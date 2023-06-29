Джинсы или платье: психолог Данина рассказала, что выбор одежды говорит о характере женщины

По словам психолога, основательницы онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Марии Даниной, любая попытка угадать личность человека по его одежде — всего лишь игра.
Психолог, основатель онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», кандидат психологических наук
«Выбор брюк или платьев не связан с характером человека и может лишь отражать особенности его стиля жизни, часто связанного с обстоятельствами. Например, женщина хотела бы чаще ходить в платьях, но сейчас она мама двоих детей, поэтому гулять в джинсах ей по умолчанию удобнее. Так или иначе, выбор платьев связан с менее обременительным и более свободным образом жизни женщины или же с принятыми в ее окружении стандартами — например, с религией или дресс-кодом», — объясняет Мария Данина.
Также часто платья могут выбирать те, кто стесняется своей фигуры и использует крой платья как средство маскировки частей тела. А выбор в пользу брюк могут делать те, кому важно удобство и функциональность.
«Однако не стоит забывать, что платье платью рознь, как и брюки брюкам. Скажем, летнее платье свободного кроя может быть гораздо удобнее обтягивающих кожаных брюк на ремне. Важнее не сама деталь одежды, а ее крой, выбор ткани и итоговый образ. Важно понимать также, что одежду мы часто используем как способ произвести определенное впечатление — не важно, отражает оно наш реальный характер или, наоборот, скрывает его», — добавляет психолог.
Платья женственного кроя из мягких тканей могут выбирать женщины, желающие подчеркнуть свою мягкость и нежность. Например, в ситуации поиска романтического партнера или отправляясь на знакомство с людьми, перед которыми хочется выглядеть безопасной и доброжелательной.
Более строгие варианты платьев и юбок, создающие впечатление активной и деловой женщины, могут выбирать те, кто хочет подчеркнуть свой статус и серьезные намерения. Впрочем, в этом случае в ход идут и пиджаки с брюками, они часто дополняют такой деловой гардероб.
Джинсы и брюки, дополненные неформальными и свободными деталями, могут выбрать те, кто хочет показать свою независимость и свободу. Для кого-то важно, что они могут одеваться так, как им хочется, безотносительно от того, что от них ожидают другие. Впрочем, то же самое выбирают и те, кому это действительно не важно.
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