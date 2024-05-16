Эти 5 пород кошек буквально боготворят своих хозяев

Если вас попросят назвать самое преданное животное, то высока вероятность, что это будет именно собака. Независимо от породы псы обожают своего человека, у некоторых представителей, например овчарок или колли, любовь к хозяину и вовсе возведена в абсолют. Однако любители кошек могут поспорить с этим утверждением. Несмотря на то что эти животные весьма сдержанные и очень самостоятельные, они тоже искренне любят своих хозяев.
По мнению экспертов, существует пять пород кошек, которые отличаются своей преданностью и любвеобильностью,
Сиамские
Эти обворожительные голубоглазые кошки — настоящие компаньоны. Им важно присутствие человека рядом, поэтому они не любят надолго оставаться в одиночестве.
Более того, эта порода отличается особой «разговорчивостью» и общительностью. Поэтому, если вы хотите, чтобы котик проявлял к вам интерес, обратите внимание на этих животных. Помните, что сиамские кошки выбирают только одного хозяина.
Сфинксы
Это крайне общительные, игривые и дружелюбные кошки. Они прекрасно уживаются с другими питомцами, а также с удовольствием проводят время с детьми.
Сфинксы ласковы ко всем членам семьи, обожают быть в центре внимания и искренне любят своих домочадцев.
Персидские
Несмотря на свой своенравный и эгоистичный характер, перс очень любит хозяина. Владельцы отмечают, что котик может терпеливо ждать, пока человек закончит дела и уделит ему внимание, а также часто следует за своим человеком по пятам.
Важный момент: персидские кошки очень любят внимание. И фаворитом будет тот, кто больше всего взаимодействует с питомцем. Если же вас постоянно нет дома, то лучше подумать о другой породе.
Мейн-куны
Огромные кошки, которые отличаются игривым и в то же время сложным характером. Питомец выбирает себе одного хозяина и стремится всегда быть рядом. Когда человек занят своими делами, кот просто будет неустанно наблюдать за ним.
Мейн-куны хорошо относятся к детям и гостям, поэтому их прозвали «нежными гигантами».
Египетские мау
Некоторые эксперты уверены: это самая преданная порода кошек. Мау дружелюбны, активны, прекрасно относятся к детям и с удовольствием общаются как с членами семьи, так и с гостями.
Кроме того, эти кошки отличаются высоким интеллектом. Например, они не будут царапаться и шипеть на маленьких детей, а также могут постоять за себя и членов семьи в случае необходимости — их вряд ли напугает собака.
Как подружить кошку с собакой
У многих людей живут в квартирах или домах сразу несколько питомцев. И чтобы всем было хорошо и радостно, в отношениях животных должна царить гармония. Специалисты давно выяснили: психология кошек и собак очень отличается друг от друга. Это кардинально разные животные. Они существуют по разным законам, поэтому соседство с человеком и другими его питомцами воспринимают тоже по-разному.