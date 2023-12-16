Похудеть за 10 дней на 10 кг: почему новую диету не посоветует ни один диетолог

Смогли бы вы 10 дней питаться одними яйцами? Подобный эксперимент сейчас вовсю ставят на себе пользователи TikTok. Некоторые из тех, кто прошел вирусную диету, уверяют, что похудели на 10 килограммов.
Вот как выглядит новомодный план питания.
Завтрак
3 вареных яйца (можно посолить)
Зеленый чай без сахара
Обед
3 вареных яйца
1 зеленое яблоко
Зеленый чай без сахара
Ужин
3 вареных яйца
1 зеленое яблоко
Чашка кукурузных или овсяных хлопьев с обезжиренным молоком
Зеленый чай без сахара
В качестве перекуса разрешено съесть морковь или апельсин.
«Такой ежедневный рацион содержит всего 900 калорий. Кроме того, белок, которым богаты яйца, подавляет чувство голода и переваривается дольше, чем углеводы», — говорят популяризаторы яичной диеты.
Однако продержаться на яйцах 10 дней смогли не все. Одна из девушек рассказала, что к концу диеты почувствовала себя плохо и пришла к выводу, что такой план питания вреден для здоровья. И хотя она похудела на 5,5 килограмма, больше испытывать судьбу девушка не собирается.
Другая тиктокерша продержалась восемь дней, но похудела на 6 килограммов. Вот только ни один диетолог, как выяснилось, такую диету рекомендовать не станет.
Врач-диетолог
«В первую очередь надо сказать, что если человек хочет похудеть, то перекусывать фруктами точно не стоит. Потому что фрукты в больших количествах содержат фруктозу, сахарозу и глюкозу», — говорит врач-диетолог Галина Ильенко.
«Что же касается яйца, то сам по себе это прекрасный продукт, который содержит всего 60-70 ккал. Это отличный полноценный белок, источник хорошего жира и витаминов. Однако питаться только яйцами нефизиологично.
Избыток белка оказывает большую нагрузку на поджелудочную железу. Кроме того, такая диета не дает возможности желчному пузырю дать порцию желчи для пищеварения. Из-за этого начинаются запоры. Чтобы вырабатывалась желчь и не было проблем с пищеварением, нужны пищевые волокна».
Среди других побочных явлений от диеты врач называет тяжесть после приема пищи и запах изо рта.
«В целом суточная норма белка должна быть в четыре раза меньше, чем углеводов. Допустим, человек съедает за день 70 граммов белка. Значит, углеводов должно быть 280-300 граммов», — объясняет диетолог.
Эксперт говорит, что такие монодиеты могут дать быстрый результат, но ценой вашего здоровья. А сброшенные килограммы скоро вернутся.
К тому же в такой диете слишком мало калорий. Так, для поддержания веса при малоподвижном образе жизни женщинам достаточно 1500 ккал, мужчинам — 1800-2000 ккал. Эта же диета содержит всего 900 калорий. Урезать свой рацион до таких значений опасно для здоровья.