«Кошкам сначала дали еду в их привычных глубоких мисках, а потом — в специальных плоских и широких и смотрели, будет ли это сказываться на их аппетите, — рассказывает Мария Целенко. — В результате эксперимента выяснилось, что статистических различий не оказалось. Но при этом большинство владельцев отметили, что кошкам было приятнее есть из мисок, удобных для усов. Но это личное мнение владельцев, и мы не можем включить его в статистику. Тем не менее, такое мнение о кошках и мисках есть».