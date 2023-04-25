Психолог Долгов назвал основные причины, почему никак не получается расстаться с абьюзером

Абьюзивными считаются отношения, в которых есть любое насилие: физическое, психологическое, эмоциональное, сексуальное, финансовое. По словам клинического психолога Дениса Долгова, чтобы вырваться из таких отношений, требуется много усилий и времени. Партнер, который находится под воздействием абьюзера, часто чувствует беспомощность, низкую самооценку, страх. А бояться есть чего, последствия могут быть самыми серьезными, не говоря уже о травмах и депрессии.
Но почему так сложно оставить партнера, если он наносит физический или эмоциональный вред? Психолог в своем телеграм-канале
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
1. Чувство вины и стыда
Многие люди, находясь в абьюзивных отношениях, считают, что они сами виноваты в том, что происходит. Они могут думать, что недостаточно уважительно относятся к своему партнеру или не уделяют ему достаточно внимания. Это чувство вины и стыда может быть настолько сильным, что они не могут покинуть своего партнера.
2. Страх
Люди боятся того, что произойдет, если они попытаются покинуть своего абьюзера. Они могут бояться, что партнер станет еще агрессивнее или начнет преследовать их. Этот страх может быть настолько сильным, что они предпочтут остаться в опасной ситуации, чем рискнуть.
3. Надежда на изменения
Человек может думать, что если он будет достаточно терпеливым и заботливым, то партнер изменится и станет лучше. Но это происходит крайне редко, и чаще всего со временем ситуация только усугубляется.
Что делать
По словам Дениса Долгова, вырваться из абьюзивных отношений сложно, но возможно. Главное — сделать первый шаг.
Если вы находитесь в абьюзивных отношениях, необходимо принять решение о их завершении.
Признайте, что вы не виноваты в том, что происходит, и что вы заслуживаете лучшего.
Обратитесь за помощью к специалисту, друзьям или близким, которые могут вам помочь. Важно помнить, что вы не одиноки, есть люди, готовые вас поддержать.
Как понять, что вы — абьюзер: 12 признаков
Что если вы сами стали подозревать, что ведете себя как абьюзер и в отношениях с вашей второй половинкой что-то явно пошло не так?
Ранее психологи рассказывали, какие признаки в поведении могут указывать на абьюз.
Вы постоянно срываетесь на других. Это может проявляться в «черных» шутках, едких замечаниях или открытых скандалах.
Во время скандала вы можете обесценивать партнера. Он становится «плохим», все его усилия кажутся ничтожно малы, а отношения с ним будто вообще никогда не приносили радость.
Вы используете фразу: «Он(а) сам(а) меня довел(а)!» Для абьюзера трудно взять на себя ответственность за свою агрессию, поэтому легче свалить все на другого.
Вы — собственник. Для вас нормально контролировать, что партнер делает и куда идет, а мысль о том, что он свободен распоряжаться своей жизнью, как он хочет, вызывает страх и раздражение.
Для вас не проблема сказать человеку все, что вы о нем думаете, не стесняясь в выражениях.
Вы знаете, как заставить сделать партнера то, что вы хотите.
Вы считаете, что можно использовать физическую силу применительно к другому человеку. Это выражается не только в буквальном рукоприкладстве, но и, например, в удержании за плечи, перегораживании выхода из помещения и так далее.
Считаете допустимым манипуляции, угрозы, любое давление на другого человека, чтобы добиться своих целей.
Используете в речи такие слова, как «Я лучше знаю», «Мало ли что ты хочешь, делай как надо», «Будет так, как я сказал» и подобное.
Не уважаете, игнорируете чужое мнение, обесцениваете.
Контролируете расходы партнера, требуете отчета за каждую копейку и обвиняете в нецелесообразности.
Принуждаете к занятию сексом без согласия второго или убеждаете, уговариваете, настаиваете, требуете.