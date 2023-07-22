Это уже диагноз: что не так с психикой у людей, которые постоянно опаздывают

Наверняка вы хоть раз в жизни опаздывали на работу или не успевали вовремя сделать порученное вам дело. Иногда обстоятельства играют против нас, иногда все дело в обычной прокрастинации и проблемах с организацией времени. Впрочем, в последнее время в соцсетях появился еще один гениальный аргумент для вашего босса, который интересуется, почему вы снова опоздали, — слепота во времени.
В видео, которое стало популярным в соцсети TikTok, девушка под ником Chaotic Philosopher со слезами на глазах рассказала, как потенциальный работодатель накричал на нее за вопрос, есть ли в их фирме определенные условия для людей со слепотой во времени. Она осудила культуру, в которой люди страдают из-за того, что им очень трудно приходить вовремя.
Ролик девушки вызвал бурные дискуссии. Многие комментаторы посоветовали девушке «просто включить будильник».
Такая жалоба действительно может показаться надуманной. Однако некоторые психологи убеждены: слепота во времени — не выдумка. Особенно сильно это явление распространено среди людей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).
По словам психолога Смрити Джоши, многие факторы, связанные с СДВГ, такие как трудности с рабочей памятью и регулированием внимания, могут способствовать искажению чувства времени.
Впрочем, другие эксперты считают, что слепота во времени есть не только у людей с СДВГ. Например, психотерапевт Сью Смит полагает, что детская травма также может спровоцировать слепоту во времени и ощущение диссоциации в детстве и взрослом возрасте. Как поясняет психолог Роберт Коммон, сам термин «слепота во времени» используют для обозначения неспособности распознать, когда прошло время, или оценить, сколько времени может занять задача. Явление не считается болезнью, однако некоторые врачи используют его как способ говорить о концепции потери счета времени.
Вот несколько признаков, что вы страдаете от слепоты во времени:
регулярная потеря счета времени;
неспособность встречаться с людьми или придерживаться расписания;
неоднократный срыв сроков;
мечтательность;
чувство поглощенности задачей или ощущение, что все остальное не имеет значения;
неспособность заниматься чем-либо, кроме той задачи, которую вы выполняете;
чувство застревания в настоящем;
привычка откладывать дела.
Что делать тем, кто заметил у себя слепоту во времени? Психологи рекомендуют больше времени уделять планированию своей жизни. Следить за временем помогут таймеры и будильники, они дадут возможность не забывать о важных задачах. Обратитесь за помощью к друзьям и близким: они могут напоминать вам об особенно важных дедлайнах или делах, пишет издание