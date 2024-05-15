Ни секундой дольше: сколько греть еду в микроволновке, чтобы она оставалась полезной

Не каждый работник может себе позволить ежедневно ходить в рестораны на бизнес-ланчи. А на фастфуде и бутербродах долго не протянуть. Поэтому домашние обеды — это и для бюджета выгоднее, и для здоровья полезнее.
Однако есть оговорка. Многие греют еду прямо в контейнере или перекладывают на одноразовые тарелки, чтобы не заморачиваться с мытьем посуды. Но разогревать продукты в такой таре очень вредно.
«В микроволновой печи лучше не использовать одноразовую посуду из пластика и пластиковые контейнеры, — рассказала врач-эндокринолог Анастасия Гальянова изданию
Так, индийские ученые с кафедры физиологии Деканского колледжа медицинских наук изучили, как повлиял бензол на работников, профессионально контактирующих с этим веществом.
«Воздействие бензола вызывает окислительный стресс, подавление иммунитета и увеличивает экспрессию гена р53, что связывают со злокачественными опухолями», —
Кроме того, Международное агентство по изучению рака признало бензол канцерогеном человека первой категории. Установлено, что воздействие этого вещества приводит к развитию лейкемии.
Однако даже пластиковые контейнеры, которые разрешено использовать в микроволновках (соответствующая пометка есть на дне посуды), способны выделять химикаты.
«Пластиковые пищевые контейнеры, которые можно разогревать в микроволновой печи, могут быть источником токсичных веществ, —
Пластиковые материалы, такие как полипропиленовые полимеры, обычно используются в качестве безопасных материалов в упаковке пищевых продуктов. Но недавние исследования показывают миграцию пластиковых веществ или их побочных продуктов в пищу, а с ней и в организм человека. Кроме того, было обнаружено, что вещества полипропиленгликоля попадают в продукты при приготовлении в микроволновой печи».
«Лучше всего готовить и разогревать еду в стекле или керамической посуде, — советует эндокринолог Гальянова. — При этом время на разогрев также следует ограничить до 1 минуты. При длительном нагревании в микроволновой печи количество нутриентов снижается примерно на 40%».
Кроме того, по словам врача, еще лучше разогревать пищу на плите или в духовке. В офисе вряд ли будет такая возможность, но дома от использования микроволновки лучше лишний раз отказаться.