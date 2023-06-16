Ему почти сто лет: это трехминутное упражнение японские долгожители делают каждый день

Эликсир вечной жизни пока не изобретен, но японцы уверены: никакой тайны у долгожителей нет, важны лишь правильное питание, физическая нагрузка, позитивный настрой, ну и еще несколько «секретных» ингредиентов.
Об одном из них узнали авторы книги «Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни». Они поговорили с несколькими десятками людей на Окинавских островах в Японии, входящих в одну из пяти «голубых зон» планеты — мест, где люди живут значительно дольше среднестатистического срока. Помимо Окинавы это Лома-Линда в Калифорнии, полуостров Никоя в Коста-Рике, острова Икария в Греции и Сардиния в Италии.
«Речь про самые простые упражнения, которые японцы делают каждый божий день, — говорят авторы книги Эктор Гарсиа и Франсеск Миральес. — Одно из них называется «radio taiso» и известно уже почти сто лет. Практикуют его даже постояльцы дома престарелых, некоторые прямо в инвалидных колясках.
Radio taiso: руки вверх для здоровья и долголетия
Называется упражнение так потому, что еще в начале XX века технику его выполнения транслировали по радио в рамках условной «производственной зарядки». Да и сейчас радио-тайсо делают в школах перед учебой и на предприятиях перед работой.
Движения упражнения в целом малоинтенсивны, могут стать отличным способом начать свой день и займут не больше 3-5 минут.
Основная «фишка» этого упражнения в том, что человек, выполняющий его, поднимает руки вверх, опускает через стороны вниз, скрещивает, чуть приседая и снова поднимает вверх, делает ими круговые движения, а также выполняет махи поочередно руками вправо и влево.
Эксперты отмечают, что обычно в повседневной жизни мы почти не двигаем руками и тем более не поднимаем их выше головы. А зря. Поднимая руки вверх, мы буквально обновляем весь организм и предотвращаем развитие ряда болезней, укрепляем мышцы живота, приподнимаем внутренние органы, улучшаем осанку и состояние позвоночника.
Если это упражнение для вас покажется слишком интенсивным, стоит остановиться и перевести дыхание. Нельзя перенапрягаться и заставлять себя делать его до изнеможения.
В книге о долгожителях авторы также отмечают, что у пожилых японцев очень распространены йога и тай-чи. Но важно даже не то, какие именно упражнения вы делаете, главное — заставлять себя регулярно двигаться.
Правила долгожителей
Ранее «Доктор Питер» рассказал о «правиле 80%», которое практикуют долгожители из «голубых зон», — это привычка есть не переедая. То есть вставать из-за стола чуть голодным, насытившимся на 80%. Также люди, которые считаются долгожителями, как правило, едят вечером очень мало и никогда не перекусывают в течение дня.
Кстати, люди, которые доживают до ста лет, обычно чаще едят растительную пищу, но и не отказываются полностью от мяса.