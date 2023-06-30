Сколько жировой ткани должно быть у женщины старше 50, чтобы не получить диабет и рак

«С возрастом процент бурой жировой ткани падает. Существовало даже предположение, что исчезает напрочь. Но недавние исследования показали, что у взрослых он сохраняется, например, в надключичной области, вдоль позвоночника, надпочечников и кое-где еще, — говорит Зухра Павлова. — В буром жире очень много митохондрий — энергетических и тепловых печей организма. Поэтому там постоянно сжигаются свободные жирные кислоты. Причем с интенсивностью раз в пять больше обычного. То есть чем больший процент у нас бурого жира, тем легче нам похудеть».