Не смейте их даже произносить: 20 фраз, которые с головой выдают токсичную мать

Слово «токсичный» стало очень популярным в последнее время. Этим прилагательным мы описываем не только вещества, содержащие токсины, но и людей, способных отравить нам жизнь своими словами и поведением.

Порой мы даже не замечаем, как и сами выдаем тонны негатива, не признаем свою неправоту, пытаемся всех изменить, заставить жить по своим правилам, то есть ведем себя токсично по отношению к близким. Особенно к тем, кому сложно нам возразить, — нашим детям.