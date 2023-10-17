Восемь из десяти домашних котов рискуют стать жертвой деменции из-за монотонной жизни, уверен врач-ветеринар Николай Ландышев. Без постоянной когнитивной нагрузки — общения, игр и исследований окружающей среды — спектр эмоций у животного сильно сужается. Это и способно привести усатого к патологическому состоянию, сходному с человеческой деменцией.
Как же решить проблему?
Ветеринарный врач, уролог, нефролог клиники «Грыззли»
Если кошка не гуляет сама по себе
«Если не дать кошке исследовать окружающий мир и получать опыт, то уже к 10–15 годам у питомца могут развиться симптомы, напоминающие болезнь Альцгеймера у людей, — рассказал „Доктору Питеру“ ветеринарный врач Николай Ландышев. — К тому же некоторые коты готовы на все ради новых впечатлений, поэтому могут стремиться на улицу через открытые окна. К сожалению, иногда это приводит к трагедиям — например, если питомец сорвется с высокого этажа или застрянет в приоткрытой для вертикального проветривания створке».
Прогулки с котом
Судя по опросам, 80% владельцев кошек никогда даже не думали о том, чтобы выпускать питомцев порезвиться на «дикой» природе. Но гулять с котом, как с собакой, вполне можно, считает ветеринар. Только вот большинству хвостатых это не так уж и надо, они чувствуют себя комфортно и дома.
«Это мелкий хищник, который предпочитает обитать только на своей знакомой территории, ведь там он чувствует себя в безопасности от более крупных хищников, — поясняет Николай Ландышев. — Но расширить потребности усатых в исследовании окружающего мира можно и даже нужно, чтобы они могли удовлетворить свои инстинкты».
Для этого необходимо обезопасить периметр квартиры, чтобы котик мог беспрепятственно гулять у открытых окон, отмечает эксперт.
«Для начала нужно обратить внимание на состояние москитных сеток. Штатные варианты представляют опасность из-за гибкости рамы: кот легко выбивает ее из креплений при прыжке, например, за птицей, — говорит ветеринар. — Чтобы этого избежать, москитную сетку нужно усилить. Например, воспользовавшись рекомендациями волонтерского сайта „Кошки — не птицы!“».
Для усиления нужны пара часов свободного времени и обычные стройматериалы. Получится самодельная «антикошка».
«Важно выбрать правильный крепеж, — объяснил технический специалист компании fischer Сергей Голубь. — Например, использовать саморезы из нержавеющей стали. В этом случае сетка заведомо не будет страдать от погодных явлений. Устанавливают конструкцию заподлицо с поверхностью, поэтому в данном случае лучше предпочесть шурупы с потайной головкой и полной резьбой: они обеспечивают лучший контакт».
Персональный балкон
«Если вам кажется, что питомцу скучно „гулять в форточку“, есть более радикальный вариант — собственный выгул, — продолжает ветеринарный врач. — Фактически это выносной вольер на часть или целое окно, который закрепляется снаружи. Конструкция съемная, поэтому не требует разрешений, сверху она защищается собственной кровлей, а внутри по желанию хозяев можно разместить полки, москитную сетку и даже дверцы. Такой персональный „балкон“ вполне заменит питомцу прогулки на улице».
Такие вольеры можно сделать самому либо заказать. Некоторые компании делают «выгулы» под ключ, но есть варианты и для самостоятельного монтажа.