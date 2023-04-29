Названы 10 болезней, которыми человек может заразить кошку или собаку

Опасные бактерии, вызывающие кишечную инфекцию, — сальмонеллез — чаще всего передаются с пищей. Но при болезни хозяина бактерии могут попадать и к животным, хотя домашние питомцы более устойчивы к этому возбудителю и могут быть только носителями. Но если болеют, то признаки похожи на те, что бывают у людей: тошнота с рвотой, диарея, повышение температуры, колики в животе и общее недомогание.