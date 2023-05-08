Спасаемся от канцерогенов: как очистить микроволновку от жира внутри

«Опасно мыть микроволновую печь с помощью обычных моющих средств, которые могут содержать агрессивные химические компоненты и оставлять остатки на поверхности печи. Лучше использовать домашние средства для очистки микроволновки, — продолжает Ольга Деккер. — Например, вода и уксус в равных пропорциях помогут размягчить жир и очистить поверхность микроволновки. Также можно использовать лимонный сок или соду, которые также отлично очищают жирные пятна. При использовании любых средств для чистки микроволновки необходимо убедиться, что они безопасны и не содержат агрессивных компонентов».