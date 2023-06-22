Все мы хотим, чтобы наши питомцы жили с нами как можно дольше. Да и за себя и домашних тоже наверняка переживаем.
Скорее всего, вы слышали о паразитах, которых может подхватить ваша любимая кошка, но многие люди недооценивают опасность появления глистов. Непрошеные соседи способны разрушить внутренние органы животного, ухудшить и сократить его жизнь. А еще вполне реально и человеку заразиться от своего питомца паразитами.
Что делать, чтобы обезопасить себя и кошку? Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказала ветеринарный врач-терапевт Анна Лазарева.
Ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic
Обработка от глистов, или дегельминтизация, — базовая процедура в домашнем уходе за кошками. Она помогает уничтожить внутренних паразитов и защитить от развития глистной инвазии.
Кошки могут заразиться яйцами гельминтов не только на улице, но и от блох, термически необработанного мяса или рыбы, а котята — в утробе матери или от ее молока. Источником может быть даже грязь и пыль, которые приносят владельцы в дом или квартиру с обувью. Поэтому главное правило: в обработке нуждаются все кошки и уличные, и полностью домашние.
Первую дегельминтизацию рекомендуется проводить котенку в возрасте 3 недель. Затем для профилактики важна регулярность: до года котят обрабатывают от гельминтов каждый месяц, а взрослых кошек — каждые три месяца. Если в доме живут несколько питомцев, важно проводить процедуру для всех одновременно.
Также необходимо запланировать ежегодную дегельминтизацию кошки — за две недели до вакцинации. Дело в том, что внутренние паразиты ослабляют иммунитет питомца. В таком случае прививка только создаст дополнительную нагрузку на организм, что чревато различными осложнениями, при этом защита против вирусов так и не сформируется.
Отдельная рекомендация есть для владельцев, которые планируют разведение котят. Многие лекарственные вещества от гельминтов обладают токсическим действием на эмбрионы и плоды. Поэтому профилактику лучше проводить за 10 дней до вязки. Если у кошки нашли эндопаразитов, ветеринар назначает лечебную дегельминтизацию.
При профилактике нужно учесть четыре фактора: возраст, вес, особенности здоровья питомца, а также удобство применения антигельминтика. Поэтому лучше перед процедурой обратиться к ветеринару: врач подберет подходящий препарат и схему приема — эффективную и безопасную для конкретного питомца.
Так, для котят, взрослых и пожилых кошек предусмотрены отдельные антигельминтики и их дозировка. Крайне важно соблюсти инструкцию относительно веса: меньшее количество препарата не подействует полноценно, большее — навредит здоровью. Препараты против гельминтов выпускаются в разных формах — таблетках, суспензиях, каплях на холку — можно выбрать наиболее удобный вариант для обработки.
Перед процедурой важно внимательно оценить самочувствие питомца и состояние его здоровья. Так, обработка от глистов противопоказана, если у кошки обнаружена бактериальная или вирусная инфекция, организм животного ослаблен после болезни или операции. Другое принципиальное ограничение — патологии печени и мочевыделительной системы: из-за этого нарушается механизм выведения токсичных веществ от глистогонных препаратов, что может привести к интоксикации организма. Также проводить дегельминтизацию не рекомендуется беременным и кормящим кошкам.
Чтобы правильно обработать кошку от гельминтов, необходимо получить индивидуальные рекомендации ветеринарного врача, перед процедурой оценить самочувствие питомца и взвесить любимца или любимицу, строго следовать инструкции к препарату, а в дальнейшем соблюдать регулярность.