В микроволновке можно готовить или разогревать далеко не все продукты, как и использовать не каждый вид посуды. Нарушение этих правил может привести к возгоранию или взрыву микроволновки. Например, категорически запрещено использование металлической посуды, а также одноразовых стаканчиков, баночек из-под йогурта — они плавятся. Нельзя использовать фольгу: она сразу загорится.
Но это не все запреты. Есть еще и продукты, которые нельзя греть и готовить в СВЧ-печи. Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказала патофизиолог Елена Парецкая.
Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
Какая посуда нужна для СВЧ
Чтобы разогревать продукты или готовить в микроволновой печи, необходимо использовать посуду без любых металлических деталей, включая ручки, каемки, ободки и так далее. Кроме того, нельзя разогревать или готовить еду в мисках с блестящей краской. Пластиковые контейнеры разрешены только в случае, если есть обозначение, что они устойчивы к разогреву в СВЧ-печи, или соответствующая маркировка на самой емкости или на крышке.
Стеклянная посуда подходит для использования в микроволновке, как и пищевой силикон, который применяют для выпечки различных сладостей и приготовления десертов. Важно, чтобы все детали посуды выдерживали воздействие СВЧ-лучей, поэтому проверяйте крышки и ручки.
Еда, которую можно греть в СВЧ
Использование СВЧ-печи возможно как для приготовления, так и для разогрева многих продуктов питания, но не всех. К примеру, она позволяет быстро разморозить или варить овощи: морковь, картофель, свеклу. Но перед приготовлением или разморозкой, разогревом цельных плодов нужно обязательно проделать в них отверстия вилкой или зубочисткой. В противном случае они могут лопнуть или взорваться, запачкав печку изнутри.
Время готовки в СВЧ-печи для разных продуктов различается. Так, картофель будет готов в пределах 7-10 минут, а если он еще не дошел до готовности, его нужно перевернуть, добавляя по 1 минуте и контролируя процесс.
Особенности приготовления
В микроволновой печи можно готовить разные варианты полуфабрикатов, которые предназначены для СВЧ. Это, к примеру, пицца, наггетсы, бургеры и т.д. В микроволновой печи можно сделать попкорн, освежить вчерашний хлеб или слегка зачерствевшую выпечку. Важно только контролировать, чтобы продукты были не с истекшим сроком годности, без плесени и признаков порчи.
В микроволновой печи можно приготовить яйца, но они должны быть обязательно без скорлупы. Это важно потому, что внутри яйца в процессе приготовления конденсируется водяной пар, для которого нет выхода. Поэтому целое яйцо просто взорвется в ходе приготовления.
Продукты, которые нельзя готовить в СВЧ
Итак, в микроволновой печи запрещено готовить яйца в скорлупе целиком. Мы уже объяснили, почему это опасно.
Кроме того, запрещено греть, размораживать и готовить в СВЧ-печи виноград: он быстро воспламеняется и образует сгустки плазмы. Это ионизированный и очень горячий газ, который состоит из разнозаряженных частиц. Образование этого состава может вести к порче прибора, возгоранию и травмам человека.
Запрещено разогревать и готовить в микроволновке острый перец в любых его вариантах и видах, включая варианты сушеного перца, молотого или свежего, использование его как компонента блюда. Это связано с тем, что в перце содержится особое жгучее вещество — капсаицин, придающий продукту остроту. Во время нагревания капсаицин испаряется, и, если достать сильно разогретый перец из печки, возможно появление сильного жжения в глазах, ожогов кожи и слизистых. По ощущениям это будет как применение перцового газа из баллончика.
Детское питание — не стоит
Запрещено греть в ВСЧ-печи детское питание. Это вызвано тем, что разогрев может быть неравномерным, особенно без перемешивания, что может привести к тому, что малыши получат ожог рта и глотки от отдельных частей перегретой пищи. Также сами пластиковые бутылочки при нагреве могут выделять опасные для детей соединения.
Осторожно со шкуркой
Очень осторожно нужно разогревать и готовить любые продукты со шкуркой, кожурой или любой внешней оболочкой — например, как у сосисок и сарделек. Если это продукты с оболочкой, ее нужно обязательно протыкать или надрезать, чтобы не произошло взрыва продукта. Кроме того, не нужно использовать сразу максимальную мощность СВЧ.
Важно как можно чаще готовить пищу без использования СВЧ-печи, поскольку она частично разрушает полезные вещества.