Ветеринар Федосеева объяснила, надо ли собакам и кошкам рожать «для здоровья»

Когда вы заводите щенка или котенка, то грамотный ветеринар обязательно скажет: малышу нужны прививки, хороший корм, а в скором будущем — стерилизация. Причем это касается питомцев обоих полов. Если вы не планируете сами становиться профессиональным заводчиком, то животное обязательно нужно стерилизовать.
Однако некоторые до сих пор уверены, что котов и псов кастрировать негуманно, а любая кошка или собака обязательно должна родить «для здоровья». Разбираемся, почему это все лишь миф, причем довольно опасный.
Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животныхЛичный сайт
«Миф о том, что каждой собаке или кошке надо родить, не имеет никаких адекватных аргументов. Это все причуды людей, не более», — говорит ветеринарный врач.
Важно понимать, что мама-кошка или мама-собака — это совсем не то, что мама-человек. Да, это такой очевидный факт, который понимают далеко не все. Посудите сами:
кошка или собака не будут следить за судьбой своего детеныша всю жизнь;
они не думают о своем потомстве постоянно, могут спокойно встать и уйти по своим делам;
после родов у них нет нежных чувств, некоторые животные вообще хотят спрятаться и не видеть новорожденных;
когда собака или кошка встретится с подросшим детенышем, то даже не поймет, что это кровный родственник.
Если убрать психологический аспект и посмотреть на физический, то здесь тоже ничего привлекательного. Беременность и роды — это сильнейший стресс для животного. Организм питомца быстрее изнашивается, животное после может заболеть или измениться в характере.
Поскольку детеныши не нужны вашей собаке или кошке, важно понимать, что вся ответственность ляжет на плечи хозяина.
Итак, ваша собака или кошка беременны. Вот список того, что вам предстоит.
Сильный стресс. Причем как с вашей стороны, так и со стороны животного. Роды не всегда проходят гладко. Вероятно, животное не сможет родить само, значит — кесарево сечение, больница и ваши слезы «за мать-героиню».
Постоянное кормление. Нет гарантии, что собака или кошка сможет или захочет выкармливать потомство. Бывает и так, что малыши не могут сосать молоко. Тогда вся ответственность за их жизни ляжет на ваши плечи. Это постоянные кормления (даже ночью), плюс траты на смеси и молоко.
Малыши болеют и умирают. Опять траты и слезы. Привыкаешь к ним очень быстро и прощаешься крайне тяжело.
Осложнения после родов у питомца. Послеродовая задержка последа, эклампсия и еще много других «сюрпризов».
Дополнительные расходы на корм. Кормящей маме нужно больше еды, причем она должна быть качественной.
Траты на ремонт. Малыши начнут познавать мир, который обязательно будут пробовать на вкус. Можно смело начинать копить на мебель, обои, новый пол.
Постоянна уборка. Увы, но ваша квартира — это один большой туалет. Да, даже кровать и диван.
Прощание с питомцами. Расставаться с щенками и котятами не так-то просто. Вы будете переживать: как там им в новой семье, хорошо ли кормят, а может, выкинули на улицу?
Поэтому не стоит мучить себя и животное. Самое лучшее, что вы можете сделать, — это стерилизовать питомца по возрасту. В этом вопросе вам поможет всего лишь одна консультация ветеринара. Так вы не только избавитесь от множества проблем, но еще и продлите жизнь своему питомцу, ведь его организм будет избавлен от такого сильного стресса.