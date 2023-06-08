Ученые США создали препарат для контрацепции кошек, который может заменить стерилизацию

Ученые из Центра охраны и исследования дикой природы, находящейся под угрозой исчезновения, в Цинциннати, Гарвардской школы медицины в Бостоне и Центра генной терапии Horae при Медицинской школе Чана Массачусетского университета предложили новый гуманный способ стерилизации. В своем исследовании они выяснили, что помочь может всего один укол. Так, однократное внутримышечное введение аденоассоциированного вирусного вектора, доставляющего фрагмент (трансген) антимюллерова гормона, который ограничивает процессы чрезмерного роста в репродуктивных органах, помогает предотвращать беременность.