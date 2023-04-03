Ветеринар объяснила, чем опасны газоны с собачьими «сюрпризами». И это не только глисты

«Фекальные массы и загрязненная ими почва — прекрасный субстрат для размножения многих микроорганизмов. Какие-то из них нейтральны по отношению к здоровью человека и животных, какие-то вредны. Например, в собачьих фекалиях довольно часто можно обнаружить сальмонеллу. Но на состоянии собаки это никак не будет сказываться. При разложении фекальных масс бактериальная флора вместе с грунтовыми водами проходит огромные пути и попадает в местные водоемы, где отлично размножается в теплое время года и служит источником инфекции для всех окружающих», — говорит Ольга Михеева.

То же касается и яиц гельминтов: загрязненная почва и грунтовые воды еще долго будут источником заражения. Причем не важно, обрабатываете вы свое животное от паразитов или нет . По словам ветеринара, цикл развития любого гельминта намного короче, чем общепринятая периодичность обработки.

«Поэтому фоновый уровень глистной инвазии у большинства домашних животных есть всегда. И, соответственно, выделение яиц во внешнюю среду — тоже», — добавила специалист.