У этих людей повышен риск сахарного диабета: проверьте, не входите ли вы в их число

Коварство этой патологии в том, что сахарный диабет часто развивается и длительно протекает бессимптомно. Происходить это может в любом возрасте, поэтому для контроля желательно проверять сахар крови минимум раз в год. По статистике, гипергликемию обнаруживают у 27% людей старше 70 лет, у людей от 60 до 70 лет процент ниже — 24. Среди людей среднего возраста доля пациентов, которые уже болеют диабетом или находятся на стадии преддиабета, — 10-17%.