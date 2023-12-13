Зоопсихолог Протасевич дала совет, как подружить кошку с собакой

У того, кто «старенький», должно быть больше территории, чем у кого-либо «новенького». Поэтому на первое время новичка нужно изолировать в отдельную комнату. Когда животные привыкнут к тому, что они существуют на одной территории и чувствуют запах друг друга, тогда можно будет позволить им знакомиться, но дозированно. Важно избегать случаев агрессии, так как, если однажды это случится, в дальнейшем выстроить отношения будет сложнее. Начать дружбу кошки и собаки можно с помощью одновременного кормления и игр.