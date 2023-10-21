Ветеринар Князьков назвал 4 привычки хозяев, чьи кошки доживают до глубокой старости

Когда в доме появляется домашнее животное, оно очень быстро становится членом семьи. Не важно, кошка это, собака или морская свинка. Мы искренне любим своего питомца, стараемся, чтобы его жизнь была радостной, и сильно переживаем, когда у животного что-то болит.
Годы идут, домашние любимцы стареют. Они начинают меньше двигаться, чаще болеть, хозяева хотят сделать все, чтобы животное прожило как можно дольше, при этом хорошо себя чувствовало и продолжало радоваться жизни.
Ветеринар, технолог производства российского корма для животных Karmy
Тщательно выбирать корм
«С возрастом у кошки появляются хронические заболевания, ухудшается состояние здоровья. Правильное питание — основа ухода за пожилой кошкой, которое способствует улучшению самочувствия питомца», — говорит ветеринар.
Поэтому хозяину нужно тщательно выбирать корм, который будет есть пожилая кошка. Важно, чтобы в продукте были витамины и минералы, а также полезные жирные кислоты. Такой рацион поможет поддержать здоровый обмен веществ, укрепит кости, наладит работу кишечника.
Внимательно изучите состав: в нем должно быть как можно меньше ароматизаторов, консервантов, красителей, сои и ГМО. Хорошо, если у кошки будет доступ как к влажному, так и к сухому корму.
Играть с питомцем
Второй важный момент — это физическая активность. С возрастом питомец становится ленивым, но это не значит, что игры ему больше не нужны. Вспомните, что любит ваша кошка — мячики, мышек, бантики, другие игрушки? Развлекайте любимца, старайтесь, чтобы он как можно больше двигался.
Если котик любит гулять, то не отказывайте ему в этом удовольствии. Любая физическая активность помогает поддерживать опорно-двигательную систему в хорошей форме.
Следить за зубами
Алексей Князьков также напоминает, что необходимо следить за состоянием зубов питомца.
«Зубной налет, пародонтоз приводят к плохому самочувствию, ухудшению общего состояния животного», — говорит эксперт.
Водить кошку к ветеринару
И наконец, не стоит забывать про регулярные ветеринарные осмотры. Даже если у питомца ничего не болит, но вы давно не были у врача, то ему точно не помешает осмотр специалиста. Возможно, ветеринар выявит опасную патологию на ранней стадии или же, исходя из ваших рассказов, поймет, что животному необходимы какие-либо профилактические манипуляции.
«Своевременное обращение к врачу позволит выявить на ранней стадии артрит, почечную недостаточность, заболевания зубов», — поясняет Алексей Князьков.
Правильное питание, регулярные ветеринарные осмотры, поддержка физической активности и забота о зубах — все это поможет животному наслаждаться жизнью, оставаться здоровым и счастливым.
Без кота и жизнь не та
Ранее психологи рассказали, что происходит с психикой человека, если в его доме появляется домашнее животное кошка. Так, ученые выяснили, что владельцы кошек реже страдают от депрессии, у них ниже тревожность, лучше сон и, как ни странно, более стабильная и высокая самооценка.
Кошка также может помочь скорректировать привязанности. Ведь кошку нельзя заставить делать то, что не хочется. Кошка в этой истории выступает наставником для человека.