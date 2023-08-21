Эндокринолог Павлова объяснила, почему нам не подходят витамины из пива

Кроме того, есть у пива и другие недостатки. Калорий в нем довольно много: 43 ккал на 100 грамм. Однако голод напиток совсем не утоляет, даже наоборот — только разжигает аппетит . Поэтому пиво приводит к ожирению быстрее, чем еда. Кроме того, этот напиток влияет на ферменты, которые способствуют превращению тестостерона в эстрогены. Из-за этого жировые ткани перераспределяются по женскому типу. Именно поэтому у любителей пенного растут грудь и живот. А еще существенно увеличивается риск болезней сердечно-сосудистой системы, рака и других недугов.