Полезнее грецкого: назван орех, который помогает похудеть и защититься от диабета

Исследователи из США и Мексики выяснили, что ежедневное употребление орехов пекан помогает предотвратить ожирение и множество связанных с ним проблем со здоровьем, включая сахарный диабет и жировую болезнь печени. Они подсчитали, что для этого взрослому человеку весом 59 килограммов надо съедать в день по 22-25 штук.
Правда, к таким выводам о пользе орехов пекан ученые пришли в ходе эксперимента, который проводили на мышах. В их рацион они включали большое количество жиров и орехи. Как
По мнению авторов работы, орехи пекан следует рассматривать как суперпродукт, который можно употреблять как в чистом виде — отдельно или в качестве дополнительного ингредиента в блюдах, так и в составе пищевых добавок.
«Во всем мире растет число случаев ожирения и диабета. Тренд употребления продуктов с высоким содержанием жиров — одна из основных причин этого, помимо образа жизни и генетической предрасположенности. Люди ищут более здоровые варианты, и теперь мы показали, что орехи пекан могут в этом помочь», — считает Луис Сиснерос-Зеваллос (Luis Cisneros-Zevallos), один из авторов исследования, диетолог, профессор Техасского университета A&M.
Результаты этой работы были опубликованы в журнале Nutrients.
Самые полезные для мужчин
По словам врача-гастроэнтеролога Веры Самсоновой, номер олин для мужчин — это грецкий орех. У него много полезных свойств, в том числе он может влиять на интимное здоровье мужчины. А именно:
помогает в профилактике аденомы;
защищает от простатита;
стимулирует активность сперматозоидов;
улучшает качество семенной жидкости;
стимулирует синтез тестостерона, а это набор мышечной массы, сжигание жира, повышение полового влечения.
В рейтинг самых полезных «мужских» орехов, составленный врачом, входит и орех пекан. По словам гастроэнтеролога, этот орех — лидер по содержанию антиоксидантов, включая лютеин, бета-каротин, зеаксантин и эллаговую кислоту. Эти вещества способны бороться с раковыми клетками, включая поражение простаты и яичек.
Вот еще четыре полезные для мужчин ореха.
Бразильский орех. Его ядрышки содержат большое количество селена, который за счет своих антиоксидантных свойств защищает от проблем с простатой и рака. Помимо этого селен стимулирует активность сперматозоидов, улучшает качество спермы. А еще в составе много аргинина, который именуют природной виагрой.
Кешью. Этот орех в равной степени полезен женщинам и мужчинам, поскольку усиливает половое влечение. У мужчин дополнительно улучшает качество спермы, поэтому полезен еще и в период планирования малыша.
Миндаль. Этот орех — концентрат полезных веществ, активно влияющих на сексуальную функцию мужчин. Помимо повышения либидо и стимуляции синтеза тестостерона, орех способен усиливать кровообращение в малом тазу, стимулировать определенные зоны мозга, что придает интимной близости новые яркие ощущения.
Фисташки. Его компоненты поддерживают тонус сосудов, обеспечивая полноценную эрекцию и предупреждая отложение холестерина на стенках. Плюс к этому помогают в синтезе половых гормонов и защите сперматозоидов от свободных радикалов.
Фундук. За счет высокого уровня белка и железа, цинка, кобальта, калия и кальция фундук помогает снимать спазм артерий и предупреждать накопление на стенках холестерина. Это повышает приток крови к половым органам, стимулирует образование сперматозоидов, поддерживает образование тестостерона. Полезно его употреблять также и при аденоме простаты.