Не милые, а несчастные: ветеринары просят не покупать котов с плоской мордой

Так или иначе, ветеринары призывают людей меньше обращать внимание на внешность кошек и больше — на их здоровье . Это не только облегчит жизнь семьи, которой не придется тратить солидные средства на лечение кошки, но и заставит заводчиков разводить такие породы в меньших количествах, не обрекая тысячи животных на страдания. В приюты в конечном итоге также будет поступать меньше больных животных, за которыми не могут ухаживать хозяева.