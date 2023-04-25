И наконец, третья причина: ваша взрослая собака подбирает еду потому, что не знает, что этого делать нельзя. Это заложено в животном генетически — нюхать, пробовать на зуб, глотать. Иначе они бы просто не выжили в дикой природе. Поэтому корректируйте поведение сразу: нюхать — можно, а вот есть — нет. Конечно, если у вас щенок, то он тоже будет все исследовать и подбирать. Здесь малышу тоже надо объяснять сразу, что так делать нельзя.