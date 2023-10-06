Как подружить кота с собакой, другой кошкой или хомячком: советы ветеринара

Домашний любимец доставляет много теплых эмоций. А два питомца радуют еще больше. Но, увы, далеко не все коты дружелюбны к другим животным и даже к своим сородичам. Как подружить братьев наших меньших? Что можно сделать, чтобы ваша кошка не обижала нового члена семьи? На эти вопросы отвечает ветеринарный врач Евгения Гусева.
Ветеринарный врач бренда суперпремиальных кормов для животных AlphaPet
Кот с мышью не дружит, а с кроликом — возможно
Как подружить кота с грызунами, птицами? Поскольку коты по своей сути хищники, они при любых обстоятельствах будут воспринимать птиц и грызунов как добычу и заведомо относиться к ним враждебно.
Поэтому, если вы решили завести попугая или хомячка, очень важно держать их в зоне недосягаемости вашего домашнего хищника. Не будет лишним позаботиться и о крепкой и надежной клетке, которая поможет обезопасить нового питомца от кота.
В некоторых случаях бывает, что котенок растет с крупным грызуном, например с кроликом. Они вполне могут подружиться и жить мирно, не воспринимая друг друга как охотника и жертву. В остальных случаях лучше избегать прямых взаимодействий животных и постараться ограничить их общение.
Не как кошка с собакой
Если вы решили завести кошку, а у вас в доме уже живет собака, главный совет — не спешите и дайте время освоиться кошке в новом пространстве, окружении. Это время также нужно, чтобы познакомить питомца с хозяином и расположением стратегически важных для него объектов в доме: миски, лежанки, каких-то укромных углов.
Первая встреча в таком случае должна быть обязательно в присутствии хозяина и на достаточно далеком расстоянии, чтобы питомцы друг друга видели, но не могли резко проявить агрессию.
Если они начали проявлять интерес, дайте им узнать друг друга поближе, но будьте начеку — на случай, если кто-то все же проявит агрессию. Знакомство собаки и кошки — этап длительный, моментально они не подружатся. Первое время любимцев не стоит оставлять наедине.
Попробуйте потихоньку сближать питомцев. Отлично для этого подойдет момент кормления. Можно поставить миски в разные углы одной комнаты для начала. Так животные смогут получать вместе больше положительных эмоций, что, безусловно, будет хорошо влиять на их взаимоотношения.
Миски нужно постепенно сближать. А когда собака и кошка уже подружатся, кошачью необходимо будет убрать на возвышенность, чтобы пес не воровал корм у своего нового сожителя.
Кот коту не товарищ?
Задача подружить двух кошек может оказаться особенно сложной, иногда даже невозможной. Но могут сработать все те же методы, что и с собакой: первое знакомство с определенной дистанции и совместное кормление.
Также можно первое время использовать решетку в дверном проеме из комнаты в комнату и немного отгораживать их друг от друга, чтобы питомцы могли привыкнуть друг к другу, но при желании не смогли бы проявить агрессию. Также существуют специальные феромоны, которые могут нормализовать фон кошки, чтобы она лучше воспринимала сторонних питомцев и сразу почувствовала безопасность при виде незнакомого животного, а не враждебность.