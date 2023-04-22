Жир, кофе и вино: как избавиться от сложных пятен на кухонных полотенцах без вреда для здоровья

Если на полотенцах нет сложных загрязнений, главное — соблюдать температурный режим:
светлые льняные и белые хлопковые полотенца стираем при температуре не выше 80 оС,
цветные — не выше 60 оС;
темные и черные — при температуре 40 оС.
Для более выраженного эффекта даже при машинной стирке изделия рекомендуется замачивать — оставлять их на ночь в моющем растворе: 10 столовых ложек соли на 10 литров теплой воды.
Для белых тканей можно использовать раствор стирального порошка и 100 граммов соли. Помните, замачивание не исключает стирки и тщательного полоскания. После стирки полотенца необходимо просушить в хорошо проветриваемом месте, желательно на солнце.
Как вывести сложные пятна
Чтобы вывести пятна кофе, разведите в воде нашатырь (будьте аккуратны при работе со средством: помимо неприятного запаха оно может оставлять ожоги на коже) в соотношении 1:1, замочите на час и прополощите.
Жирное пятно сразу же засыпьте солью, затем на 30 минут нанесите средство для мытья посуды, после прополощите.
Пятна от крови, вина и других жидкостей, а также, многочисленные жирные пятна лучше выводить агрессивными средствами.
Белый текстиль можно замачивать в растворах хлорсодержащих средств, но будьте аккуратны при разведении раствора и соблюдайте инструкции.
Имейте в виду, такие средства могут быть небезопасны для дыхательных путей и кожи рук, поэтому лучше надеть перчатки и маску (особенно если средство традиционное).
Также отбелить полотенца можно раствором перекиси водорода и лимонной кислоты: в 5 литров горячей воды добавьте 50 мл перекиси и 50 г лимонной кислоты, размешайте. Намочите и намыльте полотенце хозяйственным мылом или любым моющим средством, оставьте на 2–3 часа. После прополощите изделие и постирайте как обычно.
Цветные полотенца можно «постирать» в микроволновке. Нужно смочить текстиль, хорошо натереть его хозяйственным мылом и отправить на полторы минуты в микроволновку на средней мощности. Можно повторить процедуру несколько раз — материал должен стать горячим. Затем хорошо прополощите и высушите.
Пятна и споры плесени на кухонных полотенцах
Плесень есть везде, ее споры в воздухе, на держателях для зубных щеток, пультах, компьютерных клавиатурах. Но больше всего плесени на кухне: на ручках плит, в резервуарах кофеварок, на губках, тряпках и полотенцах для посуды.
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»Подробнее
«Речь не идет об антисанитарных условиях. Достаточно выложить на стол немытые фрукты и овощи с рынка или из магазина, а потом протереть поверхность — так плесень попадает на текстиль и разносится по всей кухне, — отмечает врач Ольга Уланкина. — Но при этом даже невидимые споры могут причинить вред здоровью. При вдыхании может появиться тошнота, кашель, насморк, начинает болеть голова и слезятся глаза.
У людей, склонных к аллергии, возможны более серьезные аллергические реакции, вплоть до сыпи, отека, удушья. Есть также данные, что вдыхание спор плесени увеличивает риск развития бронхиальной астмы у детей и взрослых с ослабленным иммунитетом».
Поэтому к уничтожению пятен и спор плесени стоит подходить ответственно.
Чтобы избавиться от пятен плесени, сначала очистите их жесткой щеткой (наденьте маску или респиратор), затем нанесите столовый уксус и оставьте на два часа, тщательно прополощите.
Чтобы избавиться от спор плесени (например, если вы протирали овощи и фрукты), можно положить текстиль на 30 секунд в микроволновую печь или использовать моющее средство с добавлением антибактериального средства или отбеливателя.