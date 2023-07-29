Ветеринар Князьков объяснил, как правильно кормить кошку, чтобы она была здоровой

«Многие привычные для нас, людей, продукты совершенно не подходят кошкам. Чаще всего они опасны для здоровья питомца. Например, еда со стола может только казаться совершенно безвредной, однако это далеко не так. Употребление шоколада, лука, томатов или чеснока может спровоцировать тяжелое отравление. Приготовленная еда не менее опасна, ведь там содержатся масло, соль, специи, различные добавки, которые чувствительный желудок кошки не сможет переварить», — отмечает специалист.