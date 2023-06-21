Названы страны, где живут женщины с самой большой грудью: Россия вошла в топ-20

Чем больше, тем лучше? Нет, про грудь так сказать точно нельзя. Об этом заявили исследователи: размер вашего бюста напрямую связан с вашим здоровьем.
Аналитики сервиса World Data проанализировали, где живут женщины с самым большим размером груди и сделали вывод: чем больше в стране пышногрудых дам, тем сильнее в этой стране и проблемы ожирения в целом.
«Женская грудь состоит из жировой и железистой тканей, — цитирует экспертов
Топ-20 стран мира по размеру груди
A, В, С, D — размер чашек бюстгальтера. А — самый маленький. Исследователи для наглядности указывают и индекс массы тела (ИМТ) в разных странах. Для взрослых ИМТ в норме — от 18,5 до 24,9, показатель от 25 до 29,9 говорит об избыточном весе, а 30 и выше — об ожирении.
Норвегия: C-D (ИМТ — 26,2)
Люксембург: C (25,7)
Исландия: C (25,6)
США: С (29,0)
Великобритания: C (27,1)
Венесуэла: B-C (26,9)
Колумбия: B-C (26,7)
Швеция: B-C (25,4)
Нидерланды: B-C (25,3)
Канада: B-C (26,7)
Россия: B-C (26,7)
Польша: B-C (26,1)
Болгария: B-C (25,9)
Финляндия: B-C (25,7)
Дания: B-C (24,6)
Турция: B (28,8)
Новая Зеландия: B (28,0)
Ирландия: B (27,1)
Хорватия: B (26,9)
Австралия: B (26,8)
Маленькая грудь у азиаток и жительниц Африки
На последних строчках рейтинга оказались африканские и азиатские страны.
«Причин этому несколько, — поясняют в World Data. — В первую очередь — генетика. Женщины в Азии и Африке обычно небольшого роста и худенькие. Типичная жительница Юго-Восточной Азии имеет рост около 1,53 м и вес менее 55 кг. В Центральной Африке женщины тоже изящные — ростом менее 1,60 м и весом менее 60 кг. Соответственно, и грудь у них обычно меньшего размера.
Борьба с ожирением в России
Минздрав до 1 июля 2023 года должен представить в правительство программу по борьбе с ожирением. Поручение было дано еще в 2021 году.
Вице-премьер Татьяна Голикова раскритиковала Минздрав за срыв сроков разработки «дорожной карты» по борьбе с ожирением у детей и подростков. Поручение было дано в сентябре 2021 года, напомнила она на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере
Выяснилось, что у Минздрава были проблемы с согласованием проекта документа с другими федеральными органами власти.