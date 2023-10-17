«Если не дать кошке исследовать окружающий мир и получать опыт, то уже к 10–15 годам у питомца могут развиться симптомы, напоминающие болезнь Альцгеймера у людей, — рассказал „Доктору Питеру“ ветеринарный врач Николай Ландышев. — К тому же некоторые коты готовы на все ради новых впечатлений, поэтому могут стремиться на улицу через открытые окна. К сожалению, иногда это приводит к трагедиям — например, если питомец сорвется с высокого этажа или застрянет в приоткрытой для вертикального проветривания створке».