Если собираетесь на свидание или важную встречу и переживаете о свежести своего дыхания, надо об этом позаботиться заранее. Например, не забыть почистить зубы и язык, прополоскать рот. Но и этого может быть недостаточно. Ведь причины неприятного запаха изо рта могут быть связаны не только с определенными продуктами, которые вы съели в этот день, или с плохой гигиеной полости рта. Проблемы могут быть глубже, и далеко не со всеми из них получится быстро справиться.