Все, что может быть полезно для вас, чаще всего имеет совершенно противоположный эффект для собаки. Взять те же продукты, например виноград или темный шоколад. Если человеку они приносят пользу и удовольствие, то собаку легко могут отравить.
Когда дело касается лекарств, то здесь надо быть еще осторожнее. Для животных существуют специальные ветеринарные аптеки, и это далеко не маркетинговый ход, Особенно когда дело касается определенных пород собак.
Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животныхЛичный сайт
«Есть породы собак, хозяева которых должны обязательно отвести питомца к ветеринару для сдачи анализа на чувствительность к медикаментам. Называется он Multi-Drug Resistance 1, MDR 1», — говорит эксперт.
Почему это так важно? Дело в том, что у представителей некоторых пород возможна генетическая мутация. MDR1 — это название мутации в гене вашего питомца. Если она есть, то организм животного будет проявлять нежелательную реакцию на определенные медикаментозные препараты.
«При наличии мутации у собаки более проницаемый гематоэнцефалический барьер, происходит накопление препарата в тканях нервной системы, особенно в центральной нервной системе», — говорит ветеринар.
Так, у питомца без мутации есть в организме защитный белок, который не допускает проникновения токсичных веществ в мозг. У собаки с мутацией все иначе: защиты нет или она очень слабая, поэтому токсины копятся в мозге. У питомца начинаются неврологические проблемы, результат — летальный исход. И спровоцировать их могут обычные человеческие лекарства.
Породы собак, которых может убить одна таблетка
Австралийская овчарка (аусси).
Австралийская пастушья собака (хилер).
Английская овчарка.
Афганская борзая.
Аффенпинчер.
Басенджи.
Белая швейцарская овчарка.
Бобтейл (староанглийская овчарка).
Бордер-колли.
Бордоский дог (французский мастиф).
Валлер.
Колли гладкошерстный.
Колли длинношерстный.
Миниатюрная и той австралийская овчарка.
Миниатюрная американская овчарка.
Неаполитанский мастиф.
Немецкая овчарка.
Уиппет.
Чесапик-бей-ретривер.
Шелковистый виндхаунд.
Шелти.
Есть владельцы, которые знают о запрете некоторых лекарств. Но редко встречаются люди, которые знакомы с полным списком. Например, собакам нельзя давать любые человеческие средства от паразитов, противоопухолевые, иммуннодепрессанты, лекарства для лечения болезней сердца, аллергии, а также противорвотные, антибиотики и обезболивающие.
«Вам надо знать особенности породы своей собаки, чтобы не навредить ей. Список запретов огромен. Обязательно сдайте анализ на чувствительность к медикаментам, особенно если у вас „особенная“ порода», — говорит ветеринар.
Что показывает анализ
Анализ на чувствительность к медикаментам может показать следующие значения:
MDR1 -/-
MDR1 +/-
MDR1 +/+
Если результат «MDR1 -/», то у собаки нет особой чувствительности к ряду медикаментов.
Если у питомца «MDR1 +/-», значит, была обнаружена одна нормальная копия гена и одна мутантная копия гена. Здесь шансы 50/50. Реакция может быть слабой или никак не проявляться. Такие собаки в 50% случаев будут передавать мутантную копию гена своим потомкам.
И последний вариант — «MDR1 +/+». Это значит, что у собаки обнаружены две копии мутантного гена. Таким животным большинство лекарств из домашней аптечки строго запрещены. И такие собаки всегда передают копию мутантного гена своему потомству.
Важно: не пытайтесь лечить самостоятельно животное, какой бы породы оно ни было. Всегда обращайтесь к ветеринарам. Существуют препараты, которые навредят любому питомцу, — смертельно опасный список ЗДЕСЬ.