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Этим кошкам точно грозит деменция — о рисках предупредил ветеринар Ландышев

У кошки может развиться самая настоящая деменция, если животное никогда не покидает пределы квартиры, предупреждает ветеринар. Но как решить проблему? Не водить же котика по улице на поводке?

17 октября 20233
кот деменция выгуливать
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iStockphoto

Восемь из десяти домашних котов рискуют стать жертвой деменции из-за монотонной жизни, уверен врач-ветеринар Николай Ландышев. Без постоянной когнитивной нагрузки — общения, игр и исследований окружающей среды — спектр эмоций у животного сильно сужается. Это и способно привести усатого к патологическому состоянию, сходному с человеческой деменцией.

Как же решить проблему?

Николай Ландышев
Ветеринария

Ветеринарный врач, уролог, нефролог клиники «Грыззли»

Если кошка не гуляет сама по себе

«Если не дать кошке исследовать окружающий мир и получать опыт, то уже к 10–15 годам у питомца могут развиться симптомы, напоминающие болезнь Альцгеймера у людей, — рассказал „Доктору Питеру“ ветеринарный врач Николай Ландышев. — К тому же некоторые коты готовы на все ради новых впечатлений, поэтому могут стремиться на улицу через открытые окна. К сожалению, иногда это приводит к трагедиям — например, если питомец сорвется с высокого этажа или застрянет в приоткрытой для вертикального проветривания створке».

Например, в Санкт-Петербурге за год ветеринары лечат от последствий травм более 800 кошек с высотными травмами, а в Москве с такими проблемами в ветклиники поступают около 2500 питомцев.

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Прогулки с котом

Судя по опросам, 80% владельцев кошек никогда даже не думали о том, чтобы выпускать питомцев порезвиться на «дикой» природе. Но гулять с котом, как с собакой, вполне можно, считает ветеринар. Только вот большинству хвостатых это не так уж и надо, они чувствуют себя комфортно и дома.

«Это мелкий хищник, который предпочитает обитать только на своей знакомой территории, ведь там он чувствует себя в безопасности от более крупных хищников, — поясняет Николай Ландышев. — Но расширить потребности усатых в исследовании окружающего мира можно и даже нужно, чтобы они могли удовлетворить свои инстинкты».

Для этого необходимо обезопасить периметр квартиры, чтобы котик мог беспрепятственно гулять у открытых окон, отмечает эксперт.

«Для начала нужно обратить внимание на состояние москитных сеток. Штатные варианты представляют опасность из-за гибкости рамы: кот легко выбивает ее из креплений при прыжке, например, за птицей, — говорит ветеринар. — Чтобы этого избежать, москитную сетку нужно усилить. Например, воспользовавшись рекомендациями волонтерского сайта „Кошки — не птицы!“».

Для усиления нужны пара часов свободного времени и обычные стройматериалы. Получится самодельная «антикошка».

«Важно выбрать правильный крепеж, — объяснил технический специалист компании fischer Сергей Голубь. — Например, использовать саморезы из нержавеющей стали. В этом случае сетка заведомо не будет страдать от погодных явлений. Устанавливают конструкцию заподлицо с поверхностью, поэтому в данном случае лучше предпочесть шурупы с потайной головкой и полной резьбой: они обеспечивают лучший контакт».

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Персональный балкон

«Если вам кажется, что питомцу скучно „гулять в форточку“, есть более радикальный вариант — собственный выгул, — продолжает ветеринарный врач. — Фактически это выносной вольер на часть или целое окно, который закрепляется снаружи. Конструкция съемная, поэтому не требует разрешений, сверху она защищается собственной кровлей, а внутри по желанию хозяев можно разместить полки, москитную сетку и даже дверцы. Такой персональный „балкон“ вполне заменит питомцу прогулки на улице».

Такие вольеры можно сделать самому либо заказать. Некоторые компании делают «выгулы» под ключ, но есть варианты и для самостоятельного монтажа.

Автор текста:Анна Майская
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