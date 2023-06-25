Психолог Шахов назвал 5 неочевидных причин, почему женщине не везет в любви

Почему у многих не получается построить отношения — счастливые и надежные? Виноваты в этом могут быть оба партнера, но каждый может вносить свой личный негативный вклад в то, что любовь не сложилась и все, что так хорошо начиналось, разрушилось.
Психолог объяснил, какие ошибки в партнерских отношениях может совершить женщина, причем сама того не осознавая и даже совершенно искренне думая, что действует во благо, стараясь помочь, позаботиться и уберечь. Но только вот партнер это может воспринимать совершенно иначе.
Быть для мужчины контролирующей мамочкой
«Вы хотите проявить заботу, но, постоянно напоминая о его обещаниях, указывая на ошибки, предостерегая от опасности, вы перестаете быть желанной женщиной и становитесь заботливой мамой, —
Жалеть мужчину
«Обычно, когда мужчина рассказывает о своих проблемах, он не ждет сочувствия или помощи. Фразы „Я знаю, что ты справишься“ будет вполне достаточно. Позвольте мужчине быть мужчиной, верьте в него», - объясняет психолог.
Выносить мозг
Есть такое мнение, что женщина-загадка — непредсказуемая, эмоциональная и даже чуть сумасшедшая и эксцентричная — надолго сохранит внимание и интерес мужчины к себе. Но психолог считает, что это миф. Хотя исключения, конечно, бывают.
«Для мужчины дом — место, где он может отдохнуть и восстановить силы, — говорит Александр Шахов. — И если там вместо уюта и любящей женщины будет постоянный фейерверк эмоций, рано или поздно он устанет и не захочет продолжать такие бурные отношения».
Вторгаться в личное пространство мужчины
«Часто для женщины желание прибраться на рабочем столе мужчины или выкинуть старую растянутую футболку — это проявление заботы. Для него же, скорее, это неуважение и нарушение личных границ», — объясняет эксперт.
Эти привычки разрушат любые отношения
Ранее психолог Дмитриева рассказала про привычки, которые могут разрушить любые отношения. И они могут быть как у мужчин, так и у женщин. Это, например, постоянная критика партнера, обесценивание его чувств и заслуг, презрение и общение сверху вниз, игнорирование позитива и нежелание разбираться в причинах того или иного конфликта.
Еще одна ошибка — попытка отгородиться и не слушать, причем в 85% этих случаев так ведут себя именно мужчины. «А ведь без открытого диалога улучшение отношений вряд ли возможно», — считает психолог. Подробнее об этом можно прочитать здесь.