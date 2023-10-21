Ветеринар Князьков назвал 4 привычки хозяев, чьи кошки доживают до глубокой старости

И наконец, не стоит забывать про регулярные ветеринарные осмотры. Даже если у питомца ничего не болит, но вы давно не были у врача, то ему точно не помешает осмотр специалиста. Возможно, ветеринар выявит опасную патологию на ранней стадии или же, исходя из ваших рассказов, поймет, что животному необходимы какие-либо профилактические манипуляции.