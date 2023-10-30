Ветеринар Михеева объяснила, чем вы можете помочь бездомным животным

Когда мы видим бездомных животных на улице, то сердце может буквально разрываться от жалости, особенно если кошка или собака дрожат от холода и с надеждой заглядывают в глаза, прося хотя бы какой-нибудь еды. Хорошо, если у вас есть возможность помочь несчастным — забрать домой или найти ответственных хозяев.
В любом случае первый шаг — это погладить животное, показать, что вам можно доверять, а потом поместить в переноску и заняться его судьбой. Но делать это надо крайне осторожно.
Главный врач ветеринарной клиники Vet Union
«Самое главное, о чем нужно помнить, — трогать бездомное животное можно только в одноразовых медицинских перчатках. При этом на кошку или собаку сначала надо внимательно посмотреть. Животное может вести себя агрессивно, кусаться, царапаться, как следствие — заразить человека опасными инфекционными заболеваниями», — предупреждает ветеринар.
Бешенство
Это самая опасная инфекция, которой вас может заразить бездомное животное. Передается через укусы или царапины. Важно знать, что вначале животное выглядит вполне безобидно, у него не будет белой пены на зубах и бешеного взгляда. Симптомы бешенства зависят от стадии заболевания.
В первые дни заражения собака или кошка могут вести себя нормально. Они будут ласковы к людям, так как чувство страха притупляется. Однако животное может пытаться съесть несъедобное, а также иметь повышенное слюноотделение.
На второй стадии животное становится агрессивным, возбужденным, может нападать. У него начинает капать слюна, глаза косят, появляются судороги, оно не может глотать при попытке попить воды.
На последней стадии — истощение и паралич.
Не трогайте животное даже в перчатках, если оно кажется вам подозрительным. В ветеринарную клинику его везти тоже не имеет смысла — не примут.
«Необходимо сообщить о собаке или кошке с признаками бешенства в районную станцию по борьбе с болезнями животных. Если вас или ребенка укусило животное даже без очевидных признаков бешенства, нужно сразу обратиться в травмпункт», — говорит ветеринар.
Что делать, если вас укусила собака, читайте ЗДЕСЬ.
Бартонеллез
Другие название — фелиноз и болезнь кошачьих царапин. Это острая бактериальная инфекция, вызванная Bartonella henselae. Передавать ее могут не только кошки, но еще птицы и грызуны.
«Животные являются переносчиком заболевания, но сами от него не страдают. При передаче возбудителя инфекции человеку развивается острая бактериальная инфекция с лихорадкой, воспалением лимфатических узлов и мягких тканей», — поясняет Ольга Михеева.
Чтобы избежать заражения, контактируйте с животным только в медицинских перчатках. Не привозите его домой сразу, сначала покажите ветеринару. После осмотра одежду постирайте, а обувь продезинфицируйте.
Дерматофития
В народе это заболевание называют стригущим лишаем. Его чаще передают кошки, нежели собаки. У больного животного на коже появляются «голые» пятна, корочки, выпадает шерсть. У котят очаги могут сливаться, отчего они выглядят совсем лысыми. На общее состояние животного стригущий лишай обычно не влияет.
Бывают случаи, когда очаги не видны без специального исследования, так как пораженные волосы еще удерживаются в фолликулах. Рекомендации по профилактике те же: не приносить животное в дом до приема ветеринара.
Гельминтоз
Бездомные животные нередко заражены паразитами. Что касается взрослых собак и кошек, то у них заболевание чаще протекает бессимптомно. Котята и щенки мучатся от диареи, вздутия живота и потери веса.
Заразиться от животного паразитами не так просто, чаще всего они попадают в организм человека с немытыми фруктами, овощами, через грязные руки. Но обезопасить себя все же стоит. Ветеринары всем «найденышам» назначают профилактическую дегельминтизацию (глистогонные препараты). Обработку от глистов у домашних собак и кошек нужно проводить 1 раз в 3 месяца.
Важно: животное не понимает, что вы желаете ему добра, поэтому может испугаться и укусить. Особенно это касается мамы с детенышами. Никогда не пытайтесь забрать щенка или котенка, лучшее, что вы можете сделать — оставить еду на безопасном расстоянии. Как только малыши подрастут, можно заняться их будущим, а кошку или собаку — стерилизовать.
«Большая часть инфекционных заболеваний, которые опасны для собак и кошек, совершенно безобидны для человека. На практике чаще всего ветеринарные врачи сталкиваются с парвовирусной и коронавирусной (не путать с COVID-19!) инфекциями собак и кошек, чумой плотоядных, калицивирозом, ринотрахеитом, аденовирозом. Ничем из этого списка человек не болеет», — говорит ветеринар.
Чем можно покормить бездомное животное
Ведущий медицинский эксперт «Инвитро», врач-педиатр
Бездомные животные привыкли жить в экстремальных условиях, поэтому едят все, что найдут. Однако есть продукты, которые категорически нельзя им давать, — это готовая еда с соусами, уксусом и специями, луком или чесноком. Лучше всего в ближайшем супермаркете приобрести любой корм для животных, говорит Виолетта Бурдакова.
Помните, что постоянно прикармливая бездомных животных, вы не спасаете их жизни. Наоборот, они будут активнее плодиться. Лучшее, что вы можете сделать, — это заняться судьбой несчастного, обратившись в местные приюты или к зоозащитникам. А пока кошку или собаку не забрали, то покормить животное или показать ветеринару — благое дело.