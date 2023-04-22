Жир, кофе и вино: как избавиться от сложных пятен на кухонных полотенцах без вреда для здоровья

«Речь не идет об антисанитарных условиях. Достаточно выложить на стол немытые фрукты и овощи с рынка или из магазина, а потом протереть поверхность — так плесень попадает на текстиль и разносится по всей кухне, — отмечает врач Ольга Уланкина. — Но при этом даже невидимые споры могут причинить вред здоровью. При вдыхании может появиться тошнота, кашель, насморк, начинает болеть голова и слезятся глаза.

У людей, склонных к аллергии, возможны более серьезные аллергические реакции, вплоть до сыпи, отека, удушья. Есть также данные, что вдыхание спор плесени увеличивает риск развития бронхиальной астмы у детей и взрослых с ослабленным иммунитетом».