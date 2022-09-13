Если ваш бюстгальтер нулевого размера, то его можно и вовсе не носить. Это как минимум одна из причин порадоваться, что природа не наделила вас большой грудью. Ведь пышногрудые женщины часто мучаются от боли в спине, почти никогда не снимают бюстгальтер, не могут спать на животе, бегать и вынуждены перешивать любую одежду.

Но и у дам с маленькой грудью есть свои сложности и риски для здоровья. О них рассказала врач-маммолог.