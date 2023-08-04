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Что делать, если укусила собака: через несколько дней человека можно уже не спасти

Животное может нанести вам серьезную травму или даже заразить смертельно опасными болезнями. Как понять, что собака собирается вас укусить? Что делать, если инцидент все-таки произошел? Рассказывает ветеринар.

4 августа 20232
Что делать, если укусила собака: через несколько дней человека можно уже не спасти
Источник:
freepik

Кинологи уже давно сошлись во мнении: агрессивных пород собак не существует. Огромная овчарка или алабай могут быть отлично воспитаны, любвеобильны и даже не подумают о том, что человека нужно укусить. Все дело в дрессировке и прошлом опыте животного.

Животное практически всегда предупреждает о том, что ему что-то не нравится. И делают это собаки с помощью рычания.

Лидия Лисичкина
Кинология, ветеринария

Ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных «Гульдог»

«Собачий рык — это сообщение. Наша естественная реакция на такое — выкрикнуть что-то вроде „фу!“ или „нельзя!“, поругать, а то и наказать. Простой пример: решили вы постричь собаке когти. А она возьми да оскалься — на ножницы, на вас и еще на кого-нибудь. Конечно, человеку становится страшно», — говорит Лидия Лисичкина.

Первое, что надо помнить в такой ситуации: это не хамство, а страх того, что вы сделаете больно, собака не приучена, не доверяет или у нее был негативный опыт. Животное как бы говорит вам: уходи прочь, моя жизнь в опасности. Если вы начинаете за это наказывать, его ожидания как бы оправдываются — собака вас предупредила, а вы разозлились еще больше. И чем сильнее наказание за агрессию, тем сильнее собака будет ее проявлять.

Кстати, что касается первого раза и вообще всех ситуаций, когда агрессия возникает будто бы на ровном месте. Иногда это происходит потому, что у собаки что-то заболело. Например, пес вдруг стал рычать во время мытья лап, хотя раньше делал это спокойно и с удовольствием. Сводите собаку к ветеринару, пусть исключит болевой синдром. Внезапно возникшие неприятные ощущения в какой-нибудь части тела могут пугать собаку до агрессии.

Важно еще сказать и про щенков: они всегда кусаются. И это нормально.

«У такого поведения есть две причины: во-первых, как и маленькие дети, окружающий мир щенки познают на вкус, во-вторых, у щенков режутся зубы. Если малыш неотступно следует за вами и при малейшей возможности вгрызается в ноги, знайте: для него это очень веселая игра. Есть определенные методы в воспитании, чтобы отучить щенка так делать, их вам точно подскажет кинолог», — говорит эксперт.

Интересный факт: чаще всего агрессию проявляют именно собаки декоративных пород из-за отсутствия социализации и дрессировки. Животное со здоровой и адекватной психикой кусаться никогда не будет без видимых на то причин — например, чтобы защитить свою жизнь.

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Насколько опасен укус собаки

Укусы собаки могут иметь весьма неприятные и даже опасные последствия. Есть случаи, когда люди оставались инвалидами.

Собака оставляет пусть и неглубокую, но колотую рану. Если же при этом пес еще и производит зубами рывок, то рана становится рваной: оторванная кожа, разорванные мышцы и повреждение кровеносных сосудов.

Вот простая классификация повреждений.

  • Рваные раны. Повреждения существенные, затрагивают не только кожу, но и мышечную ткань. Через такую рану инфекции быстрее проникают в организм.

  • Колотые раны. В этом случае нарушается целостность кожных покровов, что влечет за собой кровотечение.

Слюна собаки далеко не так безопасна: попадая в кровь, она несет за собой патогенные бактерии, которые вызывают воспаления, нагноение и сильную боль. А если при этом ротовая полость животного находится в ужасном состоянии (налет, зубной камень, гингивит и так далее), то риск попадания инфекций в кровоток увеличивается.

Что делать, если укусила собака

  1. Промыть рану с мылом, удалить всю возможную грязь и слюну.

  2. Дальше в ход идет перекись водорода — смочите в ней салфетку и приложите к месту укуса на 2-3 минуты.

  3. После обрабатываем укус любым антисептиком, это может быть хлоргексидин.

  4. Для заживления укусов требуется ежедневная обработка антимикробными и противовоспалительными препаратами.

  5. При обработке раны желательно исключить спирт. Он может обжечь поврежденную кожу и тем самым замедлить процесс заживления.

  6. Есть вероятность повреждения крупной вены или артерии. В этом случае необходимо срочно обратиться в травмпункт или вызвать скорую. Не забудьте наложить тугую повязку, чтобы остановить кровотечение.

«Если рана глубокая, то лучше всего как можно быстрее обратиться к врачу. В больнице вам обработают место укуса, а если в этом будет необходимость, наложат швы и назначат местные обработки + антибиотикотерапию», — говорит Лилия Лисичкина.

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Укус домашней и бродячей собаки — в чем разница?

Кроме физических травм укус собаки несет за собой угрозу заражения бешенством.

Попадая в организм, вирус распространяется по нервным волокнам и поражает центральную нервную систему. Заболевшего человека вылечить нельзя.

Симптомы заражения: галлюцинации, беспричинный страх, сильные головные боли, обильное потоотделение, спазмы мышц.

Первые признаки бешенства у собак:

  • обильное слюноотделение,

  • отвисание нижней челюсти,

  • затрудненное глотание,

  • агрессия к людям и животным,

  • кашляющий лай, переходящий в вой.

Если собака бегает в стае, она наверняка здорова: животные не терпят в своей компании больных, изгоняют их, сторонятся. Больная собака — всегда одиночка.

Вакцина против бешенства предупреждает возникновение заболевания в 96-98% случаев. Но вакцинация эффективна не позднее 14-го дня от момента укуса. И чем дольше вы тянете, тем больше риск, что вирус вас убьет.

Сроки инкубационного периода очень разные (от 10 дней до 7 месяцев), но чаще всего первые симптомы появляются на 3-6-й неделе. Длительность инкубационного периода зависит от места укуса (чем ближе к голове, тем он короче) и от того, было ли место укуса защищено одеждой.

Подробнее о бешенстве можно прочитать ЗДЕСЬ.

«Обычными для собачьего укуса инфекциями являются стрептококк, стафилококк и пастерелла, которые могут приводить к воспалениям кожи и подкожной клетчатки. Если вас укусила домашняя собака, то несложно будет проверить ее записи о вакцинации. Если собака привита от бешенства, вакцинация ежегодная, собака не проявляет никаких симптомов, то можно не волноваться», — говорит ветеринар.

Если же вас покусала уличная собака, требуются особые меры предосторожности, так как бездомные псы могут быть переносчиками самых разнообразных инфекций, в том числе бешенства и столбняка. После укуса необходимо срочно обратиться за помощью к врачу.

Автор текста:Софья Хромова
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