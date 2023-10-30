Не милые, а несчастные: ветеринары просят не покупать котов с плоской мордой

Кошки с плоскими мордами выглядят очень мило и мультяшно, поэтому, к примеру, их часто дарят детям. Однако перед тем, как завести котенка, стоит задуматься над тем, какие наследственные болезни могут его ждать в будущем и готовы ли вы к регулярным походам к ветеринару.
Проблемы с дыханием и не только
Ветеринары отмечают, что кошки таких пород впоследствии страдают от многочисленных проблем со здоровьем: затрудненное дыхание, слабеющее зрение, осложнения во время родов.
Дело в том, что брахицефальные характеристики (укороченная форма черепа) у таких животных появились в результате не естественной эволюции, а селекционного разведения.
«В целом разведение кошек с характеристиками, которые ставят под угрозу их здоровье и благополучие, — неправильно», — уверена Элис Поттер, эксперт по защите кошек британской благотворительной организации — Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными.
У таких кошек часто возникает синдром брахицефальной обструкции дыхательных путей, а значит, они начинают фыркать, храпеть, подкладывать под морду игрушки, чтобы было удобнее спать. Да и в целом спят в странных позах, чтобы им было легче дышать. В тяжелых случаях животные могут падать в обморок. В общем, все, что обычно любят кошки — есть, играть, прыгать и лазать, — может превратиться для них в каждодневное мучение.
Кроме того, животные с плоскими мордочками также подвержены более высокому риску проблем с зубами, глазами, кожей и деформации позвоночника.
Так или иначе, ветеринары призывают людей меньше обращать внимание на внешность кошек и больше — на их здоровье. Это не только облегчит жизнь семьи, которой не придется тратить солидные средства на лечение кошки, но и заставит заводчиков разводить такие породы в меньших количествах, не обрекая тысячи животных на страдания. В приюты в конечном итоге также будет поступать меньше больных животных, за которыми не могут ухаживать хозяева.