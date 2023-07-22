Это уже диагноз: что не так с психикой у людей, которые постоянно опаздывают

Впрочем, другие эксперты считают, что слепота во времени есть не только у людей с СДВГ. Например, психотерапевт Сью Смит полагает, что детская травма также может спровоцировать слепоту во времени и ощущение диссоциации в детстве и взрослом возрасте. Как поясняет психолог Роберт Коммон, сам термин «слепота во времени» используют для обозначения неспособности распознать, когда прошло время, или оценить, сколько времени может занять задача. Явление не считается болезнью, однако некоторые врачи используют его как способ говорить о концепции потери счета времени.