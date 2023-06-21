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Названы страны, где живут женщины с самой большой грудью: Россия вошла в топ-20

Новые данные показывают, в каких странах мира живут женщины с самым большим и самым маленьким размером груди. Причем это оказалось напрямую связано со здоровьем в целом.

21 июня 20232
размер груди
Источник:
iStockphoto

Чем больше, тем лучше? Нет, про грудь так сказать точно нельзя. Об этом заявили исследователи: размер вашего бюста напрямую связан с вашим здоровьем.

Аналитики сервиса World Data проанализировали, где живут женщины с самым большим размером груди и сделали вывод: чем больше в стране пышногрудых дам, тем сильнее в этой стране и проблемы ожирения в целом.

«Женская грудь состоит из жировой и железистой тканей, — цитирует экспертов издание The New York Post. — Конечно, ее форма и размер очень зависят от генетики, но важно и то, нет ли у вас лишнего веса. Ведь чем больше у вас масса тела, тем больше ваша грудь. А лишний вес — это один из серьезных факторов риска развития таких опасных болезней, как диабет второго типа, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

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A, В, С, D — размер чашек бюстгальтера. А — самый маленький. Исследователи для наглядности указывают и индекс массы тела (ИМТ) в разных странах. Для взрослых ИМТ в норме — от 18,5 до 24,9, показатель от 25 до 29,9 говорит об избыточном весе, а 30 и выше — об ожирении.

  1. Норвегия: C-D (ИМТ — 26,2)

  2. Люксембург: C (25,7)

  3. Исландия: C (25,6)

  4. США: С (29,0)

  5. Великобритания: C (27,1)

  6. Венесуэла: B-C  (26,9)

  7. Колумбия: B-C (26,7)

  8. Швеция: B-C (25,4)

  9. Нидерланды: B-C (25,3)

  10. Канада: B-C (26,7)

  11. Россия: B-C (26,7)

  12. Польша: B-C (26,1)

  13. Болгария: B-C  (25,9)

  14. Финляндия: B-C (25,7)

  15. Дания: B-C  (24,6)

  16. Турция: B (28,8)

  17. Новая Зеландия: B (28,0)

  18. Ирландия: B (27,1)

  19. Хорватия: B (26,9)

  20. Австралия: B (26,8)

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Маленькая грудь у азиаток и жительниц Африки

На последних строчках рейтинга оказались африканские и азиатские страны. 

«Причин этому несколько, — поясняют в World Data. — В первую очередь — генетика. Женщины в Азии и Африке обычно небольшого роста и худенькие. Типичная жительница Юго-Восточной Азии имеет рост около 1,53 м и вес менее 55 кг. В Центральной Африке женщины тоже изящные — ростом менее 1,60 м и весом менее 60 кг. Соответственно, и грудь у них обычно меньшего размера.

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Автор текста:Анна Майская
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