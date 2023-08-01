5 проблем в жизни человека, в которых виновата его мифическая мать

Последствия. «Кейс из моей практики: успешный предприниматель долгие годы мечтает создать такой бизнес, который принесет много пользы для общества. С одной стороны, это отличная идея, если только она не является навязанной моделью поведения из детства, как и было у моего клиента, — говорит Виктория Михайлова. — В данном случае человек не получает удовольствия от своей деятельности, все время пытается придумать тот самый невероятно полезный проект, который за счет общественного признания позволит стать ему значимым и любимым для мифической матери».