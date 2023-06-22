Кошки могут заразиться яйцами гельминтов не только на улице, но и от блох, термически необработанного мяса или рыбы, а котята — в утробе матери или от ее молока. Источником может быть даже грязь и пыль, которые приносят владельцы в дом или квартиру с обувью. Поэтому главное правило: в обработке нуждаются все кошки и уличные, и полностью домашние.