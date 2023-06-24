Нейробиолог из Гарварда рассказал, что слушает, чтобы сосредоточиться, и это не классика

Многие слушают музыку в наушниках, когда работают, и замечали, что иногда бывает сложно сосредоточиться, мелодия отвлекает, даже раздражает.
Нейробиолог объяснил, что именно нужно мозгу, чтобы настроиться на работу, не отвлекаться и быть предельно сконцентрированным.
Доктор медицинских наук, нейробиолог, психиатр из Гарварда, исследователь мозга, автор книгЛичный сайт
Универсальной музыки нет
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Эксперт отмечает, что помогает сосредоточиться и работать лучше та музыка, которая вам знакома и которая вам нравится.
«Я бы даже уточнил: та музыка, которую вы знаете лучше всего, и будет наиболее эффективной для максимальной концентрации, — продолжает Шрини Пиллэй. — Так что не стоит включать в наушниках потоком музыку из разных унифицированных подборок. Лучше составьте свой плейлист».
«Это означает, что я могу подпевать и чувствовать знакомый ритм в своем теле. Поскольку я уже слышал эту песню раньше, я с удовольствием предвосхищаю то, что будет дальше, — объясняет на собственном примере нейробиолог. — Когда мне нужно сосредоточиться, знакомая музыка помогает мне снять стресс и соединиться с эмоциями, которые мне нужны, чтобы полностью погрузиться в работу».
Как знакомая музыка влияет на мозг
Эксперт объяснил, как именно музыка может влиять на способность мозга концентрироваться.
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С другой стороны, чувства, даже негативные, надо проживать, иначе они «застрянут» в вас, и вы, как бы ни старались, не сможете сконцентрироваться. Поэтому надо найти музыку, которая помогает справиться именно с этой эмоцией. И тогда вы будете мыслить более четко и ясно.
«Например, когда я злюсь или взволнован, я могу включить „Smells Like Teen Spirit“ группы Nirvana, и если стрессую — „Flowers“ Майли Сайрус», — говорит психиатр.