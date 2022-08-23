Если не задумываться о немалом «добавочном» весе, мучениях в жару, сложностях с выбором бюстгальтера и подходящей одежды, то гораздо серьезнее те риски для здоровья, которыми «награждает» женщин наличие большой груди.
Что такое гигантомастия, почему она возникает и как влияет на женское здоровье? На вопросы отвечает кандидат медицинских наук.
врач-маммолог, кандидат медицинских наук, главный врач маммологического центра L7mammo-center.ru/komanda-l7/tamaeva-fatima-arslanovna
- Гигантомастия — это аномальное разрастание ткани молочных желез, вследствие чего грудь чрезмерно увеличивается в объеме. Стремительный рост груди наблюдается из-за избыточного роста жировой и соединительной ткани, — рассказывает Фатима Тамаева.
Основные опасности гигантомастии
возникновение патологий позвоночника и грудной клетки,
развитие дыхательной и сердечной недостаточности,
истончение и некроз тканей молочных желез.
- Женщины с гигантомастией довольно часто сталкиваются с психоэмоциональными и социальными проблемами, им становится сложно вести активный образ жизни, жить половой жизнью, нередко наблюдается заниженная самооценка и сложности самовосприятия, — отмечает врач. — Часто девушки стараются всячески скрыть большую грудь, предпочитают носить обтягивающие вещи — а это тоже плохо сказывается на здоровье.
Дополнительное давление на грудную клетку препятствует нормальному прохождению кислорода, поэтому у женщин с большой грудью риск возникновения гипоксии (кислородного голодания) увеличивается, уточняет маммолог.
- Также большой размер груди затрудняет раннюю диагностику онкологических заболеваний и других патологий молочных желез, так как выявить новообразования при помощи пальпационного обследования или самоосмотра довольно проблематично, — говорит Фатима Тамаева.
Провоцирующие факторы
Существует несколько основных причин развития гипертрофии молочных желез. Самая распространенная — нарушение гормонального фона.
- К другим провоцирующим факторам относится период полового созревания, ожирение, наследственная предрасположенность, аутоиммунные патологии, тяжелые инфекционные заболевания груди, прогрессирующее увеличение пролактина, прогестерона и других гормонов во время беременности, чрезмерная чувствительность рецепторов к эстрогену, прогестерону и пролактину, — поясняет доктор.
Болезнь Анны Семенович — какая грудь считается большой
- Диагноз гигантомастия устанавливается в случае, если грудь достигла 6-7 размера и более, при этом вес каждой груди составляет 2,5 килограмма и более, — рассказала маммолог Фатима Тамаева. — Важно не забывать, что размер груди должен быть пропорционален комплекции, поэтому даже 3-4 размер может доставлять дискомфорт девушкам миниатюрного телосложения.
Для того, чтобы избежать негативных последствий и осложнений на фоне гигантомастии, эксперт советует обратиться к врачу-маммологу и выполнить операцию по уменьшению груди.
К слову, к подобной операции прибегла известная звезда Анна Семенович. Она призналась, что у нее была диагностирована гигантомастия.
Анна рассказала в интервью, что большая грудь передалась ей по наследству — у мамы 12 размер груди, у родной тети по папе — тоже большой бюст.
В шоу в цирке мне надо было лечь в ящик. Я легла и люди не смогли закрыть этот ящик. Это кажется смешным, если бы для меня это не было так больно.
Гигантомастию у Семенович диагностировали после гормонального сбоя. Звезда заявила, что из-за большой груди мучалась от боли в спине, всегда ходила в бюстгальтере, не могла спать на животе, бегать, прыгать и вынуждена была перешивать любую одежду, ей постоянно требовался массаж. Поэтому певица и решилась на операцию. Анна уменьшила в грудь с 9-го до 5-го размера.