Ученые в Корее выяснили, можно ли по длине носа мужчины определить размер его органа

Народная примета «чем больше нос, тем больше пенис» и правда работает. К такому выводу пришли корейские ученые из Университетской больницы Ульсана. Они заявили, что это связано с уровнем тестостерона в утробе матери, именно этот гормон определяет размер полового члена будущего ребенка мужского пола.
Это не первое исследование на такую тему. Ранее о похожих результатах сообщали японцы Медицинского университета префектуры Киото: ученые мерили пенисы и носы умерших мужчин (используя данные судмедэкспертов) и сравнивали их размеры. Выяснилось, что обладатели длинных носов и правда имеют пенисы более серьезных размеров.
Корейцы подтвердили: это работает
Корейцы
Размер носа определяли по его длине, ширине и высоте. Далее высчитывалась площадь получившегося треугольника.
Результаты, опубликованные в журнале Translational Andrology and Urology, показали, что размер пениса в большей степени связан с такими показателями, как индекс массы тела (ИМТ) и размер носа.
«Размер носа оказался значимым предиктором размера полового члена, — говорит доктор Сунгу Хонг в научной публикации. — Причем размеры полового члена и носа увеличивались при снижении ИМТ».
Также корейцы обнаружили, что по внешнему виду мужчины можно определить и толщину полового члена: чем больше размер стопы, тем больше окружность пениса.
У кого больше
Ранее
Эквадор (17,61 см)
Камерун (16,66 см)
Боливия (16,51 см)
Судан (16,45 см)
Гаити (16 см)
Сенегал (15,9 см)
Гамбия (15,87 см)
Куба (15,87 см)
Нидерланды (15,87 см)
Замбия (15,77)
Франция (15,74 см)
Ангола (15,73 см)
Канада (15,71 см)
Египет (15,69 см)
Зимбабве (15,68 см)
Грузия (15,61 см)
Парагвай (15,53 см)
Чад (15,39 см)
Италия (15,35 см)
Центральноафриканская Республика (15,33).
Для сравнения: Британия на 66-м месте рейтинга с 13,13 см, Израиль и США — на 58-59-м (13,58 см), Белоруссия — на 37-м (14,63 см), Армения — на 66-м (13,14 см), Финляндия — на 54-м (13,77 см). Россия в список вообще не попала. Возможно, наши мужчины посчитали, что мериться членами — это ниже их достоинства.