Врачи уже не первый год говорят о настоящей пандемии ожирения. Эксперты решили проанализировать ситуацию с лишним весом во всем мире и определить страны с самым худым и с самым толстым населением.
Статистику подготовили специалисты NCD Risk Factor Collaboration, которые проанализировали мировые тенденции, информацию о массе тела и количестве людей с ожирением или недостатком веса в период с 1975 по 2016 год. В исследовании рассматривались данные о массе тела, в частности количество людей с недостаточным, избыточным весом или с ожирением, пишет
Стоит отметить, что за эти годы ни в одной стране ученые не зафиксировали падение уровня ожирения. Кроме того, сбор информации о людях из 195 стран в мире в 2016 году показал: 39% жителей Земли страдают от ожирения. Безусловно, касается это в первую очередь развитых стран с высоким уровнем доходов.
Существует мнение, будто бы самые толстые люди живут в США. Мол, именно на родине фастфуда многие испытывают проблемы с лишним весом. Однако статистика опровергает этот миф.
Самым толстым краем на свете признали остров Науру. 88,5% населения республики страдает от лишнего веса или ожирения. Второе место занял еще один тихоокеанский остров — Палау — там 85,1% населения имеют проблемы с весом. Третье место — за островами Кука с показателем в 84,7%. В Соединенных Штатах, для сравнения, ожирение есть у 68% населения.
Что касается самых «худых» стран, то тут лидирует Вьетнам: лишь у 18,3% населения страны, согласно данным последних исследований, выявили ожирение. Второе место заняла Индия: там проблемы с лишним весом есть у 19,7% населения. Завершает тройку лидеров Бангладеш с показателем в 20%.
А как дела у России? В нашей стране от ожирения страдают 57,1% населения.
Как понять, что у вас ожирение
Для того чтобы оценить свой вес, стоит посчитать индекс массы тела. Он вычисляется по формуле: вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Например, при росте 162 см и весе 72 кг ИМТ составит 27 (72/1,62*1,62).
Для взрослого нормальным ИМТ считается цифра от 18,5 до 24,9, показатель от 25 до 29,9 говорит об избыточном весе, а 30 и выше — об ожирении
Кстати
А бывает так, что у человека лишний вес есть, но похудение ему все-таки пока стоит отложить? Узнать ответ на этот вопрос можно ЗДЕСЬ.