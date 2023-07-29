Ветеринар Князьков объяснил, как правильно кормить кошку, чтобы она была здоровой

Кошки по натуре своей хищники. Однако когда животное живет в обычной городской квартире, то забота о ее питании ложится целиком и полностью на плечи хозяев. Нюансы и секреты правильного рациона для котиков раскрыл ветеринар и технолог производства кормов для животных Алексей Князьков.
Ветеринар, технолог производства российского корма для животных Karmy
Сосиска котику не друг
Очень часто котики могут разыгрывать целые представления перед хозяевами, надеясь получить лакомство с хозяйского стола. Но можно ли угощать любимца колбасой и котлетами?
«Многие привычные для нас, людей, продукты совершенно не подходят кошкам. Чаще всего они опасны для здоровья питомца. Например, еда со стола может только казаться совершенно безвредной, однако это далеко не так. Употребление шоколада, лука, томатов или чеснока может спровоцировать тяжелое отравление. Приготовленная еда не менее опасна, ведь там содержатся масло, соль, специи, различные добавки, которые чувствительный желудок кошки не сможет переварить», — отмечает специалист.
Все свое, натуральное
Один из приемлемых вариантов рациона для кошки — натуральное питание. Однако у него есть свой существенный недостаток.
«Оно состоит из мяса, субпродуктов, кисломолочной продукции, овощей, круп и многого другого, включая витаминно-минеральные комплексы. Прежде чем сделать выбор в пользу „натуралки“, необходимо узнать о всех сложностях этого типа питания. Главный минус — составление меню. Производители сухих кормов стараются создавать сбалансированный рацион, который содержит в идеальной для питомца пропорции все необходимые полезные вещества. Добиться такого же результата при натуральном питании достаточно сложно без помощи специалистов. Также стоит учитывать множество факторов: вес, возраст, породу питомца и другие индивидуальные особенности», — пояснил эксперт.
Сухой или влажный?
Если говорить о выборе между сухим и влажным кормом, то тут нужно ориентироваться в первую очередь на вкусовые предпочтения вашего котика и в зависимости от этого следить за следующими моментами:
если кошка ест только сухой корм, убедитесь, что она также употребляет достаточно воды, это поможет избежать обезвоживания;
если кошка ест только влажный корм, следите за состоянием ее зубов. Твердая пища помогает очищать зубки и предотвращать появление зубного камня. Кормите по норме, которая указана производителем.
А можно ли смешивать корма разного вида? По словам Князькова, в некоторых случаях даже нужно.
«Если ваш питомец пьет недостаточно воды, особенно летом, стоит ввести в рацион влажный корм, который будет снабжать организм влагой. Однако не стоит смешивать эти два вида в одной миске, рекомендуется давать влажный корм отдельно от сухого, чтобы не возникли проблемы с перевариванием и усвоением пищи».
Возраст имеет значение
В вопросе питания кошек большую роль играет возраст, подчеркивает Князьков.
«Например, котятам необходимо высокое содержание белка, жирных кислот, чтобы малыш мог быстро расти и развиваться, укреплять свой иммунитет.
В более взрослом возрасте потребность в высоком содержании этих элементов отпадает, так как организм питомца больше не затрачивает много энергии для развития.
После 11 лет кошки начинают считаться пожилыми. У них снижаются физическая активность и скорость обмена веществ, поэтому им подойдет легкоусвояемый и сбалансированный корм с содержанием витаминов A, C, E, омега-3 и омега-6, кальция, цинка, йода и других полезных веществ.
Необязательно переводить пожилого питомца на новый корм, подойдет и тот, которым вы кормили ранее, если он подходит ему и не вызывает негативных реакций. В некоторых случаях стоит пересмотреть соотношение влажного и сухого корма, а также откорректировать норму потребления».