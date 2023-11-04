Потом понадобится хирург: ветеринар рассказала, каким кошкам и собакам опасно вылизываться

Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животныхЛичный сайт
«Язык — это своеобразная щетка, которой кошка расчесывает и чистит свою шерсть, —
Но из-за расположения сосочков вся шерсть, которую кот «вычесывает», попадает в желудок, а потом в кишечник. В норме она должна выйти естественным путем, то есть с фекалиями.
«Если шерсти много, высок риск того, что она накопится в желудке и собьется в трихобезоары — волосяные шары, — предупреждает эксперт. — Этот шар может стать причиной закупорки ЖКТ, то есть помешает пище проходить из желудка в кишечник или продвигаться по кишечнику. Это уже потребует оперативного вмешательства».
При этом в зоне риска не только котики, но и собаки, хотя они и не так активно вылизываются. Но у них есть другая привычка: «пылесосить» пол в квартире. Так что они тоже заглатывают волосы хозяев.
В первой группе риска
Длинношерстные кошки;
кошки с густым подшерстком;
кошки и собаки, страдающие кожными проблемами — постоянно себя вылизывающие и активно теряющие шерсть
Во второй группе риска
Кошки и собаки (включая голые породы), которые живут в доме с пушистыми собратьями.
Питомцы, которые подбирают с пола волосы.
По словам ветеринара, есть 3 признака, что у животного есть склонность к трихобезоарам. Первый и самый главный — частые позывы к рвоте. При этом в содержимом желудка много шерсти или волос.
«Кроме того, много шерсти в каловых массах, у животного частые запоры, — предупреждает врач. — А кошки часто в момент перед рвотой хрипят, хотя владельцы считают, что это приступ кашля.»
И что делать?
В природе животные очищают желудок и кишечник с помощью травы — поели, вызвали рвоту, комки шерсти вышли. Но ветеринар категорически против такого способа для домашних питомцев.
«Это может привести к отравлениям, так как наши коты и собаки давно утратили способность выбирать безопасную траву, — перечисляет врач. — К раздражению, травматизации желудка и кишечника — об этом говорит рвота или кал с прожилками крови. К динамической или механической непроходимости, ведь трава не переваривается и может встать пробкой. А еще к паразитам — не забываем про высокие риски заражения гельминтами и простейшими при поедании травы».
Эксперт советует использовать для профилактики образований волосяных комков специальные пасты.
«Паста обволакивает стенки пищеварительного тракта, и помогает мягко вывести шерсть естественным путем, — говорит Наталья Федосеева. — Но для собак сейчас пасту найти невозможно, им можно давать ту, которая заявлена для кошек.
Для питомцев, которые не хотят есть пасту в чистом виде, существует специально лакомство — подушечки с таким наполнителем. Но ветеринар все же рекомендует отдавать приоритет пасте, потому что она эффективнее и безопаснее, так как состав лакомств, как правило, не очень полезен.