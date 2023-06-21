Названы страны, где живут женщины с самой большой грудью: Россия вошла в топ-20

«Женская грудь состоит из жировой и железистой тканей, — цитирует экспертов издание The New York Post. — Конечно, ее форма и размер очень зависят от генетики, но важно и то, нет ли у вас лишнего веса. Ведь чем больше у вас масса тела, тем больше ваша грудь. А лишний вес — это один из серьезных факторов риска развития таких опасных болезней, как диабет второго типа, сердечно-сосудистые и другие заболевания.