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Ученые в США выяснили, какие два занятия улучшают работу мозга у «суперстариков»

Суперстариками ученые называют людей, у которых мозг стареет медленнее, чем их тело. И поиски их источника молодости продолжаются. Кое-что удалось выяснить авторам нового исследования.

18 апреля 2023
как улучшить работу мозга
Источник:
iStockphoto

Ученые Института неврологии Дель Монте при Рочестерском университете (США) обнаружили, что у пожилых людей работа мозга улучшается, когда они сочетают два занятия — когнитивные задачи и ходьбу. При этом большинство предыдущих исследований показывали, что чем больше задач человек должен выполнять одновременно, тем хуже он справляется, особенно это касалось пожилых.

Участниками эксперимента стали 37 мужчин и женщин в возрасте от 62 до 79 лет. Исследователи попросили их выполнить одну и ту же когнитивную задачу — сначала сидя, а затем во время ходьбы. Оказалось, что в сидячем положении все добровольцы набрали одинаковое количество баллов. Как пишет MedicalXpress, когда эта же группа повторила тест во время ходьбы, оказалось, что у некоторых людей когнитивные способности улучшились. Чтобы наблюдать изменения в работе мозга, которые происходили у участников при выполнении двойной задачи, авторы использовали мобильную визуализацию мозг/тело.

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Выяснилось, что у участников, чьи познавательные способности улучшились во время ходьбы, мозг был способен адаптироваться к задаче и лучше ее выполнять: он гибко использовал определенные ресурсы лобной доли. Между тем те же самые люди потеряли гибкость в использовании остальных нейронных связей, как и их сверстники, которые не улучшили выполнение задачи во время ходьбы. По мнению ученых, это говорит о том, что способность мозга адаптироваться, его гибкость в перераспределении нейронных ресурсов во время ходьбы может быть важным фактором в профилактике возрастных когнитивных нарушений.

Ранее та же группа исследователей провела похожий эксперимент с молодежью. Он также показал, что некоторые молодые и здоровые люди улучшали свои показатели при выполнении когнитивных задач во время ходьбы. Как и в случае с пожилыми людьми, до тестирования нельзя было предсказать, у кого эти способности улучшатся, а у кого — нет.

7 способов замедлить старение мозга

Для счастливой старости важно не только сохранить свое тело в форме, но и сберечь мозг. Вот несколько простых правил, которые помогут это сделать.

  1. Занимайтесь спортом на природе. Физнагрузки на свежем воздухе не только повышают настроение и держат тело в тонусе, но и помогают на клеточном уровне, увеличивая количество митохондрий в клетках мозга.

  2. Избегайте дома открытого огня. По словам профессора экологических наук в Ланкастерском университете Барбары Махер, одна из главных угроз здоровью мозга — наночастицы магнетита, который образуется в результате сгорания. Даже если печь хорошо закрыта, дымоход работает исправно, опасные частицы все равно попадают в воздух.

  3. Ешьте меньше углеводов. Ученые выяснили, что благотворнее всего на этот орган влияет низкоуглеводная кетогенная диета.

  4. Следите за давлением. Гипертоники, которые ничего не делают для контроля давления, чаще страдают от инсульта и более подвержены снижению когнитивных функций.

  5. Ешьте баклажаны, перец и помидоры. Для нормальной работы мозга очень важны глиальные клетки, а чтобы их сберечь, нужно налегать на продукты с флавоноидами.

  6. Следите за здоровьем щитовидной железы. Если ее активность снижена, у человека ухудшается память и снижаются когнитивные функции.

  7. Следите за своим слухом. У людей с плохим слухом серьезно повышается риск слабоумия.

Автор текста:Анастасия Романова
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