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Кто умнее — кошки или собаки? Нейробиологи дали окончательный ответ на этот вопрос

Не важно, кто живет у вас дома — кот или пес, любимый питомец для хозяина всегда самый красивый и умный. Но если убрать эмоции и обратиться к науке, кто же все-таки умнее? Ученые ответили на этот вопрос. Правда, есть небольшой нюанс.

7 ноября 20237
Кто умнее — кошки или собаки? Нейробиологи дали окончательный ответ на этот вопрос
Источник:

freepik

Когда мы заводим котенка или щенка, то совершенно невозможно угадать, каким вырастет питомец. Безусловно, отношение к животному и дрессировка имеют значение, однако переделать живое существо все равно не получится. Кто-то будет очень ленивым, кто-то, наоборот, активным. Есть собаки и кошки, которые обожают гостей, другие же сторонятся чужих людей и не дают себя погладить.

С интеллектом животного тоже не все так просто. Собаки обучаются быстрее и эффективнее кошек, потому что сам процесс доставляет им удовольствие. Но все равно два лабрадора из одного помета будут совершенно разными: один с трудом освоит семь команд, другой же схватит пятнадцать на лету.

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Группа нейробиологов из разных стран решила выяснить, кто же все-таки умнее — кошки или собаки? Для этого они решили изучить полушария головного мозга сразу нескольких видов животных:

  • домашнего хорька,

  • полосатого мангуста,

  • енота,

  • домашней кошки,

  • домашней собаки,

  • полосатой гиены,

  • африканского льва,

  • бурого медведя.

Экспертов интересовало не конкретное животное как «личность», которая что-то умеет или понимает, а как представитель вида. Поэтому эксперты изучали мозг подопытных. Орган для этого извлекали из черепа и помещали в специальный раствор и морозильную камеру (ни одно животное не пострадало, все опыты проводили после естественной смерти).

После эксперимента ученые пришли к выводу: в коре головного мозга (область, которая отвечает за мышление и планирование) собак в два раза больше нейронов, чем у кошек. Ученые даже смогли назвать точные цифры. Так, у собак около 530 миллионов нейронов, а у кошек — лишь 250 миллионов. Для сравнения: в коре человеческого мозга около 16 млрд нейронов.

Из этого можно сделать вывод, что среднестатистический лабрадор все-таки умнее среднестатистического мейн-куна. Ведь именно количество нейронов в головном мозге влияет на способность живого существа делать выводы, опираясь на прошлый опыт.

«Я считаю, что общее количество нейронов в головном мозге животного, особенно в коре, определяет все богатство его интеллектуальных способностей и возможности предсказывать события, исходя из прошлого опыта», — объясняет профессор психологии и биологии Сузана Эркулано-Оузель, одна из авторов исследования.

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Эксперты также предположили, что собаки биологически приспособлены к наиболее сложным умственным процессам, нежели кошки.

Однако есть один важный нюанс. Если сопоставить размер мозга кошки и собаки, то орган первых будет меньше, особенно если мы говорим о крупных породах собак. Ученые выяснили, что у кошачьих плотность нейронов в коре головного мозга больше, и это свидетельствует о том, что котики совсем не глупые животные. Они тоже могут делать выводы и учить команды, но, учитывая специфику характера, им может быть просто лень.

Самым «мозговитым» эксперты назвали енота: несмотря на скромные размеры, количество нейронов в коре его мозга оказалось почти такое же, как у собак. По расчетам ученых, плотность нейронов в мозге енотов приблизительно такая же, как у приматов.

Автор текста:Софья Хромова
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