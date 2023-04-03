Ветеринар объяснила, чем опасны газоны с собачьими «сюрпризами». И это не только глисты

Особо ответственные собачники не только убирают за своим питомцами на улице, но уже пошли дальше — используют биоразлагаемые пакетики, чтобы позаботиться еще и о природе. Однако таких сознательных немного.
Но вопрос даже не в эстетике. По словам ветеринара Ольги Михеевой, от неубранных собачьих фекалий можно заразиться не только глистами.
Главный врач ветеринарной клиники Vet Union
«Фекальные массы и загрязненная ими почва — прекрасный субстрат для размножения многих микроорганизмов. Какие-то из них нейтральны по отношению к здоровью человека и животных, какие-то вредны. Например, в собачьих фекалиях довольно часто можно обнаружить сальмонеллу. Но на состоянии собаки это никак не будет сказываться. При разложении фекальных масс бактериальная флора вместе с грунтовыми водами проходит огромные пути и попадает в местные водоемы, где отлично размножается в теплое время года и служит источником инфекции для всех окружающих», — говорит Ольга Михеева.
То же касается и яиц гельминтов: загрязненная почва и грунтовые воды еще долго будут источником заражения. Причем не важно, обрабатываете вы свое животное от паразитов или нет. По словам ветеринара, цикл развития любого гельминта намного короче, чем общепринятая периодичность обработки.
«Поэтому фоновый уровень глистной инвазии у большинства домашних животных есть всегда. И, соответственно, выделение яиц во внешнюю среду — тоже», — добавила специалист.
Что будет с организмом, если каждый день гулять с собакой
Иметь дома собаку — это не только про ответственность, но и про большое счастье. И даже обязанность гулять с питомцем, когда лень или погода не очень, можно воспринимать как полезное занятие.
По словам зарубежных экспертов и данным исследований, ежедневные прогулки с собакой:
улучшают настроение;
снижают риск болезней сердца и сосудов, так как дают дополнительную кардионагрузку;
улучшают память и предотвращают снижение когнитивных функций — все потому, что любая физическая нагрузка способствует улучшению кровоснабжения мозга;
укрепляют иммунитет — к примеру, исследование турецких ученых показало, что регулярные и умеренные физнагрузки улучшают состояние иммунной системы за счет повышения уровня иммуноглобулинов (антител);
увеличивают продолжительность жизни: исследования показывают, что у тех, кто активно двигается не менее 2,5 часа в неделю (речь про умеренные тренировки), значительно снижается риск смерти от любой причины, включая рак и болезни сердца.