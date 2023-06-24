Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Нейробиолог из Гарварда рассказал, что слушает, чтобы сосредоточиться, и это не классика

Музыка не только для развлечения. Включив ее в фоновом режиме, вы сможете лучше сосредоточиться. Только точно надо знать, что именно слушать. Об этом — эксперт Гарварда.

24 июня 2023
музыка мозг
Источник:
iStockphoto

Многие слушают музыку в наушниках, когда работают, и замечали, что иногда бывает сложно сосредоточиться, мелодия отвлекает, даже раздражает.

Нейробиолог объяснил, что именно нужно мозгу, чтобы настроиться на работу, не отвлекаться и быть предельно сконцентрированным.

Шрини Пиллэй

Доктор медицинских наук, нейробиолог, психиатр из Гарварда, исследователь мозга, автор книг

Универсальной музыки нет

«Исследования показывают, что нет такого универсального стиля или жанра музыки, который гарантированно бы улучшал ваши когнитивные способности и служил бы бустером для мозга, — рассказал нейробиолог и психиатр Гарварда Шрини Пиллэй, пишет издание CNBC. — Это полностью зависит от конкретного человека и того, на что именно и как он реагирует. У меня, например, много любимых музыкальных стилей: хип-хоп, рэп, поп, кантри, фолк… Так что дело совсем не в жанре».

Эксперт отмечает, что помогает сосредоточиться и работать лучше та музыка, которая вам знакома и которая вам нравится.

«Я бы даже уточнил: та музыка, которую вы знаете лучше всего, и будет наиболее эффективной для максимальной концентрации, — продолжает Шрини Пиллэй. — Так что не стоит включать в наушниках потоком музыку из разных унифицированных подборок. Лучше составьте свой плейлист».

Читайте также

Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что знакомая музыка активирует многие области мозга, отвечающие за движение, поэтому фокус становится насыщенным.

«Это означает, что я могу подпевать и чувствовать знакомый ритм в своем теле. Поскольку я уже слышал эту песню раньше, я с удовольствием предвосхищаю то, что будет дальше, — объясняет на собственном примере нейробиолог. — Когда мне нужно сосредоточиться, знакомая музыка помогает мне снять стресс и соединиться с эмоциями, которые мне нужны, чтобы полностью погрузиться в работу».

Читайте также

Как знакомая музыка влияет на мозг

Эксперт объяснил, как именно музыка может влиять на способность мозга концентрироваться.

«Один из механизмов — это снижение уровня стресса и кортизола, что позволяет центру внимания мозга работать без перебоев, — объясняет Шрини Пиллэй. — В мозге центры внимания напрямую связаны с областями, обрабатывающими эмоции, поэтому любая музыка, которая делает вас более эмоционально неустойчивыми, может нарушить вашу концентрацию».

С другой стороны, чувства, даже негативные, надо проживать, иначе они «застрянут» в вас, и вы, как бы ни старались, не сможете сконцентрироваться. Поэтому надо найти музыку, которая помогает справиться именно с этой эмоцией. И тогда вы будете мыслить более четко и ясно.

«Например, когда я злюсь или взволнован, я могу включить „Smells Like Teen Spirit“ группы Nirvana, и если стрессую — „Flowers“ Майли Сайрус», — говорит психиатр.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Психология