Ученые в Корее выяснили, можно ли по длине носа мужчины определить размер его органа

Для сравнения: Британия на 66-м месте рейтинга с 13,13 см, Израиль и США — на 58-59-м (13,58 см), Белоруссия — на 37-м (14,63 см), Армения — на 66-м (13,14 см), Финляндия — на 54-м (13,77 см). Россия в список вообще не попала. Возможно, наши мужчины посчитали, что мериться членами — это ниже их достоинства.