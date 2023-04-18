Ученые в США выяснили, какие два занятия улучшают работу мозга у «суперстариков»

Выяснилось, что у участников, чьи познавательные способности улучшились во время ходьбы, мозг был способен адаптироваться к задаче и лучше ее выполнять: он гибко использовал определенные ресурсы лобной доли. Между тем те же самые люди потеряли гибкость в использовании остальных нейронных связей, как и их сверстники, которые не улучшили выполнение задачи во время ходьбы. По мнению ученых, это говорит о том, что способность мозга адаптироваться, его гибкость в перераспределении нейронных ресурсов во время ходьбы может быть важным фактором в профилактике возрастных когнитивных нарушений.