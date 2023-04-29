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Названы 10 болезней, которыми человек может заразить кошку или собаку

То, что мы можем подхватить неприятные болезни от бродячих и даже домашних животных, — это доказанный факт. Но могут ли от наших хворей пострадать любимые питомцы?

29 апреля 2023
собака и кот заразить болезнь
Источник:
iStockphoto

Болезни, которыми животные могут заразиться от своих хозяев, называются по-научному обратными зоонозами. Это группа общих инфекций, которыми могут страдать люди и домашние питомцы, и для последних они могут стать смертельными.

Опасность этих болезней еще и в том, что, попадая в организм животного или птицы, патогенные вирусы, бактерии или иные организмы подвергаются мутациям, становясь более устойчивыми к лечению. Чем же мы можем наградить наших питомцев, «Доктор Питер» обсудил с экспертом — ветеринаром Александром Бурдинским.

Александр Бурдинский
Ветеринария

Ветеринарный врач

Обратное заражение бывает редко

Заражение домашних животных или скота, разводимого на собственном подворье, случается гораздо реже, чем передача инфекции от питомцев к людям. Но подобные случаи описаны в научных публикациях и официально зарегистрированы.

Так, на долю бактериальных инфекций приходится 38% болезней, на долю вирусов — 29%, паразиты становятся проблемой в 21%, а грибки или смешанная флора — в 13% случаев. Заражение возможно как для животных фермы, так и для домашних. Могут пострадать даже дикие представители фауны.

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Заражение блохами

Всем известно, что блохи на человеке не живут. Однако человек может оказаться в роли транспорта. Допустим, в подъезде живет соседская блохастая собака. Она шла по подъезду и чесалась. Блохи, оказавшись на бетонном полу, ориентируются на тепло. И любое живое существо, проходящее мимо них, становится желанным объектом. Блоха запрыгивает на человека и на нем приезжает к домашнему коту.

Разные виды гриппа

Еще в 2009 году описан случай заражения кошки от хозяина гриппом пандемийного штамма H1N1. Пока сам хозяин находился в стационаре, животное погибло от осложнений гриппа — пневмонии. Также были зарегистрированы случаи передачи гриппа от людей собакам, хорькам, кошкам. Проявления гриппа у животных схожи по проявлениям: респираторные явления, недомогание, лихорадка, потеря аппетита и возможный летальный исход. По данным исследований иммунной системы животных, их восприимчивость к гриппу выше, чем ранее считали ученые.

Эпидемический паротит

В народе эту детскую инфекцию называют свинкой. Она поражает железистые ткани из-за агрессии вируса: отекают слюнные железы, могут пострадать поджелудочная железа и репродуктивная сфера. Благодаря вакцинации детей сегодня паротит встречается нечасто, но он опасен для домашних собак. Так, в Англии в 2017 году при вспышке паротита у людей было описано и более 200 случаев свинки у собак. Симптомы во многом похожи.

Лишай и другие грибки

Болезнь передается как от животных к человеку, так и в обратном направлении. Погладив на улице бродячую кошку или собаку, можно принести инфекцию домой, своему питомцу. Причем эта грибковая инфекция может передаваться даже через предметы: одежду, щетки для вычесывания шерсти, полотенца и т.д. На коже у животных появляются округлые бляшки с выпадением волос, краснота, корки и утолщение кожи.

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Туберкулез

Хотя бактерия может поражать любые участки тела, за исключением волос и ногтей, но чаще всего страдает бронхолегочная система. Туберкулезу подвержены практически все животные из теплокровных. Среди основных симптомов можно выделить развитие кашля, снижение массы тела, абсцессы и опухоли, длительно незаживающие раны, например от укусов.

Животные могут заразиться туберкулезом при контакте с хозяевами, но такие случаи все же достаточно редки. Однако, если животное заболело, это повод проверить всех членов семьи — возможно, кто-то болен или вы контактируете с одними и теми же источниками.

Сальмонеллез

Опасные бактерии, вызывающие кишечную инфекцию, — сальмонеллез — чаще всего передаются с пищей. Но при болезни хозяина бактерии могут попадать и к животным, хотя домашние питомцы более устойчивы к этому возбудителю и могут быть только носителями. Но если болеют, то признаки похожи на те, что бывают у людей: тошнота с рвотой, диарея, повышение температуры, колики в животе и общее недомогание.

Лептоспироз

Заболевание бактериального происхождения. Протекает крайне тяжело. Поражаются печень, почки, селезенка. Появляются признаки желтухи. Заражение происходит через биологические массы (моча, кал, сопли, слюна). Может приводить к летальному исходу.

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Гельминты (глисты)

Если человек заражен гельминтами, то его биологические массы являются источником заражения других живых существ. Соответственно, если собака либо кошка контактируют с унитазом, то риск заражения питомца от хозяина очень велик.

Лямблиоз

Заражение происходит из-за грязных рук или после употребления некипяченой воды. Люди могут заражать животных, если не соблюдаются элементарные правила гигиены. Особенно часто так бывает при общении животных с детьми. Ключевым проявлением лямблиоза считается диарея.

Опасные стафилококки

Среди самых опасных бактерий, которые известны медицине, особое место занимает стафилококк, особенно его метициллинрезистентный штамм. Это наиболее опасный возбудитель, который устойчив к большинству известных антибиотиков, с ним крайне тяжело бороться.

Бактерии могут передаваться от людей к животным, чаще всего — собакам, провоцируя инфекции на коже, септические поражения, пневмонии и другие виды проявлений. Бороться с таким видом бактерий крайне сложно, они смертельно опасны для организма.

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Как не заразить домашнего питомца

Если вы хотите предупредить заражение кошки или собаки различными инфекциями, стоит соблюдать простейшие правила гигиены и ухода за животными:

  • тщательно мыть руки как перед общением с питомцами, так и после контакта, после употребления пищи и посещения туалета;

  • нельзя допускать употребления питомцами воды из унитазов;

  • запретить животным облизывать вам лицо, избегать поцелуев;

  • отказаться от привычки пускать животных в свою постель.

Если вы заболели, предотвратите контакты ваших питомцев с вами до выздоровления.

 

Автор текста:Алена Парецкая
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