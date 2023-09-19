Если собираетесь на свидание или важную встречу и переживаете о свежести своего дыхания, надо об этом позаботиться заранее. Например, не забыть почистить зубы и язык, прополоскать рот. Но и этого может быть недостаточно. Ведь причины неприятного запаха изо рта могут быть связаны не только с определенными продуктами, которые вы съели в этот день, или с плохой гигиеной полости рта. Проблемы могут быть глубже, и далеко не со всеми из них получится быстро справиться.
Галитоз может развиваться по разным причинам. Кариес — одна из самых очевидных и относительно легко решаемых. Но есть и другие. По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, не стоит относиться к запаху изо рта как к косметической проблеме. Это сигнал, что в организме что-то пошло не так и требует вашего повышенного внимания.
Эндокринолог, гастроэнтеролог
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Хронические респираторные заболевания. Из-за вялотекущего воспаления в легких растет патогенная флора и, как следствие, появляется неприятный запах изо рта.
Нарушение печеночных функций. Из-за этого может появиться металлический или горький запах изо рта.
Заболевания почек. Они дают аммиачный запах.
Сахарный диабет. На фоне нарушения обмена веществ и дефицита инсулина от вас может пахнуть ацетоном.
Заболевания ЖКТ, которые тоже влияют на запах изо рта. Это гастриты, язвы, ГЭРБ, дисбиоз кишечника и так далее.
О каких еще заболеваниях может говорить неприятный запах изо рта и как их заподозрить, читайте ЗДЕСЬ.
Как проверить, есть ли неприятный запах
Как правило, плохой запах доставляет дискомфорт при общении окружающим, а не самому человеку. Он может долго не догадываться, что с ним неприятно общаться. Поэтому, если сомневаетесь, есть ли у вас неприятный запах изо рта, стоит это проверить.
Диляра Лебедева назвала три простых способа проверить, как от вас пахнет.
Лизните себя, можно кожу на запястье, потом дайте высохнуть и принюхайтесь к этому месту.
Возьмите стакан и дыхните в него, а потом сразу же понюхайте.
Возьмите ватную палочку, проведите ею под языком, тоже дайте высохнуть и понюхайте.
Кстати, а заодно можете проверить, умеете ли вы чистить зубы. Пройти онлайн-тест можно ЗДЕСЬ.