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Психолог Гюнтер перечислила 10 вариантов поведения, которое отталкивает от вас людей

Может, вы узнаете себя? Психолог рассказала, как не надо себя вести, чтобы сохранить друзей, быть душой компании и любимчиком на работе.

4 марта 20232
поведение психолог
Источник:
iStockphoto

Невозможно нравиться абсолютно всем, да и не нужно, говорят психологи. Если вы будете показывать людям только свои положительные стороны, раньше или позже проявите свою собственную настоящую натуру, и отношения, какими бы они ни были, могут закончиться печально.

Но бывает и так, что наше поведение, которые мы транслируем несознательно, способно отталкивать — как близких людей, так и случайных знакомых. И удивляемся — я же не делаю ничего дурного, почему люди «бегут» от меня?

Психолог объяснила, как вроде бы неплохой человек может вызвать у людей настоящую эмоциональную аллергию. Это может произойти, если вы ведете себя вот так:

Рэнди Гюнтер
психология

доктор философии, клинический психолог с 40-летним опытом консультирования по вопросам брака

10 вариантов поведения, которое отталкивает людей

Постоянно возмущаетесь

- Если вы без конца выражаете недовольство, возмущаетесь теми или иными поступками, событиями, вещами, явлениями, люди совершенно точно к вам не потянутся, — рассказывает психолог Рэнди Гюнтер. — Чаще всего таким поведением человек прикрывает свое бессилие, но при этом воспринимается окружающими как токсичный.

Все время куда-то спешите

- Белый Кролик в «Алисе в стране чудес» заявляет: «Я опаздываю к очень важной дате. Нет времени здороваться или прощаться…» Люди, живущие в таком состоянии, не могут расслабиться, постоянно предвосхищают возможные кризисы и находятся в готовности к боевому режиму, — объясняет психолог. — Их внимание сосредоточено на будущем, и они не могут полностью присутствовать в том, что происходит в данный момент.

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Раздражаетесь по мелочам

- Очень тяжело находиться рядом с человеком, которого все бесит и раздражает, — обращает внимание Рэнди Крюгер. — Такие наверняка есть рядом с вами — они орут и мечутся, если что-то идет не так, как они ожидали, они нетерпимы к большому количеству мелких проблем, стонут и вечно жалуются. Они не способны увидеть хорошее — то, на чем можно было бы сконцентрироваться.

Зацикливаетесь

- Есть такие люди, которые без конца «пережевывают» одно и то же событие или ситуацию, обсуждают ее в деталях в миллионный раз, пытаясь докопаться до сути, — рассказывает психолог. — Обычно они настолько поглощены этим вечным поиском, что не могут открыться новой информации, которая могла бы действительно помочь разорвать порочный круг.

Говорите только о себе

- Очень тяжело общаться с тем, кто видит мир только со своей позиции, говорит только о себе, никогда не интересуется другими и не помнит, что ему рассказывают окружающие, — объясняет эксперт. — Бывает так, что этот человек очень обаятелен и харизматичен и ему на самом деле есть что поведать другим. Но в таком случае просто не утруждайте себя конкуренцией с ним.

Хронически опаздываете

- Нет никакого способа стать приятным тому, кого вы постоянно заставляете себя ждать, — признает психолог. — Самая распространенная причина, почему человек опаздывает, его инертность — неспособность быстро переключать внимание. Он не может спланировать свое время, быстро завершить то, что делает. Тем не менее такое поведение можно назвать пассивно-агрессивным, и терпеть его не стоит.

Не выполняете обещаний

- Постоянное невыполнение соглашений — верный способ оттолкнуть других людей, — говорит Рэнди Крюгер. — Ведь основа хороших отношений между людьми — это доверие. Как же его сохранить, если вы постоянно нарушаете договоренности.

Жадничаете

- Люди не любят и тех, кто как параноик все время боится, что его обсчитают, обманут, тех, кто берет всегда больше, чем дает, — рассказывает психолог. — Такие люди постоянно обвиняют других в том, что они используют их в своих интересах, и считают, что другие не заслуживают щедрости, если не подходят под их «мерки».

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Постоянно включаете сарказм

- Это нормально, если иногда вы поддразниваете других людей — и они не против такой «игры». Но сарказм — это немного другое, — поясняет Рэнди Крюгер. — В нем по умолчанию содержится презрение или насмешка. Любопытно, но очень саркастичные люди часто неуверены в себе и сами боятся стать объектом шуток.

Ведете себя как вечная жертва

- У любого человека бывают ситуации, когда ему плохо, тяжело, когда он переживает непростой период в жизни, — рассказывает эксперт. — Но большинство людей стараются выбраться из переживаний, вернуться к прежней жизни, даже если это непросто. Но есть те, кому нравится роль жертвы. Их всегда кто-то обижает, к ним все несправедливы, никто их не понимает. И помочь таким людям нельзя. Им это и не нужно.

Автор текста:Анна Майская
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