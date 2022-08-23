Болезнь Анны Семенович — какая грудь считается большой

- Диагноз гигантомастия устанавливается в случае, если грудь достигла 6-7 размера и более, при этом вес каждой груди составляет 2,5 килограмма и более, — рассказала маммолог Фатима Тамаева. — Важно не забывать, что размер груди должен быть пропорционален комплекции, поэтому даже 3-4 размер может доставлять дискомфорт девушкам миниатюрного телосложения.

Для того, чтобы избежать негативных последствий и осложнений на фоне гигантомастии, эксперт советует обратиться к врачу-маммологу и выполнить операцию по уменьшению груди.

К слову, к подобной операции прибегла известная звезда Анна Семенович. Она призналась, что у нее была диагностирована гигантомастия.

Анна рассказала в интервью, что большая грудь передалась ей по наследству — у мамы 12 размер груди, у родной тети по папе — тоже большой бюст.