Спасаемся от канцерогенов: как очистить микроволновку от жира внутри

Чтобы снизить количество пятен, во время приготовления пользуйтесь пластиковым колпаком, стеклянной тарелкой или, на худой конец, пищевой пленкой. Если что-то «взорвалось» в микроволновке, лучше удалить остатки сразу и проверить, не остались ли кусочки пищи в решетке.
Диетолог, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения
«Когда жир копится внутри микроволновой печи, он может превратиться в токсичный пар и вызвать проблемы с дыханием. Кроме того, жир может превратиться в канцерогенные вещества, которые вредны для здоровья, особенно при частом использовании микроволновки. Поэтому регулярное очищение микроволновки от жира очень важно для поддержания здоровья», — прокомментировала «Доктору Питеру» необходимость регулярной чистки Ольга Деккер из Центра лечебного питания.
Перед чисткой достаньте стеклянный поддон (его можно поставить под печь, чтобы собрать на него весь мусор) и кольцо. Мойте в таком порядке: верхняя стенка и решетка, боковые стенки, низ, дверца. И, конечно, не забудьте отключить печь от сети.
Не используйте металлические или крошащиеся губки, потому что они могут застрять в решетках, и абразивные чистящие средства — так вы повредите поверхность камеры печи.
«Опасно мыть микроволновую печь с помощью обычных моющих средств, которые могут содержать агрессивные химические компоненты и оставлять остатки на поверхности печи. Лучше использовать домашние средства для очистки микроволновки, — продолжает Ольга Деккер. — Например, вода и уксус в равных пропорциях помогут размягчить жир и очистить поверхность микроволновки. Также можно использовать лимонный сок или соду, которые также отлично очищают жирные пятна. При использовании любых средств для чистки микроволновки необходимо убедиться, что они безопасны и не содержат агрессивных компонентов».
Итак, приступаем к чистке.
С помощью «бани»
Принцип общий: вы готовите раствор и оставляете его на какое-то время в работающей печи.
Вариант 1
Предварительно откройте окно. В 1,5-2 стаканах воды растворите 2 столовые ложки уксуса 9%, запустите на максимальной мощности на 10-15 минут, потом оставьте еще не 5-10 минут. Сотрите влажной тряпкой запах уксуса и все загрязнения. При необходимости включите печь еще на 10 минут или обмакните тряпку в соду. Если пятна застарелые, потрите их оливковым маслом, смыть его следы можно средством для мытья посуды.
Вариант 2
Здесь немного другая концентрация уксуса, она подходит для более сильных загрязнений. Будьте аккуратны при работе с уксусом: от него может шелушиться кожа. Лучше всего наденьте перчатки. В 500 мл воды растворите 2 столовые уксуса 9%, включите печь на 2-5 минут, оставьте остыть на несколько минут и сотрите загрязнения тряпкой, при необходимости смочив ее в растворе.
Вариант 3
Этот способ подойдет для средних и сильных загрязнений. В 500 мл воды растворите столовую ложку лимонной кислоты или выдавите сок из двух половинок лимона и положите сами кусочки цитрусового. Включите печь на полную мощность на 5 минут, затем оставьте на 15 минут. После сотрите загрязнения влажной тряпкой, а если что-то не стирается, используйте раствор лимонов.
Вариант 4
Лимонную кислоту можно заменить содой. Растворите в 500 мл воды чайную ложку соды, включите печь на максимальную мощность на 2-5 минут, затем оставьте на 5 минут. Протрите поверхность тряпкой, смоченной в растворе, при необходимости протрите чистой влажной тряпкой.
Вариант 5
Способ для эстетов и если под рукой есть апельсины. Возьмите корку одного апельсина, положите в емкость, залейте водой, запустите печь на 5 минут. Далее вымойте микроволновку, используя раствор или в комбинации с одним из вышеописанных растворов.
Вариант 6
Это не совсем «баня», но очень на нее похоже. Налейте на едва смоченную водой мягкую губку средство для мытья посуды, вспеньте, положите в микроволновку на минимальной мощности на 30 секунд, откройте и протрите. Главное, чтобы губка не начала плавиться.
Мытье без «бани»
Вы всегда можете использовать специальные средства для уборки кухни или стеклоочиститель. Смешайте его с водой в соотношении 2:1, смочите микроволновку внутри, «замочите» застарелые загрязнения и оставьте на 5 минут. Затем протрите камеру влажной чистой тряпкой.