Если ваш бюстгальтер нулевого размера, то его можно и вовсе не носить. Это как минимум одна из причин порадоваться, что природа не наделила вас большой грудью. Ведь пышногрудые женщины часто мучаются от боли в спине, почти никогда не снимают бюстгальтер, не могут спать на животе, бегать и вынуждены перешивать любую одежду.
Но и у дам с маленькой грудью есть свои сложности и риски для здоровья. О них рассказала врач-маммолог.
врач-маммолог, кандидат медицинских наук, главный врач маммологического центра L7mammo-center.ru/komanda-l7/tamaeva-fatima-arslanovna
Маленькая грудь — это какая?
- Есть несколько видов гипомастии (ее еще называют микромастия или гипоплазия), недоразвития тканей молочных желез у женщин, — говорит главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева. — Амастия — это полное отсутствие железистой ткани в груди, она диагностируется крайне редко и чаще всего наблюдается у пациенток, перенесших тяжелые оперативные вмешательства или травмы в детском или юношеском возрасте. Бывает и так, что размер одной из молочных желез значительно меньше второй.
Критерий «нормального» размера груди для женщин не установлен, поэтому и однозначное определение гипомастии не принято, уточняет врач-маммолог.
- Диагноз гипомастия устанавливается в случае, если объем груди взрослой женщины составляет 200 мл и менее, — рассказывает Фатима Тамаева. — Важно отметить, что микромастия может быть выявлена только после окончания процесса полового созревания (не ранее 18 лет).
Причины, почему у женщины маленькая грудь
наследственность,
облучение организма до начала полового созревания,
недостаточность яичников,
дисфункция надпочечников,
инфицирование ВИЧ,
генетические патологии, например, синдром Жена,
прием определенной группы препаратов,
период менопаузы и кормление грудью в том числе могут спровоцировать гипомастию.
- Диагностикой гипоплазии молочных желез занимается врач-маммолог, — объясняет Фатима Тамаева. — После осмотра и проведения лабораторных и инструментальных исследований специалист опровергает или подтверждает диагноз и при необходимости назначает лечение.
Что делать, если грудь не растет
- В случае, если формирование микромастии спровоцировала гормональная недостаточность, в качестве лечения может применяться гормональная терапия, — объясняет врач. — Подобрать препараты должен маммолог или эндокринолог — после изучения анализов. Самостоятельно принимать лекарственные препараты категорически запрещено. Тем не менее, гормонотерапия эффективна в небольшом количестве случаев. Основной метод лечения — аугментационная маммопластика, эндопротезирование молочных желез, а также липолифтинг груди.
В чем опасность для здоровья
- Гипомастия не представляет серьезной опасности для здоровья женщины, — признает врач-маммолог. — Но эта патология способна спровоцировать психоэмоциональные нарушения, связанные с низкой самооценкой и неадекватным восприятием собственного внешнего вида, вызывать проблемы в сексуальной жизни, затруднить (или сделать невозможным) процесс лактации при рождении ребенка.
Ранее врач рассказала, какой размер груди на самом деле считается большим и в чем риски для здоровья у пышногрудых дам.