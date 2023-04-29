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Опасная семерка: психолог Дмитриева рассказала про привычки, которые разрушают любые отношения

Эти привычки могут быть разрушающими даже для самых крепких отношений. Если от них не избавиться, развод неизбежен. Об опасной семерке рассказывает психолог.

29 апреля 20231
отношения разрушают
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iStockphoto

Если вы готовы работать над отношениями с любимым человеком и вам не все равно, к чему они приведут, психолог предлагает проанализировать, не совершаете ли вы распространенные ошибки, способные разрушить любой союз.

Психология

Социолог, семейный психолог

Критика

«Крайне вредно критиковать характер или личность партнера, — рассказала в своем блоге психолог Виктория Дмитриева. — Лучше обратить внимание на конкретное поведение или действия. Критика может разрушить эмоциональную связь и увеличить вероятность развода».

Защита и нападение

«Опасно для отношений реагировать на замечание или обычное обсуждение защитой, отрицанием или нападением, — говорит эксперт. — Не стоит начинать оправдываться или переводить стрелки. Например, если на фразу супруги „Мне не хватает твоего внимания“ отвечать: „Да тебе вечно ничего не нравится!“ или „Да кто бы говорил о внимании! Я тебе нужен только, когда зарплату приношу“».

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Презрение, общение сверху вниз

Это один из самых опасных признаков, что отношения идут к краху, предупреждает психолог.

«Демонстрировать неприязнь к партнеру, вздыхая и закатывая глаза, и обесценивать то, что он любит, — это неправильно. Оставьте насмешки и язвительный сарказм, такого быть не должно! Это приводит к затяжным обидам», — предупреждает Виктория Дмитриева.

Игнорирование позитива

«Многие пары так привыкли фокусироваться на проблемах, что не замечают, сколько позитива есть у них в отношениях и сколько всего хорошего эти отношения вообще дают, — рассказывает Виктория Дмитриева. — В сутках 24 часа. Даже если вы ссорились три часа подряд, в остальное-то время был мир и дружба. А вы это заметили?

Обесценивание заслуг

«Не стоит все время повторять, что ничего особенного супруг или супруга не делают, — говорит эксперт. — Да и правда, жена вкусный ужин приготовила — разве это достижение? Кран муж починил, быстро и качественно, так это его обязанность, а не заслуга! Если вы узнаете себя в таких разговорах, задумайтесь. Это самая настоящая привычка обесценивать. Чтобы отношения были крепкими, важно замечать даже мелочи и благодарить за них».

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Попытка отгородиться, не слушать

«Увы, в 85% случаев так ведут себя именно мужчины. А ведь без открытого диалога улучшение отношений вряд ли возможно», — объясняет Виктория Дмитриева.

Избегание конфликта, неадекватное поведение во время ссоры

Сами по себе ссоры не опасны для отношений, если оба партнера умеют адекватно вести себя в конфликте, обращает внимание психолог.

«Во время ссоры не надо оскорблять, повышать голос, хлопать дверью, угрожая разводом, — рекомендует эксперт. — Но и замалчивать проблемы, избегать их обсуждения — тоже не выход. Хорошие отношения — это не те, в которых нет конфликтов, а те, которые не может разрушить конфликт».

Автор текста:Анна Майская
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