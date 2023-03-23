Не смейте их даже произносить: 20 фраз, которые с головой выдают токсичную мать

Слово «токсичный» стало очень популярным в последнее время. Этим прилагательным мы описываем не только вещества, содержащие токсины, но и людей, способных отравить нам жизнь своими словами и поведением.
Порой мы даже не замечаем, как и сами выдаем тонны негатива, не признаем свою неправоту, пытаемся всех изменить, заставить жить по своим правилам, то есть ведем себя токсично по отношению к близким. Особенно к тем, кому сложно нам возразить, — нашим детям.
Врач, психосоматолог, член Российского психологического общества, нейропсихолог, специалист по телесно-ориентированной терапии, специалист по взрослой и детской психосоматике.
Нелюбовь
- Поведение токсичной матери по отношению к ребенку обычно манипулятивное. Ей нравится выводить его на чувство вины и стыда, перекладывать на него ответственность за семейные трудности, оскорблять, унижать, — говорит психолог Екатерина Тур. — Часто такая женщина считает ребенка своей вещью, утверждает, что он ей должен до конца своих дней. Такие нездоровые отношения позволяют матери ощутить свою нужность и упорядочивают ее жизнь.
Токсичная мать часто ведет себя непредсказуемо. Ребенку неизвестно, чего от нее ждать, когда она придет с работы, — ругани или заботы.
- Со временем он учится определять материнское настроение по шагам, по взгляду, по звуку поставленных на пол пакетов, — объясняет Екатерина Тур. — И постепенно у ребенка начинает формироваться страх.
Я всегда права
Чтобы полностью контролировать малыша, токсичная мать отбирает у него право на понимание и проявление собственных эмоций и подавляет его волю. В итоге ребенок, которому запрещено выражать злость и просить любви, вырастает с ощущением, что он плохой. Он чувствует вину и стыд за отстаивание собственных интересов, за выражение своих эмоций и желаний.
- Постепенно у него пропадает доверие к себе, своим чувствам, и ребенок в полной мере начинает надеяться на свою мать, полагая, что она лучше знает, что она всегда и во всем права, — объясняет Екатерина Тур.
практический психолог, детский психолог, преподаватель и руководитель образовательного процесса Института психологии SARGI.
Такая мать — сама жертва
- В психологии токсичность матери рассматривается вместе с ее виктимностью — жертвенностью. Она может быть «жертвой» собственной матери, низкой самооценки, несчастной любви или неудавшихся отношений, несложившейся карьеры, своих завышенных ожиданий, даже болезни, — объясняет психолог Наталья Бурова.
Токсичная мать — человек с раненой психикой, а ее отравляющее поведение — способ совладать с собственной болью. Она проецирует ее на ребенка.
семейный и детский психолог, педагог с 20-летним стажем.
Признаки токсичной матери
Манипулирует ребенком, добиваясь своего с помощью шантажа и запугивания.
Устраивает тотальный контроль над ребенком. Чрезмерная опека с ее стороны приводит в итоге к развитию у малыша инфантильности.
Пугает, нагружая ребенка ненужной и опасной для детской психики информацией. У ребенка развиваются различные страхи.
Сравнивает с другими детьми. Токсичная мама травмирует своего ребенка, указывая, что кто-то из его друзей, одноклассников или братьев и сестер лучше его.
Дает негативную оценку, навешивая ярлыки.
Принижает желания ребенка и убивает мечты. В итоге он перестает быть целеустремленным.
- Прислушайтесь к себе, нет ли у вас признаков токсичной матери, — говорит психолог Ольга Нестеренко. — Будьте внимательны к своему ребенку и одарите его безусловной любовью. Это лучшее, что могут сделать родители.
Характерные фразы токсичной матери
Сделай так, как я говорю, а не то…
Вот сейчас ты хороший, потому что…
Сейчас скажу дяде, чтобы забрал тебя, если не…
Не ходи туда, обязательно упадешь.
Не дружи с Петей, он плохой.
Тебе жарко! Тебе холодно! Ты голодный! Не спорь, я лучше знаю!
А вот у тети Кати сын все умеет.
Что же ты всегда такой ленивый/бестолковый/криворукий/медлительный/торопливый/тупой/всего боишься…
Много хочешь — мало получишь.
Могла бы и лучше сделать (Это совсем не повод для гордости!)
Я на тебя всю жизнь положила, а ты…
Да кому ты такая, кроме матери, нужна…
Ты ведешь себя, как отец!
А вот я в твои годы…
У тебя еще молоко на губах не обсохло, чтобы говорить на эту тему!
Кто тебя против родной матери настроил?
Если ты это сделаешь, я не переживу!
Тогда я тебе не мать!
Это бы и тупой сделал!
Ты что, меня не любишь?!
Вредные советы. Как стать токсичной матерью
Пошаговая инструкция для отравления жизни ребенку
Забудьте про хорошее настроение. Ворчите, кричите и всегда нойте.
Что бы у вас ни случилось — сломалась машина, проблемы на работе, вините во всем других, лучше всего — ребенка.
Забудьте про похвалу. Даже если ребенок сделал что-то гениальное, ищите недостатки и жестко указывайте на недоработки. Ведь всегда можно лучше.
Всегда сравнивайте ребенка с ровесниками. Чем лучше будет дочь подруги на фоне вашей, тем вы ближе к цели.
Каждый день вводите в доме новые правила — чем больше хаоса, тем больше поводов для претензий. А еще будьте максимально непоследовательной мамой. Сегодня можно есть за компьютером, завтра нет. Чем больше вас штормит, тем эффект лучше.
Если вам пожаловались на поведение ребенка, сразу занимайте сторону другого участника. Идеально — начать тут же воспитывать ребенка. Чем больше народу вокруг, тем лучше.
Если вас ребенок попросил о помощи, помогите — но обязательно объясните, что и тупой бы это сделал.
Часто устраивайте беседы на заданные темы: весь мир плохой, все во всем виноваты, вас никто не понимает, все катится в тартарары, раньше было лучше, молодежь обнаглела, погода плохая. Чем больше излияний, тем лучше.
Если вдруг у ребенка появилось желание в чем-то развиваться — сразу раскритикуйте его идею. А еще почаще говорите, что все его друзья — плохие дети, а сам он все делает неправильно, например в комнате он убирается отвратительно. Чем больше недовольства, тем вы быстрее растете в мастерстве токсичности.
Не забывайте жаловаться подругам на ребенка. Желательно при нем.