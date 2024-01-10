Чтобы разогревать продукты или готовить в микроволновой печи, необходимо использовать посуду без любых металлических деталей, включая ручки, каемки, ободки и так далее. Кроме того, нельзя разогревать или готовить еду в мисках с блестящей краской. Пластиковые контейнеры разрешены только в случае, если есть обозначение, что они устойчивы к разогреву в СВЧ-печи, или соответствующая маркировка на самой емкости или на крышке.