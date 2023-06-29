Джинсы или платье: психолог Данина рассказала, что выбор одежды говорит о характере женщины

« Выбор брюк или платьев не связан с характером человека и может лишь отражать особенности его стиля жизни, часто связанного с обстоятельствами. Например, женщина хотела бы чаще ходить в платьях, но сейчас она мама двоих детей, поэтому гулять в джинсах ей по умолчанию удобнее. Так или иначе, выбор платьев связан с менее обременительным и более свободным образом жизни женщины или же с принятыми в ее окружении стандартами — например, с религией или дресс-кодом», — объясняет Мария Данина.