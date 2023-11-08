Ветеринар Федосеева объяснила, надо ли собакам и кошкам рожать «для здоровья»

Сильный стресс. Причем как с вашей стороны, так и со стороны животного. Роды не всегда проходят гладко. Вероятно, животное не сможет родить само, значит — кесарево сечение, больница и ваши слезы «за мать-героиню».

Постоянное кормление. Нет гарантии, что собака или кошка сможет или захочет выкармливать потомство. Бывает и так, что малыши не могут сосать молоко. Тогда вся ответственность за их жизни ляжет на ваши плечи. Это постоянные кормления (даже ночью), плюс траты на смеси и молоко.

Малыши болеют и умирают. Опять траты и слезы. Привыкаешь к ним очень быстро и прощаешься крайне тяжело.

Осложнения после родов у питомца. Послеродовая задержка последа, эклампсия и еще много других «сюрпризов».

Дополнительные расходы на корм. Кормящей маме нужно больше еды, причем она должна быть качественной.

Траты на ремонт. Малыши начнут познавать мир, который обязательно будут пробовать на вкус. Можно смело начинать копить на мебель, обои, новый пол.

Постоянна уборка. Увы, но ваша квартира — это один большой туалет. Да, даже кровать и диван.