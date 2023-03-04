Психолог Гюнтер перечислила 10 вариантов поведения, которое отталкивает от вас людей

Раздражаетесь по мелочам

- Очень тяжело находиться рядом с человеком, которого все бесит и раздражает, — обращает внимание Рэнди Крюгер. — Такие наверняка есть рядом с вами — они орут и мечутся, если что-то идет не так, как они ожидали, они нетерпимы к большому количеству мелких проблем, стонут и вечно жалуются. Они не способны увидеть хорошее — то, на чем можно было бы сконцентрироваться.

Зацикливаетесь

- Есть такие люди, которые без конца «пережевывают» одно и то же событие или ситуацию, обсуждают ее в деталях в миллионный раз, пытаясь докопаться до сути, — рассказывает психолог. — Обычно они настолько поглощены этим вечным поиском, что не могут открыться новой информации, которая могла бы действительно помочь разорвать порочный круг.

Говорите только о себе

- Очень тяжело общаться с тем, кто видит мир только со своей позиции, говорит только о себе , никогда не интересуется другими и не помнит, что ему рассказывают окружающие, — объясняет эксперт. — Бывает так, что этот человек очень обаятелен и харизматичен и ему на самом деле есть что поведать другим. Но в таком случае просто не утруждайте себя конкуренцией с ним.

Хронически опаздываете

- Нет никакого способа стать приятным тому, кого вы постоянно заставляете себя ждать, — признает психолог. — Самая распространенная причина, почему человек опаздывает, его инертность — неспособность быстро переключать внимание. Он не может спланировать свое время, быстро завершить то, что делает. Тем не менее такое поведение можно назвать пассивно-агрессивным, и терпеть его не стоит.

Не выполняете обещаний

- Постоянное невыполнение соглашений — верный способ оттолкнуть других людей, — говорит Рэнди Крюгер. — Ведь основа хороших отношений между людьми — это доверие. Как же его сохранить, если вы постоянно нарушаете договоренности.

Жадничаете