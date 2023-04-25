Прогулка с собакой — это всегда положительные эмоции, заряд бодрости и приятная активность, если только питомец не заставляет вас постоянно следить за тем, чем он занят: просто нюхает землю или уже жует еду у помойки либо фекалии другой собаки.
Почему собаки так делают, как это может сказаться на их здоровье и, самое главное, как отучить питомца от этой привычки? Рассказывает кинолог.
Практикующий кинолог, выпускница УЦ «Велес», преподаватель этого же учебного центра, член Ассоциации гуманных кинологов России
Надо ли кормить собаку перед прогулкой
«Тут все очень зависит от собаки, то есть от уровня возбуждения и поведения на улице. Если у питомца нет проблем с возбуждением, то мы кормим его после прогулки. Каким-то собакам сложно концентрироваться, когда они голодные, поэтому мы кормим их до прогулки. В целом, если животное не сильно зациклено на еде, его можно покормить после», — поясняет кинолог.
Важный нюанс: собак больших размеров не рекомендуется кормить перед прогулкой, потому что у них может случиться заворот кишок. Собака активно двигается, еда не переварена — ЖКТ может пострадать. Это то же самое, что заставить бегать и прыгать человека, который только что очень плотно поел. Приятного мало.
Собака сытая и собака голодная — есть ли разница?
Собаки могут подбирать еду не потому, что голодны сейчас, в данный момент, а потому, что недокормлены в целом. Поэтому хозяину стоит задуматься: а получает ли собака ту порцию натуральной еды или корма, которая ей нужна? Хватает ли питомцу витаминов и минералов? Подходит ли ей тот корм, который вы даете? Это важные вопросы, которые в целом влияют на поведение собаки.
«Почему собаки вообще это делают — едят все, что видят? Тут уже может быть первая и главная проблема — нарушение работы ЖКТ. Это аллергия, гастрит, гастроэнтерит — все, что угодно. И эти проблемы собака будет пытаться заедать. Тревожный звоночек, если питомец стал есть несъедобное: сухую траву, шишки, заплесневелые листья и даже камни», — говорит Полина Артамонова.
Вторая причина — это сильное возбуждение. Собака выходит на улицу разогнанной, случается стресс, который она пытается заесть. Эта проблема должна пропасть, если питомец будет относиться к прогулке как к радостному, но не стрессовому процессу.
И наконец, третья причина: ваша взрослая собака подбирает еду потому, что не знает, что этого делать нельзя. Это заложено в животном генетически — нюхать, пробовать на зуб, глотать. Иначе они бы просто не выжили в дикой природе. Поэтому корректируйте поведение сразу: нюхать — можно, а вот есть — нет. Конечно, если у вас щенок, то он тоже будет все исследовать и подбирать. Здесь малышу тоже надо объяснять сразу, что так делать нельзя.
Как отучить собаку подбирать на улице еду, мусор и фекалии
Если ветеринарный врач исключает проблемы со здоровьем, то нужно обращаться к кинологу.
Запомните: мы всегда учим собаку неподбору. Правило такое: ты можешь нюхать все, что хочешь, на земле, но подбирать это нельзя. При этом собака должна свободно исследовать мир, а не идти на поводке возле ноги все время.
Вот инструкция, как можно работать с собакой.
У вас в руке должна быть более ценная еда, чем еда на полу. Та самая заветная вкусняшка, за которую питомец готов продать душу и сделать все команды.
Начинаем с малого: менее ценная для собаки еда на полу, ценная — в руке. Собака смотрит на то, что есть нельзя, ей это разрешается. Но, как только она потянется, чтобы это подобрать, вы контролируете этот момент поводком, но без рывков. Питомец получает награду, потому что перестает тянуться и пытаться съесть то, что лежит на полу.
Увеличиваем свободу собаки. Сначала контролируйте недоступность еды с пола сильно — страхуйте сидя, потом — стоя, потом уже можете раскидывать еду и отходить.
В любой момент у вас должна быть возможность наступить на кусочек, чтобы еще раз показать: это брать нельзя.
Каждый раз, когда собака отказывается от желания съесть что-то с пола, вы ее хвалите и даете заветный вкусный кусочек из руки.
«Ни в коем случае не кричите на собаку! Не кидаем в нее тапки, не даем по попе — это все вызывает сильный стресс. Иначе в итоге вы получите животное, которое усвоит: подбирать можно, когда хозяин этого не видит. Если увидит — будет страшно. Еще один вариант — ваша собака станет очень нервной и трусливой. Вряд ли вы этого ждете от друга», — говорит кинолог.
Как понять, что нужен кинолог
Если перед тем, как взять щенка, вы почитали специальную литературу, авторы которой — профессионалы, то кинолог может и не понадобиться. Но вот если собака взрослая, реагирует на еду нервно, отчаянно пытаясь съесть все, что видит, то здесь точно стоит позвать специалиста.
Намордник — это наш друг. Вы должны приучить к нему собаку, даже если не используете его (ситуации бывают разными, надо, чтобы собака понимала, что это такое). Чтобы не закреплять негативный опыт, намордник обязательно должен быть удобным:
это намордник-корзинка с хорошей плотной сеточкой или же с двойной плотной стенкой;
он должен быть по размеру: собака может спокойно открывать пасть, зевать, высовывать язык и пить в наморднике (со стороны может казаться, что в намордник можно засунуть еще одну собаку, выглядит смешно, зато питомцу удобно и не стрессово).
Что может случиться, если не отучить собаку подбирать еду и мусор
Любая неизвестная еда — это всегда опасность. Судите сами:
собака может съесть что-то испорченное, тогда у нее случится отравление;
в куске может быть отрава — не забываем про догхантеров, которые специально разбрасывают такую приманку;
собака может съесть отваренную кость, а ничего страшнее для нее нет: кость проткнет желудок или кишечник, а это адские боли и экстренная операция или быстрая смерть. Хорошо, если опасность миновала и кость вышла естественным путем, но зачем рисковать жизнью питомца;
в фекалиях сородичей может быть масса микробов и инфекций, которые провоцируют проблемы со здоровьем у собаки.
«Поэтому не надо бояться учить собаку через кусочки из руки. Многие люди очень опасаются поощрять собаку, что совершенно зря. Хвалим, даем ей умственную нагрузку, изучаем литературу и не стесняемся звать кинолога, если понимаем, что проблема не решается. Тогда вы получите здорового и послушного питомца, который будет вас только радовать», — заключила Полина Артамонова.