Потом понадобится хирург: ветеринар рассказала, каким кошкам и собакам опасно вылизываться

«Это может привести к отравлениям, так как наши коты и собаки давно утратили способность выбирать безопасную траву, — перечисляет врач. — К раздражению, травматизации желудка и кишечника — об этом говорит рвота или кал с прожилками крови. К динамической или механической непроходимости, ведь трава не переваривается и может встать пробкой. А еще к паразитам — не забываем про высокие риски заражения гельминтами и простейшими при поедании травы».