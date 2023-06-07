Ветврач Михеева объяснила, как подготовить питомца к поездке на природу или дачу

Еще один способ защиты от блох и клещей — это ошейники. Они должны плотно прилегать к коже. Но учитывайте, что ошейники не подходят для животных с густой шерстью и для тех, кто очень нервничает. Купать собаку в ошейнике нельзя, а носить «защиту» необходимо постоянно, а не только на прогулке.