Ветврач Михеева объяснила, как подготовить питомца к поездке на природу или дачу

В загородных поездках собак и кошек может поджидать много опасностей: блохи, клещи, гельминты и другие паразиты. Чтобы обезопасить любимца, достаточно знать несколько простых правил, а также не забывать про регулярные обработки и вакцинации.
Главный врач ветеринарной клиники Vet Union
В идеале питомцев нужно обрабатывать от блох в течение года, зимой они, кстати, тоже никуда не деваются, говорит ветеринар.
Про капли, таблетки и ошейники от блох и клещей
«Блохи живут в подвалах, вентиляционных шахтах, подъездах — везде, где тепло. И животные заражаются ими в любое время года. Если обработки не были проведены своевременно, то тем более этим нужно озаботиться заранее перед выездом на дачу. Для развития полного действия препаратов всегда необходимо 1-3 суток», — говорит Ольга Михеева.
Если вы используете препараты спот-он (в форме капель на холку), то необходимо соблюдать два правила:
препарат наносят в одно место всю дозу, предварительно раздвинув шерсть;
купать питомца с шампунем можно не ранее чем за 3 дня до обработки и через 3 дня после.
Лучше всего, если вы отдадите предпочтение таблеткам, которые в составе содержат вещества из группы изоксазолинов, а не каплям, говорит врач. Кошки и собаки обычно съедают их без всяких проблем.
Правда, сейчас их не так просто найти, однако дефицита капель точно не наблюдается, поэтому в случае необходимости всегда можете воспользоваться ими. Стоит учитывать, что разные компоненты капель действуют разное время. Кратность использования может варьироваться от одного раза в несколько месяцев до одного раза в две недели.
Еще один способ защиты от блох и клещей — это ошейники. Они должны плотно прилегать к коже. Но учитывайте, что ошейники не подходят для животных с густой шерстью и для тех, кто очень нервничает. Купать собаку в ошейнике нельзя, а носить «защиту» необходимо постоянно, а не только на прогулке.
А можно ли все сразу?
Некоторые хозяева любят перестраховываться и покупают своему питомцу несколько средств защиты, используя все это одновременно. Так точно делать не стоит, говорит ветеринарный врач.
«Действующие вещества в составе препаратов могут быть одни и те же – получится превышение дозы. Единственное, что разрешается ситуативно к дополнительному использованию — это инсектоакарицидные спреи короткого действия. Их наносят на шерсть животного непосредственно перед прогулкой в лесу или в поле. Действие спреев составляет около двух часов», — поясняет эксперт.
Обработки можно проводить самостоятельно. Но если вы не знаете, какое средство лучше выбрать и как правильно его нанести, то лучше обратиться за консультацией к ветеринарному врачу.
Что будет, если не проводить обработку
Запомните: обработки нужны даже полностью домашним животным. Гельминтозами можно заразиться не выходя из квартиры.
В этом собаке или кошке помогут:
обувь владельца;
коврики в коридоре;
частички почвы с немытых овощей.
Все это привлекательно пахнет, животное обязательно начнет изучать объект.
Кстати, укусы блох считаются частой проблемой даже полностью домашних кошек, ведь насекомые живут в подвалах и подъездах.
«Если не защищать питомца с помощью специальных средств, то у него может возникнуть интенсивная глистная инвазия (заражение большим количеством гельминтов), сильный зуд и аллергия на укусы блох», — говорит ветеринар.
Что касается клещей, то они могут переносить некоторые кровепаразитарные инфекции, опасные для жизни питомца. Для собак также опасны укусы комаров, которые могут переносить дирофиляриоз (сердечные и кожные гельминты).
Как понять, что питомец подцепил блох
Блохами переносится один из видов гельминтозов кошек. Человек очень редко заражается этими паразитами от домашних животных. Но если это случится, то, скорее всего, хозяин тоже будет испытывать зуд (обычная локализация — область голеней).
Чтобы заподозрить заражение блохами, внимательно осмотрите кожу и шерсть питомца. А также обратите внимание на его поведение.
«Зуд — основной признак. Он может быть как локальным (чаще всего в височной области, на шее, в паху), так и системным. Красные мелкие пятнышки на коже или темно-коричневые мелкие частицы на шерсти также свидетельствуют о том, что животное страдает от блох», — заключила эксперт.