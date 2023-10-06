Как подружить кота с собакой, другой кошкой или хомячком: советы ветеринара

Также можно первое время использовать решетку в дверном проеме из комнаты в комнату и немного отгораживать их друг от друга, чтобы питомцы могли привыкнуть друг к другу, но при желании не смогли бы проявить агрессию. Также существуют специальные феромоны, которые могут нормализовать фон кошки, чтобы она лучше воспринимала сторонних питомцев и сразу почувствовала безопасность при виде незнакомого животного, а не враждебность.