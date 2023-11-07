Когда мы заводим котенка или щенка, то совершенно невозможно угадать, каким вырастет питомец. Безусловно, отношение к животному и дрессировка имеют значение, однако переделать живое существо все равно не получится. Кто-то будет очень ленивым, кто-то, наоборот, активным. Есть собаки и кошки, которые обожают гостей, другие же сторонятся чужих людей и не дают себя погладить.
С интеллектом животного тоже не все так просто. Собаки обучаются быстрее и эффективнее кошек, потому что сам процесс доставляет им удовольствие. Но все равно два лабрадора из одного помета будут совершенно разными: один с трудом освоит семь команд, другой же схватит пятнадцать на лету.
Группа нейробиологов из разных стран
домашнего хорька,
полосатого мангуста,
енота,
домашней кошки,
домашней собаки,
полосатой гиены,
африканского льва,
бурого медведя.
Экспертов интересовало не конкретное животное как «личность», которая что-то умеет или понимает, а как представитель вида. Поэтому эксперты изучали мозг подопытных. Орган для этого извлекали из черепа и помещали в специальный раствор и морозильную камеру (ни одно животное не пострадало, все опыты проводили после естественной смерти).
После эксперимента ученые пришли к выводу: в коре головного мозга (область, которая отвечает за мышление и планирование) собак в два раза больше нейронов, чем у кошек. Ученые даже смогли назвать точные цифры. Так, у собак около 530 миллионов нейронов, а у кошек — лишь 250 миллионов. Для сравнения: в коре человеческого мозга около 16 млрд нейронов.
Из этого можно сделать вывод, что среднестатистический лабрадор все-таки умнее среднестатистического мейн-куна. Ведь именно количество нейронов в головном мозге влияет на способность живого существа делать выводы, опираясь на прошлый опыт.
«Я считаю, что общее количество нейронов в головном мозге животного, особенно в коре, определяет все богатство его интеллектуальных способностей и возможности предсказывать события, исходя из прошлого опыта», — объясняет профессор психологии и биологии Сузана Эркулано-Оузель, одна из авторов исследования.
Эксперты также предположили, что собаки биологически приспособлены к наиболее сложным умственным процессам, нежели кошки.
Однако есть один важный нюанс. Если сопоставить размер мозга кошки и собаки, то орган первых будет меньше, особенно если мы говорим о крупных породах собак. Ученые выяснили, что у кошачьих плотность нейронов в коре головного мозга больше, и это свидетельствует о том, что котики совсем не глупые животные. Они тоже могут делать выводы и учить команды, но, учитывая специфику характера, им может быть просто лень.
Самым «мозговитым» эксперты назвали енота: несмотря на скромные размеры, количество нейронов в коре его мозга оказалось почти такое же, как у собак. По расчетам ученых, плотность нейронов в мозге енотов приблизительно такая же, как у приматов.