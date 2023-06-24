Нейробиолог из Гарварда рассказал, что слушает, чтобы сосредоточиться, и это не классика

« Исследования показывают, что нет такого универсального стиля или жанра музыки, который гарантированно бы улучшал ваши когнитивные способности и служил бы бустером для мозга, — рассказал нейробиолог и психиатр Гарварда Шрини Пиллэй, пишет издание CNBC. — Это полностью зависит от конкретного человека и того, на что именно и как он реагирует. У меня, например, много любимых музыкальных стилей: хип-хоп, рэп, поп, кантри, фолк… Так что дело совсем не в жанре».