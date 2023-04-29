Опасная семерка: психолог Дмитриева рассказала про привычки, которые разрушают любые отношения

Если вы готовы работать над отношениями с любимым человеком и вам не все равно, к чему они приведут, психолог предлагает проанализировать, не совершаете ли вы распространенные ошибки, способные разрушить любой союз.
Критика
«Крайне вредно критиковать характер или личность партнера, — рассказала в своем
Защита и нападение
«Опасно для отношений реагировать на замечание или обычное обсуждение защитой, отрицанием или нападением, — говорит эксперт. — Не стоит начинать оправдываться или переводить стрелки. Например, если на фразу супруги „Мне не хватает твоего внимания“ отвечать: „Да тебе вечно ничего не нравится!“ или „Да кто бы говорил о внимании! Я тебе нужен только, когда зарплату приношу“».
Презрение, общение сверху вниз
Это один из самых опасных признаков, что отношения идут к краху, предупреждает психолог.
«Демонстрировать неприязнь к партнеру, вздыхая и закатывая глаза, и обесценивать то, что он любит, — это неправильно. Оставьте насмешки и язвительный сарказм, такого быть не должно! Это приводит к затяжным обидам», — предупреждает Виктория Дмитриева.
Игнорирование позитива
«Многие пары так привыкли фокусироваться на проблемах, что не замечают, сколько позитива есть у них в отношениях и сколько всего хорошего эти отношения вообще дают, — рассказывает Виктория Дмитриева. — В сутках 24 часа. Даже если вы ссорились три часа подряд, в остальное-то время был мир и дружба. А вы это заметили?
Обесценивание заслуг
«Не стоит все время повторять, что ничего особенного супруг или супруга не делают, — говорит эксперт. — Да и правда, жена вкусный ужин приготовила — разве это достижение? Кран муж починил, быстро и качественно, так это его обязанность, а не заслуга! Если вы узнаете себя в таких разговорах, задумайтесь. Это самая настоящая привычка обесценивать. Чтобы отношения были крепкими, важно замечать даже мелочи и благодарить за них».
Попытка отгородиться, не слушать
«Увы, в 85% случаев так ведут себя именно мужчины. А ведь без открытого диалога улучшение отношений вряд ли возможно», — объясняет Виктория Дмитриева.
Избегание конфликта, неадекватное поведение во время ссоры
Сами по себе ссоры не опасны для отношений, если оба партнера умеют адекватно вести себя в конфликте, обращает внимание психолог.
«Во время ссоры не надо оскорблять, повышать голос, хлопать дверью, угрожая разводом, — рекомендует эксперт. — Но и замалчивать проблемы, избегать их обсуждения — тоже не выход. Хорошие отношения — это не те, в которых нет конфликтов, а те, которые не может разрушить конфликт».