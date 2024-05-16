Эти 5 пород кошек буквально боготворят своих хозяев

Если вас попросят назвать самое преданное животное, то высока вероятность, что это будет именно собака. Независимо от породы псы обожают своего человека, у некоторых представителей, например овчарок или колли, любовь к хозяину и вовсе возведена в абсолют. Однако любители кошек могут поспорить с этим утверждением. Несмотря на то что эти животные весьма сдержанные и очень самостоятельные, они тоже искренне любят своих хозяев.