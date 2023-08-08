Названы 9 полезных продуктов, которые в разы усиливают запах пота и делают его отвратительным

Все мы пахнем по-разному. У кого-то с подросткового возраста пот имеет достаточно специфический запах, в этом случае без антиперсперанта не обойтись, а кто-то может не пользоваться им даже в самый жаркий день. В любом случае дезодорант — это привычное косметическое средство как для мужчин, так и для женщин. Он всегда помогает чувствовать себя увереннее, особенно если вы относитесь к той категории людей, которые довольно сильно потеют.