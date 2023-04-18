Ученые в США выяснили, какие два занятия улучшают работу мозга у «суперстариков»

Ученые Института неврологии Дель Монте при Рочестерском университете (США) обнаружили, что у пожилых людей работа мозга улучшается, когда они сочетают два занятия — когнитивные задачи и ходьбу. При этом большинство предыдущих исследований показывали, что чем больше задач человек должен выполнять одновременно, тем хуже он справляется, особенно это касалось пожилых.
Участниками эксперимента стали 37 мужчин и женщин в возрасте от 62 до 79 лет. Исследователи попросили их выполнить одну и ту же когнитивную задачу — сначала сидя, а затем во время ходьбы. Оказалось, что в сидячем положении все добровольцы набрали одинаковое количество баллов. Как
Выяснилось, что у участников, чьи познавательные способности улучшились во время ходьбы, мозг был способен адаптироваться к задаче и лучше ее выполнять: он гибко использовал определенные ресурсы лобной доли. Между тем те же самые люди потеряли гибкость в использовании остальных нейронных связей, как и их сверстники, которые не улучшили выполнение задачи во время ходьбы. По мнению ученых, это говорит о том, что способность мозга адаптироваться, его гибкость в перераспределении нейронных ресурсов во время ходьбы может быть важным фактором в профилактике возрастных когнитивных нарушений.
Ранее та же группа исследователей провела похожий эксперимент с молодежью. Он также показал, что некоторые молодые и здоровые люди улучшали свои показатели при выполнении когнитивных задач во время ходьбы. Как и в случае с пожилыми людьми, до тестирования нельзя было предсказать, у кого эти способности улучшатся, а у кого — нет.
7 способов замедлить старение мозга
Для счастливой старости важно не только сохранить свое тело в форме, но и сберечь мозг. Вот несколько простых правил, которые помогут это сделать.
Занимайтесь спортом на природе. Физнагрузки на свежем воздухе не только повышают настроение и держат тело в тонусе, но и помогают на клеточном уровне, увеличивая количество митохондрий в клетках мозга.
Избегайте дома открытого огня. По словам профессора экологических наук в Ланкастерском университете Барбары Махер, одна из главных угроз здоровью мозга — наночастицы магнетита, который образуется в результате сгорания. Даже если печь хорошо закрыта, дымоход работает исправно, опасные частицы все равно попадают в воздух.
Ешьте меньше углеводов. Ученые выяснили, что благотворнее всего на этот орган влияет низкоуглеводная кетогенная диета.
Следите за давлением. Гипертоники, которые ничего не делают для контроля давления, чаще страдают от инсульта и более подвержены снижению когнитивных функций.
Ешьте баклажаны, перец и помидоры. Для нормальной работы мозга очень важны глиальные клетки, а чтобы их сберечь, нужно налегать на продукты с флавоноидами.
Следите за здоровьем щитовидной железы. Если ее активность снижена, у человека ухудшается память и снижаются когнитивные функции.
Следите за своим слухом. У людей с плохим слухом серьезно повышается риск слабоумия.