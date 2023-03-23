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Не смейте их даже произносить: 20 фраз, которые с головой выдают токсичную мать

Как именно ведет себя женщина, которую можно назвать токсичной по отношению к ребенку? Какие признаки ее отличают и какие слова она часто говорит? Отвечают психологи.

23 марта 202312
мать токсичность
Источник:
iStockphoto

Слово «токсичный» стало очень популярным в последнее время. Этим прилагательным мы описываем не только вещества, содержащие токсины, но и людей, способных отравить нам жизнь своими словами и поведением.

Порой мы даже не замечаем, как и сами выдаем тонны негатива, не признаем свою неправоту, пытаемся всех изменить, заставить жить по своим правилам, то есть ведем себя токсично по отношению к близким. Особенно к тем, кому сложно нам возразить, — нашим детям.

Екатерина Тур
Психология

Врач, психосоматолог, член Российского психологического общества, нейропсихолог, специалист по телесно-ориентированной терапии, специалист по взрослой и детской психосоматике.

Нелюбовь

- Поведение токсичной матери по отношению к ребенку обычно манипулятивное. Ей нравится выводить его на чувство вины и стыда, перекладывать на него ответственность за семейные трудности, оскорблять, унижать, — говорит психолог Екатерина Тур. — Часто такая женщина считает ребенка своей вещью, утверждает, что он ей должен до конца своих дней. Такие нездоровые отношения позволяют матери ощутить свою нужность и упорядочивают ее жизнь.

Токсичная мать часто ведет себя непредсказуемо. Ребенку неизвестно, чего от нее ждать, когда она придет с работы, — ругани или заботы.

- Со временем он учится определять материнское настроение по шагам, по взгляду, по звуку поставленных на пол пакетов, — объясняет Екатерина Тур. — И постепенно у ребенка начинает формироваться страх.

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Я всегда права

Чтобы полностью контролировать малыша, токсичная мать отбирает у него право на понимание и проявление собственных эмоций и подавляет его волю. В итоге ребенок, которому запрещено выражать злость и просить любви, вырастает с ощущением, что он плохой. Он чувствует вину и стыд за отстаивание собственных интересов, за выражение своих эмоций и желаний.

- Постепенно у него пропадает доверие к себе, своим чувствам, и ребенок в полной мере начинает надеяться на свою мать, полагая, что она лучше знает, что она всегда и во всем права, — объясняет Екатерина Тур.

Наталья Бурова
психология

практический психолог, детский психолог, преподаватель и руководитель образовательного процесса Института психологии SARGI.

Такая мать — сама жертва

- В психологии токсичность матери рассматривается вместе с ее виктимностью — жертвенностью. Она может быть «жертвой» собственной матери, низкой самооценки, несчастной любви или неудавшихся отношений,  несложившейся карьеры, своих завышенных ожиданий, даже болезни, — объясняет психолог Наталья Бурова.

Токсичная мать — человек с раненой психикой, а ее отравляющее поведение — способ совладать с собственной болью. Она проецирует ее на ребенка.

Ольга Нестеренко
психология

семейный и детский психолог, педагог с 20-летним стажем.

Признаки токсичной матери

  • Манипулирует ребенком, добиваясь своего с помощью шантажа и запугивания.

  • Устраивает тотальный контроль над ребенком. Чрезмерная опека с ее стороны приводит в итоге к развитию у малыша инфантильности.

  • Пугает, нагружая ребенка ненужной и опасной для детской психики информацией. У ребенка развиваются различные страхи.

  • Сравнивает с другими детьми. Токсичная мама травмирует своего ребенка, указывая, что кто-то из его друзей, одноклассников или братьев и сестер лучше его.

  • Дает негативную оценку, навешивая ярлыки.

  • Принижает желания ребенка и убивает мечты. В итоге он перестает быть целеустремленным.

- Прислушайтесь к себе, нет ли у вас признаков токсичной матери, — говорит психолог Ольга Нестеренко. — Будьте внимательны к своему ребенку и одарите его безусловной любовью. Это лучшее, что могут сделать родители.

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Характерные фразы токсичной матери

  1. Сделай так, как я говорю, а не то… 

  2. Вот сейчас ты хороший, потому что… 

  3. Сейчас скажу дяде, чтобы забрал тебя, если не…

  4. Не ходи туда, обязательно упадешь.

  5. Не дружи с Петей, он плохой.

  6. Тебе жарко! Тебе холодно! Ты голодный! Не спорь, я лучше знаю!

  7. А вот у тети Кати сын все умеет.

  8. Что же ты всегда такой ленивый/бестолковый/криворукий/медлительный/торопливый/тупой/всего боишься…

  9. Много хочешь — мало получишь.

  10. Могла бы и лучше сделать (Это совсем не повод для гордости!)

  11. Я на тебя всю жизнь положила, а ты…

  12. Да кому ты такая, кроме матери, нужна…

  13. Ты ведешь себя, как отец!

  14. А вот я в твои годы…

  15. У тебя еще молоко на губах не обсохло, чтобы говорить на эту тему!

  16. Кто тебя против родной матери настроил?

  17. Если ты это сделаешь, я не переживу!

  18. Тогда я тебе не мать!

  19. Это бы и тупой сделал!

  20. Ты что, меня не любишь?!

Елена Кацюба
Психолог

Психолог, психосоматолог

Вредные советы. Как стать токсичной матерью

Пошаговая инструкция для отравления жизни ребенку

  • Забудьте про хорошее настроение. Ворчите, кричите и всегда нойте.

  • Что бы у вас ни случилось — сломалась машина, проблемы на работе, вините во всем других, лучше всего — ребенка.

  • Забудьте про похвалу. Даже если ребенок сделал что-то гениальное, ищите недостатки и жестко указывайте на недоработки. Ведь всегда можно лучше.

  • Всегда сравнивайте ребенка с ровесниками. Чем лучше будет дочь подруги на фоне вашей, тем вы ближе к цели.

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  • Каждый день вводите в доме новые правила — чем больше хаоса, тем больше поводов для претензий. А еще будьте максимально непоследовательной мамой. Сегодня можно есть за компьютером, завтра нет. Чем больше вас штормит, тем эффект лучше.

  • Если вам пожаловались на поведение ребенка, сразу занимайте сторону другого участника. Идеально — начать тут же воспитывать ребенка. Чем больше народу вокруг, тем лучше.

  • Если вас ребенок попросил о помощи, помогите — но обязательно объясните, что и тупой бы это сделал.

  • Часто устраивайте беседы на заданные темы: весь мир плохой, все во всем виноваты, вас никто не понимает, все катится в тартарары, раньше было лучше, молодежь обнаглела, погода плохая. Чем больше излияний, тем лучше.

  • Если вдруг у ребенка появилось желание в чем-то развиваться — сразу раскритикуйте его идею. А еще почаще говорите, что все его друзья — плохие дети, а сам он все делает неправильно, например в комнате он убирается отвратительно. Чем больше недовольства, тем вы быстрее растете в мастерстве токсичности.

  • Не забывайте жаловаться подругам на ребенка. Желательно при нем.

Автор текста:Анна Майская
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