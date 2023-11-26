Попугаи, хорьки, хомяки, крысы: какими неприятными болезнями могут заразить вас эти питомцы

В первую очередь при покупке любого домашнего питомца, будь то животное или птица, убедиться в его абсолютном здоровье. Но зачастую люди приобретают домашних любимцев через сайты объявлений, на птичьих рынках или забирают «в добрые руки» у знакомых и приятелей. И далеко не всегда спешат со зверьками к ветеринару, чтобы оценить состояние животного.
Если внешне грызун или птица выглядят здоровыми, это еще не значит, что они безопасны, особенно для детей и пожилых людей. Какими неприятностями может обернуться контакт с питомцами, мы уточнили у врача-иммунолога Елены Парецкой.
Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
Птички-невелички
Различные экзотические птицы нередко привлекают внимание родителей и детей. Уход за пернатыми не очень сложен, пространства в доме они требуют немного, поэтому нередко попугаи или канарейки живут в наших домах.
Но птицы могут стать источником определенных, крайне неприятных болезней, которые у них самих никак не проявляются. Это могут быть как вирусные инфекции, так и бактериальные. Среди них особое внимание привлекают две: орнитоз и сальмонеллез.
Орнитоз от попугайчиков
Это инфекция, которую провоцируют хламидии особого рода — Chlamydophila Psittaci. Это внутриклеточный паразит, носителем которого чаще всего бывают попугаи, реже — канарейки. Люди заражаются при длительных ежедневных контактах с птицей, если вдыхают частички пыли из клетки с пухом, испражнениями и возбудителями. Паразиты выживают во внешней среде до 2-3 недель.
Примерно через две недели с момента попадания паразита в организм возникает острая или длительно протекающая инфекция. При остром процессе типична температура и признаки токсикоза, к которым через 3-4 дня присоединяются кашель и боль в груди. Кашель сначала сухой, затем влажный, длится около недели. Затем снижается температура, но еще долго остаются разбитость и слабость.
В редких случаях возможны развитие менингита, длительная лихорадка и проблемы с сосудами, которые длятся много месяцев подряд. Вылечить болезнь можно, помогут антибиотики и витамины.
Сальмонеллы: не только от куриц
Помимо домашней птицы, сальмонеллезом страдают и экзотические представители животного мира. Заразиться можно банально от грязных рук, если не помыть их после контакта с птичкой или уборки клетки. Признаки болезни классические: повышение температуры, боль в животе, тошнота, рвота и понос. Кроме того, типична сильная интоксикация. Проблемы длятся до 3-7 дней, и при сильном обезвоживании и токсикозе люди могут попадать в больницу, а у детей все может закончиться и летальным исходом.
Лечение сальмонеллеза — восстановление водного баланса, антибиотики, диета и обильное питье. Восстановление происходит на протяжении 2-3 недель.
Грызуны и опасные болезни
Не менее популярны разные виды грызунов: это крысы, морские свинки, хомячки или шиншиллы. Они тоже не так безобидны, как кажется. Помимо того что они больно кусаются и могут банально нанести травму с заносом инфекции и нагноением, эти животные могут заразить и довольно специфичными болезнями.
Вирус, поражающий оболочки мозга
Одна из опасностей — заражение лимфоцитарным хориоменингитом. Вирус выделяется со слюной и фекалиями грызунов, передается при вдыхании частиц вируса с мелкой пылью из клеток. Болезнь развивается постепенно, протекает длительно и нередко оставляет печальные последствия.
Сначала возникает, казалось бы, беспричинная лихорадка, интоксикация длительностью до шести дней. Затем симптомы исчезают, но через некоторое время снова накатывает волна температуры с головной болью, тошнотой и рвотой, признаками поражения оболочек мозга. Эти симптомы длятся еще неделю.
Если инфекция переходит в вялотекущую форму, возможно накопление в голове спинномозговой жидкости с признаками внутричерепной гипертензии. Лечат пострадавших в больнице, устраняя проблемы с головным мозгом.
Опасные листерии
Грызуны могут заразить листериозом — это бактериальная инфекция, которая передается через грязные руки и при тесных контактах с грызунами (когда их целуют, таскают в руках). Начинается инфекция с головной боли, ломоты в суставах и мышцах, озноба и температуры. Затем проступает сыпь на теле, возникают понос и рвота, могут быть раздражительность или апатия. Лечить инфекцию можно антибиотиками, но листерии реагируют только на отдельные из препаратов.
Для предупреждения инфекций важно соблюдать простые правила: показать животных ветеринару, тщательно следить за их здоровьем, после контактов мыть руки и не позволять детям целоваться с питомцами, обижать их, чтоб избегать укусов.