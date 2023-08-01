5 проблем в жизни человека, в которых виновата его мифическая мать

Понятие мифической матери пришло из психоанализа. Его можно объяснить как бессознательный образ идеальной матери в мироощущении ребенка, любовь которой он хочет почувствовать.
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«Человек не может получить в полном объеме абсолютной любви матери, потому что реальная мама ведет себя вразрез с его ожиданиями. И тогда внутренний бессознательный ребенок старается эту любовь заслужить, бесконечно проецируя свое ощущение безответной любви на общество, с которым взаимодействует», — говорит психолог Виктория Михайлова.
Вот пять типичных проблем во взрослой жизни ребенка, который сформировал в своей голове образ мифической матери.
Нет удовлетворения от работы
Ситуация. Ребенок приходит из школы и слышит вопрос: «Какие сегодня оценки?» «Четверка по математике», — отвечает школьник. И тут же в ответ: «А почему не пять?»
Последствия. «Недостаточное одобрение матери или отца развивает комплекс перфекциониста, — комментирует психолог. — Во взрослой жизни человек упорно стремится к лучшему результату, что в целом позитивно. Однако он будет постоянно страдать от неудовлетворенности результатами своей работы, если не обратится к помощи пси-специалиста».
Трудно построить доверительные отношения
Ситуация. Ребенка сравнивают с братьями, сестрами, одноклассниками и соседскими детьми: «Посмотри, он играет на скрипке, молодец! А ты что?»
Последствия. «В дальнейшем человеку сложно построить взаимовыгодную коммуникацию, которая приведет к партнерству, а не к конкуренции, — комментирует наш эксперт. — Отрабатывается конкурентный сценарий, который является помехой для создания доверительных отношений».
Сложно постоять за себя
Ситуация. Ребенок не хочет надевать шапку, капризничает. Мама начинает кричать. В ответ ребенок тоже проявляет агрессию, но его тут же резко пресекают: «На маму кричать нельзя!»
Последствия. «Подавленная агрессия, которая во взрослой жизни может стать проблемой при решении конфликтных ситуаций с вышестоящими коллегами на работе, — говорит психолог. — Такому взрослому сложно отстоять свою точку зрения или постоять за себя».
Подавленная агрессия будет накапливаться и находить выход в форме пассивной агрессии. С помощью пси-специалиста человек может осознать, какие ситуации в жизни подавляют его негативные чувства, и научиться взаимодействовать с окружающими, учитывая свои личные границы и корректно защищая их».
Слабоволие и трудности выбора
Ситуация. Родитель поступает, как удобнее для него, не учитывая желаний ребенка, подавляя их: «Мама лучше знает, как надо», «Делай, что говорят».
Последствия. «У ребенка формируется убеждение „Мама меня любит, когда я делаю, как она говорит, и когда со мной нет проблем“, — комментирует Виктория Михайлова. — Во взрослой жизни такой человек воспринимает желания близких за свои, а личное благополучие видит только в благополучии других. Поэтому на вопрос „О чем мечтаешь?“ он ответит: „Свозить детей на море“, „Купить жене/мужу машину“».
Послушному ребенку сложно делать выбор во многих сферах жизни: он не может определиться с университетом, будущей специальностью, иногда даже с выбором второй половины. Ведь всегда есть необходимость одобрения мифической матери».
Навязанная модель поведения
Ситуация. Ребенок хвалится своими результатами: «Мама, папа, посмотрите!» Родители в лучшем случае не обращают внимания, в худшем — комментируют покруче хейтеров в соцсетях: «Ерундой страдаешь, лишь бы не учиться! Сделай уже что-нибудь полезное — посуду помой!»
Последствия. «Кейс из моей практики: успешный предприниматель долгие годы мечтает создать такой бизнес, который принесет много пользы для общества. С одной стороны, это отличная идея, если только она не является навязанной моделью поведения из детства, как и было у моего клиента, — говорит Виктория Михайлова. — В данном случае человек не получает удовольствия от своей деятельности, все время пытается придумать тот самый невероятно полезный проект, который за счет общественного признания позволит стать ему значимым и любимым для мифической матери».
Основоположник психоанализа — метода работы через образы, слова и метафоры с бессознательным миром человека — Зигмунд Фрейд. Его метод помогает понять, какие ситуации с ключевыми фигурами в детстве сформировали манеру поведения, приносящую страдания, какие неутешительные сценарии во взрослой жизни он отыгрывает вновь и вновь, отказываясь от иной возможной реальности.
Только в диалоге, только через осознание своих чувств и эмоций мы взращиваем новое зрелое «я», которое способно руководить жизнью, не реагируя на обстоятельства из инфантильной позиции.
Как побороть образ мифической матери: рекомендация родителям
«В книге Дональда Вудза Виннекотта „Мать и дитя: руководство по начальным взаимоотношениям“ мы знакомимся с антагонистом „мифической матери“ — термином „достаточно хорошая мать“, — говорит Виктория Михайлова. — Согласно теории Виннекотта, руководствуясь чувственностью в отношениях с ребенком, мать способна разорвать замкнутый круг нелюбви, даже если в свое время она сама была жертвой поиска любви мифической матери».