Ни секундой дольше: сколько греть еду в микроволновке, чтобы она оставалась полезной

Пластиковые материалы, такие как полипропиленовые полимеры, обычно используются в качестве безопасных материалов в упаковке пищевых продуктов. Но недавние исследования показывают миграцию пластиковых веществ или их побочных продуктов в пищу, а с ней и в организм человека. Кроме того, было обнаружено, что вещества полипропиленгликоля попадают в продукты при приготовлении в микроволновой печи».