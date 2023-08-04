Что делать, если укусила собака: через несколько дней человека можно уже не спасти

Вакцина против бешенства предупреждает возникновение заболевания в 96-98% случаев. Но вакцинация эффективна не позднее 14-го дня от момента укуса. И чем дольше вы тянете, тем больше риск, что вирус вас убьет.

Сроки инкубационного периода очень разные (от 10 дней до 7 месяцев), но чаще всего первые симптомы появляются на 3-6-й неделе. Длительность инкубационного периода зависит от места укуса (чем ближе к голове, тем он короче) и от того, было ли место укуса защищено одеждой.

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