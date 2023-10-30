Ветеринар Михеева объяснила, чем вы можете помочь бездомным животным

Когда мы видим бездомных животных на улице, то сердце может буквально разрываться от жалости, особенно если кошка или собака дрожат от холода и с надеждой заглядывают в глаза, прося хотя бы какой-нибудь еды. Хорошо, если у вас есть возможность помочь несчастным — забрать домой или найти ответственных хозяев.