Ученые США создали препарат для контрацепции кошек, который может заменить стерилизацию

По всему миру растет количество бездомных кошек. Волонтерам удается стерилизовать лишь очень малую часть из них, поэтому остальные постоянно приносят котят. Малыши обречены на тяжелую жизнь, некоторые люди обращаются с бездомными животными довольно грубо.
Ученые из Центра охраны и исследования дикой природы, находящейся под угрозой исчезновения, в Цинциннати, Гарвардской школы медицины в Бостоне и Центра генной терапии Horae при Медицинской школе Чана Массачусетского университета предложили новый гуманный способ стерилизации. В своем
Антимюллеров гормон и его рецептор AMHR2 главным образом экспрессируются в гранулезных клетках — фолликулярном слое, окружающем яйцеклетку. Поэтому он имеет важное значение в процессе размножения. Ученые с помощью специальной терапии научились подавлять созревание фолликула яичника — следовательно, кошка не может забеременеть.
«Мы оценивали безопасность и эффективность доставки антимюллерова гормона с использованием вектора аденоассоциированного вируса (AAV9-fcMISv1). В пилотном исследовании три самки получали внутримышечную инъекцию. Признаков боли, жара, покраснений или припухлости в местах укола не наблюдалось», — говорят ученые.
Все кошки также регулярно осматривались ветеринарами, ученые следили за их анализами. Однако не было отмечено никаких существенных неблагоприятных результатов. Уровни С-реактивного белка (маркер воспаления) немного увеличились спустя семь дней после инъекции, но потом быстро вернулись к исходным показателям.
Ученые также создали вектор второго поколения — AAV9-fcMISv2 — с использованием скорректированного генома домашней кошки. Все виды вакцин вводили разным кошкам, а потом спаривали их с самцами через 8 и 20 месяцев после процедуры.
Самки, получившие инъекции AAV9-fcMISv2, не родили ни в одном из испытаний. Примечательно, что часть кошек даже стали отвергать любую попытку к соитию.
«Наши результаты убедительно показали, что супрафизиологические уровни антимюллерова гормона подавляют овуляцию и служат методом контрацепции. Но такой механизм подавления яичников может обеспечить достаточную выработку гормона эстрадиола, чтобы вызвать соответствующее поведение при спаривании у подмножества кошек. Смягчить проявления, характерные для периода течки, у домашних кошек поможет лучшее понимание его гормональной основы», — подытожили ученые.