Врачи уже не первый год говорят о настоящей пандемии ожирения. Эксперты решили проанализировать ситуацию с лишним весом во всем мире и определить страны с самым худым и с самым толстым населением.

Статистику подготовили специалисты NCD Risk Factor Collaboration, которые проанализировали мировые тенденции, информацию о массе тела и количестве людей с ожирением или недостатком веса в период с 1975 по 2016 год. В исследовании рассматривались данные о массе тела, в частности количество людей с недостаточным, избыточным весом или с ожирением, пишет Daily Mail.