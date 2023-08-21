Эндокринолог Павлова объяснила, почему нам не подходят витамины из пива

Все мы знаем, что спиртные напитки для здоровья вредны. Однако то и дело можно встретить статьи о плюсах алкоголя. Пиво, например, хвалят за витамины — мол, по составу это все равно что «жидкий хлеб». Эндокринолог Зухра Павлова в своем
В Сети периодически мелькают материалы о том, будто пиво способно сделать кожу и волосы красивыми и шелковистыми. Авторы таких статей говорят, что в солоде есть много полезных веществ — например, витамины В, А, Е. Павлова подчеркивает: это правда, однако есть они и в других, более полезных продуктах.
Пиво имеет опасную репутацию менее вредного спиртного напитка. Из-за этого пенное пьют порой литрами, думая, что это все равно лучше, чем что-то покрепче. Однако именно пиво в итоге нередко приводит к алкоголизму.
Кроме того, есть у пива и другие недостатки. Калорий в нем довольно много: 43 ккал на 100 грамм. Однако голод напиток совсем не утоляет, даже наоборот — только разжигает аппетит. Поэтому пиво приводит к ожирению быстрее, чем еда. Кроме того, этот напиток влияет на ферменты, которые способствуют превращению тестостерона в эстрогены. Из-за этого жировые ткани перераспределяются по женскому типу. Именно поэтому у любителей пенного растут грудь и живот. А еще существенно увеличивается риск болезней сердечно-сосудистой системы, рака и других недугов.
Поэтому полезные витамины и минералы лучше поискать в других продуктах.
Кстати
Бытует также мнение, что здоровью вредит только переизбыток алкоголя, а если пить по чуть-чуть, то организм якобы не страдает. Однако нарколог Илья Кислер подчеркивает: безопасных доз алкоголя в принципе не существует. И эту позицию уже подтверждают исследования ученых. Так, в издании The Lancet обнародовали результаты исследования, согласно которым любой уровень потребления алкоголя, независимо от дозы, становится причиной потери здоровых лет жизни.
Безопасных видов алкоголя тоже не существует. В любом алкоголе есть этиловый спирт, который в любой концентрации представляет опасность для нашего организма. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.