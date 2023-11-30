Так, у питомца без мутации есть в организме защитный белок, который не допускает проникновения токсичных веществ в мозг. У собаки с мутацией все иначе: защиты нет или она очень слабая, поэтому токсины копятся в мозге. У питомца начинаются неврологические проблемы, результат — летальный исход. И спровоцировать их могут обычные человеческие лекарства.