Полезнее грецкого: назван орех, который помогает похудеть и защититься от диабета

Бразильский орех. Его ядрышки содержат большое количество селена, который за счет своих антиоксидантных свойств защищает от проблем с простатой и рака. Помимо этого селен стимулирует активность сперматозоидов, улучшает качество спермы. А еще в составе много аргинина, который именуют природной виагрой.

Кешью. Этот орех в равной степени полезен женщинам и мужчинам, поскольку усиливает половое влечение. У мужчин дополнительно улучшает качество спермы, поэтому полезен еще и в период планирования малыша.

Миндаль. Этот орех — концентрат полезных веществ, активно влияющих на сексуальную функцию мужчин. Помимо повышения либидо и стимуляции синтеза тестостерона, орех способен усиливать кровообращение в малом тазу, стимулировать определенные зоны мозга, что придает интимной близости новые яркие ощущения.

Фисташки. Его компоненты поддерживают тонус сосудов, обеспечивая полноценную эрекцию и предупреждая отложение холестерина на стенках. Плюс к этому помогают в синтезе половых гормонов и защите сперматозоидов от свободных радикалов.