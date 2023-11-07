Однако есть один важный нюанс. Если сопоставить размер мозга кошки и собаки, то орган первых будет меньше, особенно если мы говорим о крупных породах собак. Ученые выяснили, что у кошачьих плотность нейронов в коре головного мозга больше, и это свидетельствует о том, что котики совсем не глупые животные. Они тоже могут делать выводы и учить команды, но, учитывая специфику характера, им может быть просто лень.