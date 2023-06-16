Ему почти сто лет: это трехминутное упражнение японские долгожители делают каждый день

Ранее «Доктор Питер» рассказал о «правиле 80%», которое практикуют долгожители из «голубых зон», — это привычка есть не переедая. То есть вставать из-за стола чуть голодным, насытившимся на 80%. Также люди, которые считаются долгожителями, как правило, едят вечером очень мало и никогда не перекусывают в течение дня.