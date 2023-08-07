У этих людей повышен риск сахарного диабета: проверьте, не входите ли вы в их число

Благодаря доступным лабораторным исследованиям многие болезни можно распознать на ранней стадии, еще до того, как они перейдут в хроническую форму и нанесут непоправимый вред организму. Например, преддиабет — состояние, при котором нарушен обмен глюкозы и велик риск развития сахарного диабета второго типа, — можно выявить по анализу сахара крови (уровню глюкозы).
О том, что нужно знать о нормах уровня глюкозы, чем грозит его повышение и кто в зоне риска, «Доктор Питер» узнал у главного врача лаборатории «Гемотест» Андрея Соменкова.
Главный врач лаборатории «Гемотест» в Санкт-Петербурге
Что такое глюкоза и почему ее уровень меняется
Глюкоза (сахар крови) — простой углевод, который каждый день попадает в организм человека с разнообразной пищей. Это универсальный источник энергии, необходимой всем органам и тканям, а особенно мозгу, сердцу и мышцам.
Чтобы преобразовать поступившую с пищей глюкозу в энергию, организм вырабатывает инсулин — гормон поджелудочной железы. Если по каким-то причинам поджелудочная железа не производит нужное количество инсулина или же клетки организма на него не реагируют, концентрация глюкозы в крови увеличивается. Это гипергликемия.
Еще один гормон поджелудочной железы — глюкагон — следит, чтобы уровень сахара в крови не упал слишком сильно. Если сбой происходит на этом этапе, развивается гипогликемия.
Много плохо, но и мало — тоже
Мы очень часто слышим, что избыток глюкозы в крови — это опасно, может развиться диабет. Это верно: чем выше уровень сахара крови и чем длительнее такое состояние, тем сильнее страдает организм. Если не вдаваться в сложные медицинские подробности, нервные окончания и стенки сосудов буквально «засахариваются», становятся ломкими, повреждаются. Это приводит к потере чувствительности, например, в ногах и нарушениям кровообращения.
Но и низкий уровень глюкозы крови тоже опасен. Если он снижается до определенного порога, возникает сильнейшее недомогание, а при критических цифрах возможна кома и гибель. Это связано с тем, что клеткам жизненно важных органов просто нечем питаться, чтобы работать. Поэтому сахар крови должен находиться в строго определенных пределах.
Важно знать нормы
Нормы уровня глюкозы отличаются в зависимости от возраста. Так:
для детей до 17 лет этот показатель составляет 3,33-5,55 ммоль/л,
для людей от 18 до 59 лет — 4,11-6,1 ммоль/л,
старше 60 — 4,56-6,38 ммоль/л.
Низкий сахар крови у людей бывает реже, обычно это достаточно серьезные, критические состояния. Поэтому поговорим подробнее о гипергликемии.
Высокий сахар крови: причины и последствия
По данным статистики, повышение уровня глюкозы выявляют в три раза чаще, чем понижение. При этом отклонение от нормы есть у каждого седмоого россиянина, сдавшего кровь на анализ. Большинство людей с изменениями в лабораторных показателях могут даже ни на что не жаловаться.
Высокий уровень глюкозы в крови может свидетельствовать о развитии преддиабета или сахарного диабета. Причины повышения разнообразны:
хронические заболевания;
стресс;
инфекции;
нарушения метаболизма;
побочные действия лекарств.
У меня высокий сахар — что делать?
Так или иначе, человеку, у которого обнаружили изменения в уровне глюкозы крови, нужно обратиться к эндокринологу, чтобы начать лечение и не допустить осложнений. Например, из-за постоянно повышенного уровня глюкозы повреждаются стенки сосудов, в результате растет риск болезней сердечно-сосудистой системы, нарушается обмен жиров, белков и минеральных солей, а также работа иммунной системы, из-за чего организм становится более восприимчивым к инфекциям.
Диабетики достоверно чаще болеют ОРВИ и другими инфекциями, а также страдают от грибковых поражений и гнойничковых патологий кожи.
Кто в зоне риска
У женщин повышенный уровень глюкозы в крови выявляют в три раза чаще, чем у мужчин. Следить за показателем особенно важно беременным, людям с избыточной массой тела, хроническими заболеваниями щитовидной железы, надпочечников и печени, а также родственникам больных сахарным диабетом.
Коварство этой патологии в том, что сахарный диабет часто развивается и длительно протекает бессимптомно. Происходить это может в любом возрасте, поэтому для контроля желательно проверять сахар крови минимум раз в год. По статистике, гипергликемию обнаруживают у 27% людей старше 70 лет, у людей от 60 до 70 лет процент ниже — 24. Среди людей среднего возраста доля пациентов, которые уже болеют диабетом или находятся на стадии преддиабета, — 10-17%.