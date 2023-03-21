4 родительские ошибки, которые разрушают самооценку ребенка в пух и прах

- Все мы совершаем ошибки в воспитании наших детей. И это абсолютно нормально, ведь мама и папа — живые люди. Но в наших силах сделать так, чтобы этих ошибок было как можно меньше, а ребенок вырос уверенным и любящим себя человеком, — говорит психолог.

По словам эксперта, родителям ни в коем случае не стоит делать следующие вещи.

Упрекать в ошибках

Так часто бывает — ребенку долго припоминают разбитую вазу, сломанный телефон, слезы в детском саду. На самом деле так точно нельзя делать — скажите один раз, почему это плохо и больше никогда не припоминайте. В противном случае вы учите ребенка копить обиду и сомневаться в себе.