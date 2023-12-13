Зоопсихолог Протасевич дала совет, как подружить кошку с собакой

Специалисты давно выяснили: психология кошек и собак очень отличается друг от друга. Это кардинально разные животные. Они существуют по разным законам, поэтому соседство с человеком и другими его питомцами воспринимают тоже по-разному.
Зоопсихолог, специалист по коррекции нежелательного поведения домашних животных
Так, собаки обычно сбиваются в стаи, поэтому их и называют стайными животными.
«Они привыкли действовать в составе группы под руководством своего вожака. Кстати, человеческая семья, в которой живет собака, тоже воспринимается ею как стая, а хозяин — вожак. Именно поэтому собака считается верным другом человека, ей важно быть в своей группе», — говорит зоопсихолог.
Сказать то же самое про кошек сложно, они все же больше одиночки и самые настоящие охотники. Их инстинкты проявляются, даже когда усатые живут в квартире.
Кошки считаются независимыми животными, которые не так сильно привязаны к хозяину. Это территориальные хищники, и именно территория, на которой они живут, играет для них важную роль.
«Как раз поэтому кошки плохо переносят переезды и путешествия. Когда к животному подселяют нового питомца — не важно, кошку или собаку, это зачастую может закончиться агрессией, ведь на территорию посягает чужак», — пояснила Елизавета Протасевич.
Если у вас живет кошка, то она считает, что это вы живете у нее, а не наоборот.
Как подружить кошку с собакой
Если вы хотите, чтобы ваши питомцы из разных миров дружили, надо учитывать множество нюансов.
Первое, что нужно знать: собаки не охотятся на кошек, это миф. Однако они инстинктивно считают их конкурентами. Это объясняет факт, что уличные собаки постоянно гоняют кошек.
«Псы прогоняют их со своей территории и делают это как можно усерднее, чтобы минимизировать вероятность повторной встречи. Поэтому большое значение имеет то, какое прошлое у собаки, которую хочется подружить с кошкой. Если животное с улицы, то шансов на дружбу почти нет», — предостерегает зоопсихолог.
Второй важный фактор — порода собаки. Если вы хотите подружить кошку и гончую (или любую другую охотничью породу), то это тоже с большой вероятностью закончится провалом. Пес не сможет подавлять свои инстинкты, он должен гонять мелких животных. Шансы на дружбу возрастают, если собака появилась в доме первой, росла среди людей с самого детства и знает, что такое кошка.
Если же вы берете кошку, а потом собаку, то к выбору породы надо подойти тщательнее. Подружиться с кошкой могут:
спаниели;
овчарки;
ретриверы;
мастифы;
доги;
бульдоги.
А вот таксы, бигли, охотничьи лайки, терьеры, борзые вряд ли смогут устоять и не поддаться инстинкту охотника.
Важно: помните, что бигль биглю рознь. Например, если вы берете пса-отказника, который до этого прекрасно жил с кошкой, значит, с вашим питомцем он тоже поладит. Учитывайте все факторы в совокупности, в том числе и характер собаки, а не только ее породу.
Первое знакомство
Есть еще один важный фактор — то, как произойдет первая встреча питомцев. Их ни в коем случае нельзя просто поставить друг перед другом и оставить одних, чтобы знакомились.
У того, кто «старенький», должно быть больше территории, чем у кого-либо «новенького». Поэтому на первое время новичка нужно изолировать в отдельную комнату. Когда животные привыкнут к тому, что они существуют на одной территории и чувствуют запах друг друга, тогда можно будет позволить им знакомиться, но дозированно. Важно избегать случаев агрессии, так как, если однажды это случится, в дальнейшем выстроить отношения будет сложнее. Начать дружбу кошки и собаки можно с помощью одновременного кормления и игр.
Обстановка тоже важна
Отношения между кошкой и собакой в вашем доме также будут напрямую зависеть от того, насколько хорошо вы обустроите для них быт.
«Если в доме живут две кошки или две собаки, им все равно требуется не так много места, как собаке и кошке. Для животных наиболее неприятен факт посягательства на их пищу, поэтому по возможности необходимо разделить их места кормления, чтобы избежать вероятности, что собака, например, начнет пить воду из поилки кошки или наоборот», — говорит зоопсихолог.
Если первое знакомство прошло хорошо и животные смогли друг друга принять, то дальнейшие конфликты маловероятны. Поэтому советы о том, как примирить собаку и кошку, не так важны, как рекомендации о правильном выборе питомца и первом знакомстве.
Запомните, что дружба кошки и собаки — не миф. Но чтобы эта дружба стала возможной, вам необходимо подойти к этому вопросу со всей ответственностью и терпением.