Попугаи, хорьки, хомяки, крысы: какими неприятными болезнями могут заразить вас эти питомцы

Помимо домашней птицы, сальмонеллезом страдают и экзотические представители животного мира. Заразиться можно банально от грязных рук, если не помыть их после контакта с птичкой или уборки клетки. Признаки болезни классические: повышение температуры, боль в животе, тошнота, рвота и понос. Кроме того, типична сильная интоксикация. Проблемы длятся до 3-7 дней, и при сильном обезвоживании и токсикозе люди могут попадать в больницу, а у детей все может закончиться и летальным исходом.