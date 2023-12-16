Похудеть за 10 дней на 10 кг: почему новую диету не посоветует ни один диетолог

Однако продержаться на яйцах 10 дней смогли не все. Одна из девушек рассказала, что к концу диеты почувствовала себя плохо и пришла к выводу, что такой план питания вреден для здоровья. И хотя она похудела на 5,5 килограмма, больше испытывать судьбу девушка не собирается.