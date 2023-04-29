Опасная семерка: психолог Дмитриева рассказала про привычки, которые разрушают любые отношения

«Не стоит все время повторять, что ничего особенного супруг или супруга не делают, — говорит эксперт. — Да и правда, жена вкусный ужин приготовила — разве это достижение? Кран муж починил, быстро и качественно, так это его обязанность, а не заслуга! Если вы узнаете себя в таких разговорах, задумайтесь. Это самая настоящая привычка обесценивать . Чтобы отношения были крепкими, важно замечать даже мелочи и благодарить за них».