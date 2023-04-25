Психолог Долгов назвал основные причины, почему никак не получается расстаться с абьюзером

Вы постоянно срываетесь на других. Это может проявляться в «черных» шутках, едких замечаниях или открытых скандалах.

Во время скандала вы можете обесценивать партнера. Он становится «плохим», все его усилия кажутся ничтожно малы, а отношения с ним будто вообще никогда не приносили радость.

Вы используете фразу: «Он(а) сам(а) меня довел(а)!» Для абьюзера трудно взять на себя ответственность за свою агрессию, поэтому легче свалить все на другого.

Вы — собственник. Для вас нормально контролировать, что партнер делает и куда идет, а мысль о том, что он свободен распоряжаться своей жизнью, как он хочет, вызывает страх и раздражение.

Для вас не проблема сказать человеку все, что вы о нем думаете, не стесняясь в выражениях.

Вы знаете, как заставить сделать партнера то, что вы хотите.

Вы считаете, что можно использовать физическую силу применительно к другому человеку. Это выражается не только в буквальном рукоприкладстве, но и, например, в удержании за плечи, перегораживании выхода из помещения и так далее.

Считаете допустимым манипуляции, угрозы, любое давление на другого человека, чтобы добиться своих целей.

Используете в речи такие слова, как «Я лучше знаю», «Мало ли что ты хочешь, делай как надо», «Будет так, как я сказал» и подобное.

Не уважаете, игнорируете чужое мнение, обесцениваете.

Контролируете расходы партнера, требуете отчета за каждую копейку и обвиняете в нецелесообразности.