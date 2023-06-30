Сколько жировой ткани должно быть у женщины старше 50, чтобы не получить диабет и рак

Некоторые женщины старше 50 лет, пройдя через климакс, заметно поправляются. Многие уверены: полнеть в этом возрасте и набирать лишние килограммы — естественно. Якобы так и задумано природой.
Но это ошибочное мнение, уверена врач-эндокринолог. Она объяснила, чем опасен лишний жир в организме женщины и какое количество жировой ткани — норма.
Сколько это в процентах
«В любом возрасте жировой ткани должно быть ровно столько, сколько положено, — уверена врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Ошибочно думать, что это норма — после пятидесяти набирать вес».
О том, сколько именно в вашем теле мышц, сколько воды и сколько жировой ткани, может показать биоимпедансометрия. Что это такое? Методику не так давно ввели в медицинскую практику диетологов, эндокринологов, кардиологов, гастроэнтерологов и терапевтов. Исследование совершенно безболезненное, с использованием специального аппарата. Пациент при этом лежит на кушетке.
«Жира в процентах в любом возрасте должно быть не больше 31% от общей массы, — объясняет врач. — В килограммах это от 13 до 16 кг жира в зависимости от роста и возраста. Все, что выходит за эти рамки, не приносит женщине пользы ни в репродуктивном возрасте, ни в постменопаузе».
Чем опасен лишний жир и какой именно
«Избыточный жир — это всегда развитие системного воспаления, метаболического синдрома, угроза диабета второго типа и онкологических заболеваний, — предупреждает Зухра Павлова. — Безусловно, дефицит жира в организме тоже опасен. При его недостатке повышается риск внезапной смерти и остеопороза. Так что в организме должно быть всего столько, сколько положено. И лучше эти фундаментальные принципы не нарушать».
Жировая ткань бывает белая, бурая и бежевая, отмечает врач. Самый опасный — это белый жир. Именно его надо сгонять.
«Белый жир по-простому — это полноценное хранилище энергии и фабрика по производству веществ, которые вызывают воспаление, — рассказала врач-эндокринолог. — Когда белой жировой ткани становится слишком много, то это начало глобальных и плохих событий, например метаболического синдрома».
А вот бурый жир полезен для организма. Он защищает нас от холода. Поэтому больше всего его у тех, кто подвергается воздействию низких температур: оленеводов, строителей на Севере, даже пловцов.
«С возрастом процент бурой жировой ткани падает. Существовало даже предположение, что исчезает напрочь. Но недавние исследования показали, что у взрослых он сохраняется, например, в надключичной области, вдоль позвоночника, надпочечников и кое-где еще, — говорит Зухра Павлова. — В буром жире очень много митохондрий — энергетических и тепловых печей организма. Поэтому там постоянно сжигаются свободные жирные кислоты. Причем с интенсивностью раз в пять больше обычного. То есть чем больший процент у нас бурого жира, тем легче нам похудеть».
Врач отмечает, что наращивать бурый жир помогают прогулки на свежем воздухе, физическая активность, закаливание и даже, по возможности, холод. Так что не выкручивайте до максимума обогреватели осенью и зимой — позвольте организму немного померзнуть.
Что касается бежевого жира, то известно, что его рост стимулирует активация симпатической нервной системы.
«Согласно исследованию, бежевой жировой ткани значительно больше у пациентов с гормонактивными опухолями надпочечников, синтезирующих в большом количестве норадреналин и адреналин, — объяснила врач-эндокринолог. — Ученым еще предстоит изучить особенности этой ткани. Известно, что ее больше у людей, чем у животных».