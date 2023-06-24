Ваши котики будут благодарны за такое облегчение, заявляют некоторые владельцы домашних питомцев, предлагая категорически отказаться от глубоких и узких мисок для корма и заменить их на более широкие и мелкие. Есть мнение, что кошки испытывают дискомфорт и по-настоящему страдают из-за того, что их усы — чувствительные вибриссы — касаются краев высокой посуды.
«Вы можете заметить, что кошки часто вытаскивают еду из высокой миски и едят ее на полу, — заявляют эксперты по кошкам в роликах, которые можно найти в соцсетях. — Это происходит именно потому, что их вибриссы касаются стенок миски, в мозг поступает сигнал, кошка испытывает дискомфорт и у нее развивается синдром усталости усов. Животное даже может полностью отказаться от еды».
На самом ли деле высокие миски отбивают аппетит у котов или это миф, «Доктор Питер» спросил у опытного врача-ветеринара.
Ветврач, специалист по поведению кошек, эксперт pet-friendly сообщества Хвост Ньюс
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«Усы, или, как они по-научному называются, вибриссы, — это органы осязания. С помощью них кошки чувствуют предметы, и им и правда бывает неприятно, когда предметы касаются этих усиков, — объясняет врач-ветеринар Мария Целенко. — Можно заметить, что если кошки едят из глубоких мисок, то они немножко поднимают, морщат губы, чтобы вибриссы поднялись и не касались мисок».
Поэтому и появилось такое предположение, что кошкам удобнее есть из широких неглубоких мисок, тогда вибриссы не касаются ее краев.
Но есть нюансы
«Но заметьте, — отмечает врач. — Некоторым кошкам, например, очень нравится пить из каких-нибудь кувшинов или стаканов, и их совершенно не смущает, что им приходится усиками касаться их краев».
По словам эксперта по поведению кошек, в 2020 году было проведено исследование в Нью-Йорке, в котором участвовали 40 хвостатых.
«Кошкам сначала дали еду в их привычных глубоких мисках, а потом — в специальных плоских и широких и смотрели, будет ли это сказываться на их аппетите, — рассказывает Мария Целенко. — В результате эксперимента выяснилось, что статистических различий не оказалось. Но при этом большинство владельцев отметили, что кошкам было приятнее есть из мисок, удобных для усов. Но это личное мнение владельцев, и мы не можем включить его в статистику. Тем не менее, такое мнение о кошках и мисках есть».
Без кота и жизнь не та
Ранее психологи рассказали, что происходит с психикой человека, если в его доме появляется домашнее животное кошка. Так, ученые выяснили, что владельцы кошек реже страдают от депрессии, у них ниже тревожность, лучше сон и, как ни странно, более стабильная и высокая самооценка.
Кошка также может помочь скорректировать привязанности. Ведь кошку нельзя заставить делать то, что не хочется. Кошка в этой истории выступает наставником для человека.